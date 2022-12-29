Год перемен. Как подорожают в 2023 году для украинцев газ, электроэнергия и бензин

Военное положение в Украине стало основанием для правительства отложить на длительный период изменение цен на газ и электроэнергию. Фокус узнал, какие факторы будут влиять на уровень тарифов для населения, и почему в 2023 году может серьезно подорожать дизель и бензин.

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Нацкомиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 21 декабря 2022 года приняла решение о корректировке тарифов на услуги по передаче электрической энергии, на услуги по диспетчерскому (оперативно-технологическому) управлению НЭК "Укрэнерго", а также на услуги по распределению электрической энергии и на услуги поставщиков универсальных услуг на 2023 год. По данным Нацкомиссии, корректировка произошла минимальная, а тарифы удалось удержать на сбалансированном уровне, что соответствует интересам и производителей, и потребителей.

"В результате корректировки этих тарифов средний рост цен на электроэнергию для конечных не бытовых потребителей будет составлять около 15 коп. за кВт*ч. При этом, средний рост цен на электроэнергию для промышленных энергоемких потребителей составит около 4 коп. за кВт*ч", — отметили в НКРЭКУ.

В то же время, для бытовых потребителей (для населения) стоимость электроэнергии пока остается на нынешнем уровне, что утвержден постановлением КМУ от 5 июня 2019 года №483. Однако в 2023 году и правительство, и регулятор могут пересмотреть уровень тарифов. Фокус узнал, чего ждать от тарифов на электроэнергию и природный газ, а также, как могут измениться в 2023 году цены на бензин, автогаз и дизельное топливо.

Слишком дешево. Как и когда повысят стоимость электроэнергии для населения в Украине

Стоимость электроэнергии в Украине для населения зафиксирована и не менялась с начала октября 2021 года. Бытовые потребители платят 1,44 грн./кВт* час при потреблении до 250 кВт*ч в месяц и 1,68 грн/кВт*час – при потреблении свыше 250 кВт*час в месяц.

Как сообщили в конце октября в Минэнерго, цена на электроэнергию для населения останется неизменной до конца отопительного сезона 2022-2023. Соответствующие изменения были внесены Кабмином в постановление № 483.

"Документом предусмотрено продолжение действия специальных обязанностей, возложенных на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии. Таким образом, льготные цены на электрическую энергию для бытовых потребителей будут сохраняться в течение осенне-зимнего периода 2022/2023 гг. – до 31 марта 2023 года", — отметили в Минэнерго.

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Однако то, что сейчас цена электроэнергии зафиксирована до 31 марта, не означает, что с апреля тарифы Кабмин будет в срочном порядке повышать.

"Правительство Украины четко артикулировало, что в течение войны и полгода после победы Украины тарифы пересматриваться не будут. Опять же, состояние рынка сейчас и после войны – это две совершенно разные модели, даже с учетом тех же репараций, которые будут направлены пострадавшим и гражданам, и субъектам хозяйствования на рынках энергетики и коммунальных услуг", — отмечает аналитик энергетических рынков Максим Белявский.

Уровень тарифов на электроэнергию будет меняться, но не сейчас, а уже после окончания войны

Опрошенные Фокусом эксперты считают, что в период действия военного положения правительство вряд ли пойдет на повышение стоимости электроэнергии для населения. А вот после войны такое повышение более чем вероятно.

"Если и будет затем (после войны) повышение цены электроэнергии для населения, то, возможно, оно будет незначительным, в первую очередь, из-за избранной экономической модели, которая внедряется правительством, и по политическим причинам – действующая власть не захочет терять рейтинги после войны, а повышение тарифов всегда бьет по рейтингам власти. Я не предполагаю существенного повышения цен. Хотя, учитывая экономические расчеты после войны, была бы целесообразной либерализация цен – повышение стоимости газа и электроэнергии с одновременным применением механизма адресных субсидий", — отмечает директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

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Старший аналитик Dragon Capital Денис Саква также считает, что повышение тарифов на электроэнергию для населения произойдет после окончания войны в Украине. По его словам, стоимость электроэнергии придется подтягивать до экономически обоснованного уровня – такого, который действует для промышленности.

"Заметен сильный перекос по цене электроэнергии для населения, ведь 1,68 грн/кВт*ч — это очень низкая цена, а все уже поняли, насколько важна электроэнергия, но нынешняя цена не покрывает даже расходов на услугу по ее доставке. Промышленность платит до 6 грн. за кВт*час. Население не может платить меньше, чем промышленность", — говорит Денис Саква. Он считает, что после войны будет принято решение о плавном повышении тарифов для населения. "Например, на 30% раз в квартал или раз в полгода", — отметил эксперт.

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Если учесть, что базовые прогнозы правительства, например, по формированию госбюджета, построены на сценарии продолжения войны в Украине весь 2023 год, то, возможно, повышать цену электроэнергии будут уже в 2024 году. В то же время, эксперты говорят, что бездумного и резкого повышения тарифов для всех категорий бытовых потребителей не будет.

"Рыночная цена электроэнергии или газа будет действовать только для платежеспособных бытовых потребителей, определяемых методологией Министерства социальной политики. То есть, малообеспеченные семьи будут получать монетизированную субсидию от государства", — подчеркнул Максим Белявский.

Больше газа. Какие факторы будут влиять на цену природного газа в 2023 году

Стоимость природного газа для населения в Украине также зафиксирована на определенном уровне. Самый крупный поставщик газа населению – ГК "Нафтогаз" — по тарифному плану "Годовой" до начала мая 2023 установил стоимость кубометра на уровне 7,96 грн. Так что на время отопительного сезона никаких изменений стоимости газа для населения не готовится. Однако в будущем менять тарифы на газ все равно придется.

"После войны вопрос роста тарифа будет актуальным. Возобновится программа Украины с МВФ, а там есть требование – доведение цен на электроэнергию и газ до рыночного уровня. Это было бы логично, потому что с такими низкими ценами не может развиваться ни электроэнергетическая, ни газовая отрасль. Власть перед выбором – потерять рейтинги или привести отрасль к усугублению кризиса", — отмечает Владимир Омельченко.

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Омельченко уверен – до конца войны цены на газ для населения менять не будут. С ним согласен Денис Саква, который также сообщил Фокусу, что пока в стране война, ни о каком повышении стоимости газа для населения речь не идет.

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А вот для бизнеса цена газа будет меняться, в зависимости от ряда факторов, среди которых – состояние и объемы внутренней газодобычи в Украине, спрос и предложение на украинском и на европейском газовом рынке, ситуация с обеспечением запасами природного газа хранилищ в странах Евросоюза.

Цены на природный газ в течение 2022 года на Украинской энергетической бирже

Ресурс (дата фиксации цены) Цена, по всем условиям оплаты Цена по предоплате Цена по постоплате февраля 2023 (21.12.2022) 892,12 1 030,30 837,37 января 2023 (21.12.2022) 865,22 1 030,30 837,37 декабря 2022 (21.12.2022) 807,73 1 044,02 759,96 ноября 2022 (22.11.2022) 772,44 798,05 756,6 октября 2022 (05.10.2022) 1 120,80 1 105,31 1 128,98 сентября 2022 (24.08.2022) 1 100,67 1 100,67 нет данных июня 2022 (24.05.2022) 940,65 940,65 нет данных мая 2022 (17.02.2022) 959,54 нет данных 959,54 апреля 2022 (17.02.2022) 959,54 нет данных 959,54 марта 2022 (24.02.2022) 1 223,79 964,71 1 275,42 февраля 2022 (22.02.2022) 1 158,05 1 133,64 1 272,88 января 2022 (25.01.2022) 2 160,75 1 374,36 2 275,32

Источник: ueex.com.ua, средневзвешенная цена, EUR/тыс. куб. м

"На ценовую конъюнктуру газового рынка ЕС повлияет состояние генерации электроэнергии из возобновляемых источников энергии, среднесуточная температура, исправность газотранспортной инфраструктуры и системная работа терминалов. Существует риск дефицита сжиженного газа в первом квартале 2023 года из-за штормов и непогоды, которые уже привели к остановке двух LNG-терминалов Sabine Pass и Corpus Christi в США", — отметил Максим Белявский. Эксперт предупреждает: цена на газ в Евросоюзе может вырасти, если, например, РФ прибегнет к новым атакам на европейскую газотранспортную инфраструктуру.

А вот влияние на стоимость газа установленного странами ЕС потолка цен на российский газ может быть минимальным, говорят эксперты. "Влияние будет минимальным, потолок достаточно высок – 1800 евро за тысячу кубометров, это вдвое больше, чем сейчас стоит газ, и этот потолок действует для узкого сегмента рынка — он не касается долгосрочных контрактов, а касается только фючерсов. Поэтому я думаю, что влияние минимальное. Более существенным для цен на газовом рынке будет влияние того, что ЕС будет диверсифицировать поставки на рынок за счет LNG-поставок, и именно это будет влиять на рынок энергоносителей, также повлияет состояние мировой экономики и ситуация в Китае. Из-за кризисных явлений в Китае на фоне проблем в строительстве и негативных явлений в связи с COVID-19 спрос на природный газ со стороны Китая может снизиться, что повлияет на цены. Высока вероятность, что цены на газ в мире будут снижаться в 2023 году", — рассказал Владимир Омельченко.

Бензиновый вопрос. Как и почему в 2023 году подорожает автомобильное топливо

Автомобилистам в 2023 году стоит приготовиться к потенциальному подорожанию и дизельного топлива, и автогаза, и бензина. Уровень подорожания может составлять от 0,8-2,5 грн. на литр топлива до 4-8 грн. на литр. Причин несколько. Но главная – ситуация с нефтью и нефтепродуктами в Европе, ведь Украина после остановки Кременчугского НПЗ и Шебелинского НПЗ почти не производит автомобильного топлива (работают лишь, так называемые, мини-НПЗ, которые покрывают не выше 10% объема потребления). Это означает огромную зависимость рынка автомобильного топлива и цен на АЗС от ситуации в ЕС, откуда в Украину регулярно поступают нефтепродукты.

[ + – ] Дефицита нефти в мире нет, так что и цены на нефть в 2023 году вряд ли серьезно вырастут Фото: Flickr

"С 5 февраля 2023 года вводится эмбарго на российские нефтепродукты для Европы. Тогда могут быть движения котировок нефти. Но сейчас, вопреки прогнозам, что накануне введения Европой нефтяного эмбарго пойдет рост котировок, оказалось, что в котировках уже была заложена рисковая составляющая, и котировки на нефть снизились. Не растет спрос на нефть в Китае и Индии. И если предполагалось, что до конца года выровняются спрос и предложение, то этого не произошло, и долгосрочных тенденций роста нефтяных котировок нет, наоборот, в 2023 году котировки могут снизиться до 70 долл. за баррель", — рассказал Фокусу директор специальных проектов Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев. Он предполагает, что при условии быстрого снижения нефтяных котировок страны ОПЕК+ могут решить сократить квоты на добычу, чтобы поддержать цены хотя бы на уровне 70 долл./барр.

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"Дисконт на российскую нефть будет больше, чем установленный потолок в размере 60 долл./баррель. Будет, скорее, 55 долл. за баррель URALS. Если котировки пойдут вниз, это серьезно ударит по российскому бюджету, потому они пытаются применять ответные действия – это и покупка свободного танкерного флота в мире, и агрессивная политика на мировом рынке – веером идут поставки, если раньше были сосредоточены на Европе, Китае и Индии, то сейчас заметны попытки заключать средне- и долгосрочные контракты со странами Латинской Америки, Африки и Азии, поставки на Шри-Ланку, постаки Таллибану", — говорит Геннадий Рябцев.

Россия пытается повысить цену для своей нефти, однако пока она продается ниже установленного потолка в размере 60 долларов за баррель

К слову, цена российской нефти за год просела на мировом рынке более чем на 22%, а в декабре после введения эмбарго на российскую нефть в ЕС и объявления потолка цен на нефть из РФ цена URALS упала с 68 долл./барр. до 53-57 долл. за баррель.

В 2023 году не ожидается дефицита нефтяного сырья в мире и в ЕС. Однако на цены на украинских АЗС может повлиять сокращение объемов предложения произведенных внутри Евросоюза нефтепродуктов.

[ + – ] Автомобильное топливо в Украине будет дорожать, что связано с уровнем насыщенности нефтепродуктами рынка Евросоюза Фото: Pexels

"Ограничение объемов предложения автомобильного топлива для Украины связаны с тем, что это только западная граница, в основном, автомобильные пункты, три речных порта на Дунае, немного поступает по железной дороге. Внутреннее производство близко к нулю. А после 5 февраля будут действовать ограничения на экспортные возможности тех стран, куда будет продолжать поступать российская нефть – это Чехия, Словаки, Венгрия, один завод в Болгарии и один в Хорватии, там произведенное топливо будет идти только для внутреннего использования. На внутреннем рынке Европы станет меньше свободного топлива, и цены накануне 5 февраля могут вырасти, соответственно, и для украинских потребителей вырастут цены", — прогнозирует Геннадий Рябцев.

Эксперт подчеркнул: рост цен будет ситуативным, в зависимости от наличия топлива на европейском рынке. "Накануне аграрного сезона весной темпы роста цен на дизель будут выше, а ближе к лету, скорее всего, активнее будет дорожать газ", — объяснил Геннадий Рябцев.

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