Разработаны 10 вариантов: украинцев предупредили о планах Кабмина поднять тарифы на свет

В правительстве признают – повышение тарифов может вызвать недовольство у потребителей. Но при этом считают, что адресные субсидии помогут смягчить ситуацию.

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Украинское правительство уже разработало десять вариантов изменения тарифов на электроэнергию. Окончательного решения в этом вопросе все еще нет, так как в Кабмине понимают, что подорожание вызовет серьезное недовольство среди потребителей, рассказал "24 каналу" советник премьер-министра Украины Юрий Бойко.

Он объяснил, что нынешняя система тарифов, когда те, кто потребляет меньше 250 киловатт-часов в месяц, платит 1,44 грн за 1 киловатт-час, а те, кто больше – 1,68 грн, не совсем правильная.

"Определять состояние потребителей по объему потребления некорректно. Ведь первые 250 киловатт-часов ничем с точки зрения стоимости не отличаются от последующих", – считает Бойко.

В то же время в Кабмине уверены, что в случае повышения тарифов на электроэнергию, адресные монетарные субсидии для незащищенных слоев населения способны полностью нивелировать напряжение в обществе. При этом в правительстве продолжают взвешивать все "за" и "против" в вопросе повышения тарифов. Поэтому все 10 вариантов для будущих изменений, пока подвисли в воздухе.

"Каким будет решение, посмотрим. Традиционный трудный выбор между экономической очевидностью и политической целесообразностью", — отметил Юрий Бойко.

Почему свет подорожает

Несмотря на то, что украинцам после начала полномасштабной войны обещали, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги останутся без изменений, пока продлится военное положение, разговоры о пересмотре тарифов, в частности на электроэнергию, возникли в начале 2023 года.

Так, 2 марта глава НКРЭКУ Константин Ущаповский объяснил, что расчет тарифов на свет осуществляется с учетом разрушений в энергетической сфере и других факторов. В частности, сейчас украинцы до сих пор платят по 1,68 за киловатт, но из-за российских ударов по объектам "Укрэнерго" и "Энергоатома" будет проблематично как раньше покрывать разницу в стоимости электричества. Поэтому государство вынуждено искать выход из этой ситуации.

Поэтому нарабатываются новые модели работы рынка электроэнергии, и в связи с этим сейчас рассматривается несколько сценариев повышения тарифов, в том числе и для населения.

Константин Ущаповский отметил, что по сути принцип распределения цен на электричество меняться не будет, а изменения коснутся самих расценок.

Тем временем украинцы, как заявил 6 марта генеральный директор компании Yasno, входящей в группу ДТЭК, Сергей Коваленко, задолжали за свет около 2,5 млрд грн. Он отметил, что из-за военного положения энергетики никак не могут повлиять на потребителей, которые не оплачивают счета за электричество. Но после войны поставщики обязательно начнут отключать от света самых злостных неплательщиков.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, что в Украине состоится реформа в сфере коммунальных услуг и системы субсидирования, в рамках которой тарифы на жилищно-коммунальные услуги для украинцев могут вырасти.