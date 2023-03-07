Розроблено 10 варіантів: українців попередили про плани Кабміну підняти тарифи на світло

В уряді визнають — підвищення тарифів може спричинити невдоволення у споживачів. Але при цьому вважають, що адресні субсидії допоможуть пом'якшити ситуацію.

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Український уряд уже розробив десять варіантів зміни тарифів на електроенергію. Остаточного рішення у цьому питанні все ще немає, оскільки у Кабміні розуміють, що подорожчання викличе серйозне невдоволення серед споживачів, розповів радник прем'єр-міністра України Юрій Бойко.

Він пояснив, що нинішня система тарифів, коли ті, хто споживає менше ніж 250 кіловат-годин на місяць, платить 1,44 грн за 1 кіловат-годину, а ті, хто більше — 1,68 грн, не зовсім правильна.

"Визначати стан споживачів за обсягом споживання некоректно. Адже перші 250 кіловат-годин нічим з погляду вартості не відрізняються від наступних", — вважає Бойко.

Водночас у Кабміні впевнені, що у разі підвищення тарифів на електроенергію адресні монетарні субсидії для незахищених верств населення здатні повністю нівелювати напругу в суспільстві. При цьому в уряді продовжують зважувати всі "за" та "проти" у питанні підвищення тарифів. Тому всі 10 варіантів для майбутніх змін поки підвисли в повітрі.

"Яким буде рішення, подивимося. Традиційний важкий вибір між економічною очевидністю та політичною доцільністю", — зазначив Юрій Бойко.

Чому світло подорожчає

Незважаючи на те, що українцям після початку повномасштабної війни обіцяли, що тарифи на житлово-комунальні послуги залишаться без змін, доки триватиме воєнний стан, розмови про перегляд тарифів, зокрема на електроенергію, виникли на початку 2023 року.

Так, 2 березня голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський пояснив, що розрахунок тарифів на світ здійснюється з урахуванням руйнувань в енергетичній сфері та інших факторів. Зокрема, зараз українці досі платять по 1,68 за кіловат, але через російські удари по об'єктах "Укренерго" та "Енергоатому" буде проблематично як раніше покривати різницю у вартості електрики. Тому держава змушена шукати вихід із цієї ситуації.

Тому напрацьовуються нові моделі роботи ринку електроенергії, і через це зараз розглядається кілька сценаріїв підвищення тарифів, зокрема і для населення.

Костянтин Ущаповський зазначив, що по суті принцип розподілу цін на електрику не змінюватиметься, а зміни торкнуться самих розцінок.

Тим часом українці, як заявив 6 березня генеральний директор компанії Yasno, яка входить до групи ДТЕК, Сергій Коваленко, заборгували за світло близько 2,5 млрд грн. Він зазначив, що через воєнний стан енергетики ніяк не можуть вплинути на споживачів, які не оплачують рахунки за електрику. Але після війни постачальники обов'язково почнуть відключати від світла найзлісніших неплатників.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, що в Україні відбудеться реформа у сфері комунальних послуг та системи субсидування, у межах якої тарифи на житлово-комунальні послуги для українців можуть зрости.