Ціна світла: чи підвищать тарифи на електроенергію для громадян для підтримки енергетики

Через скрутне становище в енергетиці, спричинене російським ракетним тероризмом, в Україні можуть підвищити тарифи на електроенергію для населення. Коли й наскільки можуть зрости тарифи?

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В Україні під час війни суттєво змінився попит на електроенергію, про що Фокус пише в своєму новому огляді "Чорна діра. Скільки коштів витягнув з України російський енергетичний тероризм".

Віктор Шулік, директор департамента управления проєктами рейтингового агентства "IBI-Рейтинг" в коментарі Фокусу нагадує, що у 2020 році структура кінцевого споживання енергоресурсів в Україні була наступною:

промисловість: 33,4%;

домогосподарства: 28,5%;

транспорт: 16,8%;

сектор послуг: 10,2%;

інше: 11,1%.

Під час війни пропорції змінилися. По інформації Максима Білявського, енергетичного експерта, під час повномасштабної війни попит на електроенергію в Україні впав приблизно на 35%, а в структурі споживання найбільша частка стала належати домогосподарствам, яким електроенергія відпускається за пільговою ціною.

Нагадаємо, громадяни України під час війни сплачують за електроенергію від 1,44 грн до 1,68 грн за кВт⋅год, в залежності від обсягу споживання. Тоді як для більшості бузнесів кВт⋅год коштує біля 5-7 грн і вище.

Білявський пояснює, що через пільгові тарифи для населення зростає фінансове навантаження на енергетичний сектор, яке має покриватись за рахунок підвищення ціни для промислових підприємств. Крім цього, співрозмовник видання підкреслює, що при нинішньому балансі генерації поточні ціни на електроенергію не покривають усіх потреб в ремонті. Таким чином, викликані ворожими обстрілами технічні проблеми в енергосекторі спричиняють фінансове провалля, яке додатково створює ризики для експлуатації.

Під час війни населення, а не промисловість, стало головним споживачем електроенергії в Україні Фото: opros

В цьому контексті Максим Білявський акцентує увагу на трьох важливих для подальшого виживання енергосистеми кроках:

досягнення фінансової ліквідності енергоринків та усунення штучних спотворень, які існували до початку повномасштабного вторгнення;

підвищення культури споживання та зменшення енергоємності промислових підприємств;

технічна децентралізація, диверсифікація та діджиталізація об’єктів енергетичної галузі.

В першому пункті співрозмовник Фокусу, вочевидь, має на увазі необхідність підвищення тарифів для населення, про що експерти з енергетики говорили протягом кількох років напередодні війни. Тобто, ще у 2021 році за оцінками експертів, у 2022-2023 роки справедлива вартість електроенергії для громадян повинна була становити 3,5-4 грн / КВт·год. А зараз з урахуванням інфляції й руйнування енергетичної інфраструктури ринкова ціна може бути ще більшою.

Заради підтримки населення, яке потерпає від війни і зниження доходів, влада на час воєнного стану відмовилася від підвищення тарифів на комунальні послуги і електроенергію для громадян. Проте, саме зараз з’являється вікно можливостей для перегляду тарифів на електроенергію для населення, які були заморожені до 31 березня 2023 року.

ЗМІ вже розглядають можливі сценарії. Зокрема, громадян лякають підвищенням тарифів на електроенергію в чотири рази — тобто, до 5,76-6,72 кВт⋅год.

Як пояснив у своєму телеграм-каналі Олег Попенко, голова правління Спілки споживачів комунальних послуг, в чотири рази більшою в порівнянні з ціною для побутового споживача є розрахункова вартість електроенергії. Але на думку експерта, тарифи на електроенергію можуть підвищити десь на 30-40% до 2,3-2,5 грн за кВт·год й можливо навіть запровадять градуйовані тарифи в залежності від об’ємів споживання.

Раніше Фокус писав, що голова Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Костянтин Ущаповський пояснив, що розрахунок тарифів на світло здійснюватиметься з урахуванням руйнувань в енергетичній сфері. На його думку через російські удари по об'єктах "Укренерго" та "Енергоатому" буде проблематично, як раніше, покривати різницю у вартості електроенергії й держава змушена шукати вихід із цієї ситуації.

Також з посиланням на радника прем'єр-міністра України Юрія Бойко Фокус повідомляв, що український уряд розробив десять варіантів зміни тарифів на електроенергію, але остаточного рішення все ще немає через побоювання невдоволення серед споживачів. З іншого боку, дивлячись на героїчні зусилля енергетиків, які оперативно відновлюють енергопостачання в складних умовах, більшість громадян може поставитись до підвищення тарифів з розумінням, адже від цього залежить виживання постраждалого від терористичних атак енергосектору й якість надання послуг.

Енергетиків, які наполегливо відновлюють знищені енергомережі, громадяни сприймають, як героїв. Можливо через це поставляться до підвищення тарифів з розумінням

Цікаво, що деякі аналітики, прогнозуючи рівень інфляції в Україні на 2023 рік, у якості базового сценарію вже розглядають підвищення тарифів для населення. Зокрема, директорка аналітичного департаменту і головна економістка інвесткомпанії Dragon Capital в коментарі Фокусу розповіла про очікування зростання тарифів на комунальні послуги на 20% у цьому році.