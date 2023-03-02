В Украине повысят тарифы на свет: кому и почему придется платить больше

По словам главы НКРЭКУ Константина Ущаповского, украинцы, которые будут потреблять больше электроэнергии, будут платить за свет "адекватную цену".

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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) рассматривает вопросы о минимальном пределе потребления электричества и установления новых тарифов на свет, которое будут зависеть от объема потребления. Об этом 2 марта в эфире телемарафона рассказал глава Нацкомиссии Константин Ущаповский.

По его словам, в настоящее время в Украине нарабатываются новые модели работы рынка электроэнергии, и в связи с этим сейчас рассматривается несколько сценариев повышения тарифов, в том числе и для населения. Ущаповский отметил, что те потребители, которые больше потребляют, будут платить за свет "адекватную цену".

"Те потребители, которые будут потреблять выше этого предела и имеют возможность платить за электроэнергию по фактическим затратам на ее производство и транспортировку, будут платить адекватную цену", — пояснил он.

Чиновник уточнил, что по сути принцип распределения цен на электричество меняться не будет. Например, на сегодняшний день за потребление до 250 кВт клиенты платят 1,44 грн, а выше 250 кВт — 1,68 грн за один киловатт, но сами расценки будут изменены.

Ущаповский объяснил, что расчет тарифов на свет осуществляется с учетом разрушений в энергетической сфере и других факторов. В частности, сейчас украинцы все еще платят по 1,68 за киловатт, но из-за российских ударов по объектам "Укрэнерго" и "Энергоатома" будет проблематично как раньше покрывать разницу в стоимости электричества. Поэтому государство вынуждено искать выход из этой ситуации.

Между тем он подчеркнул, что незащищенным слоям населения государство предоставит субсидии, и для них платежи не будут повышаться.

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Ранее Ущаповский говорил о том, каким образом и когда в Украине повысят тарифы на коммунальные услуги. В интервью изданию Forbes он рассказал, что пересмотр тарифов может состояться уже в ближайшее время и причина этому — удары российских войск по энергетическим объектам страны.