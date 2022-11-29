Заправки пустеют. Почему на АЗС Украины очереди и будет ли кризис

После массированной ракетной атаки РФ 23 ноября на ряде заправок начались перебои с поставками бензина и дизеля. Что происходит с поставками автомобильного топлива и могут ли в декабре опустеть заправки так же, как это было в мае 2022 года?

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На автозаправочных комплексах Украины в течение 24-29 ноября нередко можно было наблюдать очереди из автомобилей. Также появились такие АЗС, где резко снизилось предложение. Например, на заправке одной известной сети уже несколько дней как продается только дизель, хотя ранее там был весь ассортимент – и бензин, и газ, и дизельное топливо. Пока о топливном кризисе речь не идет, ведь ограничений на объем покупки никто еще не ввел. Однако все идет к тому, что топлива в стране стало меньше, а вот спрос, наоборот, подрос. Это может привести к росту цен.

Фокус узнал, в чем причина перебоев с поставками автомобильного топлива и когда наметившийся ажиотажный спрос сойдет на нет.

Мало нефти, мало бензина. Откуда и как едет топливо в Украину

Эмбарго на нефть из РФ, которое активно вводят или же готовятся вскоре ввести европейские страны, пошатнуло стабильность поступления нефтяного ресурса на нефтеперерабатывающие заводы ЕС. В поисках альтернативной нефти в некоторых странах возникли перебои с насыщением мощностей НПЗ. В результате украинские трейдеры, которые закупают большие объемы в Польше, Литве, Чехии, оказались в ситуации, когда европейские производители не всегда охотно и быстро, а главное, по приемлемым для украинских компаний ценам, закрывают контракты на бензин и дизель.

"У нас возникли проблемы с логистикой. В последнее время топливо к нам шло из Польши, Болгарии, Чехии, дунайских портов Измаил, Килия, Рени – туда заходили танкеры с топливом. Это была наша логистика. На сегодняшний день, дунайские порты "сухие" стоят, потому что крупные трейдеры, которые танкерами везут, не могут выкупить ресурс в Европе из-за его отсутствия. Они снабжали до 30% рынка в Украине. Польша "порезала" объемы, там дефицит возник, ощущается дефицит в Германии, Польше, Литве, Латвии. И что остается – Болгария и Румыния, там идут те же объемы, что и прежде, но проблема на самой границе – пропускные пункты не переваривают поток бензовозов. Сейчас все бензовозы устремились в Болгарию и Румынию, появились большие очереди – машины по 4 дня на границе стоят. Это там, где раньше они проходили без очереди", — рассказал Фокусу гендиректор и основатель Prime Group Дмитрий Леушкин.

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По мнению директора специальных программ НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, ситуация с топливом в Украине была прогнозируемой – о том, что страны вводят эмбарго на российскую нефть, было известно еще весной. Он уверен: украинские трейдеры могли предусмотреть проблемы и нивелировать их действие на украинский рынок топлива.

"Ситуация прогнозируемая – нефтяное эмбарго вводится, российская нефть не будет перерабатываться на НПЗ в ЕС, и на свободном рынке топлива — там, куда попадают излишки нефтепродуктов после выполнения контрактов, – такого топлива будет все меньше. Если бы украинские трейдеры подписали среднесрочные или долгосрочные контракты с производителями, этой проблемы не возникло бы", — считает Геннадий Рябцев.

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Впрочем, европейцы сами заинтересованы в том, чтобы процессы замещения российской нефти нефтью из Саудовской Аравии и других стран прошли быстро и без последствий для работы НПЗ. Это значит, что, вероятнее всего, глубокого кризиса нефтепереработки, о котором "мечтает" Россия, которая из-за эмбарго лишилась огромного рынка Европы, в странах ЕС не будет. Но пока новая логистика в Европе лишь выстраивается. И для украинских трейдеров это может означать как задержки выполнения контрактов, так и рост закупочных цен.

"Европейцы нервничают, это заметно. Дефицита на рынке вроде бы нет, но нет и свободных партий, когда нашим импортерам было из чего выбирать и торговаться. Этот ресурсный дискомфорт уже проявился в повышении тарифов на транспортировку по морю, а также пока незначительным ростом спекулятивных наценок зарубежными трейдерами. Но, опять же, мы это уже проходили весной. Сейчас на нашей стороне низкий сезонный спрос в Европе, новая система нефтепродуктообеспечения, втрое больший парк бензовозов и полностью мобилизованный рынок (все работают на своих местах)", — отметил в Фейсбук директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

Пункты пропуска без света. Почему бензовозы долго ждут на въезде в Украину

Атаки россиян на энергетическую инфраструктуру спровоцировали отключения электроэнергии и связи на пропускных пунктах вдоль границы Украины с Польшей, Венгрией, Румынией, Молдовой. Это серьезно замедлило процедуры пропуска бензовозов.

"На границе стоят тысячи машин с разными грузами", — отмечает Сергей Куюн. Он также сообщил, что проблемы с поставками топлива в последнюю неделю были вызваны еще одним фактором. "На 7-10 дней была остановлена ​​навигация в Румынии и Болгарии и в молдавском Джурджулешты из-за погодных условий – шторма и плохой видимости. Это привело к задержке законтрактованных грузов. Сейчас движение уже пошло", — написал Сергей Куюн в Фейсбуке.

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Геннадий Рябцев объяснил: очереди на пропускных пунктах сейчас там, где нет генераторов.

"Автономность работы пункта пропуска прописывается в нормативно-правовых документах, но соблюдать нормы не спешат. В итоге как не работали пункты пропуска в автономном режиме, так и не работают. Если меры не принимать – не заключать среднесрочные и долгосрочные контракты, не обеспечить энергетическую самодостаточность пунктов пропуска, на украинском рынке топлива может возникнуть дефицит. А это очень плохо, так как топливо необходимо, в том числе, для генераторов", — отмечает Геннадий Рябцев.

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То есть, отчасти уменьшение поступления объемов топлива в Украину связано с атаками РФ на энергоинфраструктуру, а пограничные пункты пропуска не готовы к автономной работе – не обеспечены бесперебойниками, генераторами, зарядными станциями. Это приводит к паузам в проверках бензовозов. И машинам приходится сутками ждать в очереди около пропускного пункта. По мнению Дмитрия Леушкина, ликвидировать проблему многосуточных очередей бензовозов можно. Для этого нужно не только обеспечить автономность пунктов пропуска, но и увеличить количество таких пунктов на границах.

"Надо что-то делать с границами – в частности, с румынским, болгарским направлениями. Там ведутся работы, делается новый переход, возможно, еще надо увеличивать количество переходов и их пропускную способность", — отмечает собеседник Фокуса.

А цены растут. Что влияет на стоимость бензина и как вырастут цены

Несмотря на так называемый "мертвый сезон", спада потребления топлива в Украине нынешней зимой может не быть. Эксперты отмечают, что уже в ноябре, вопреки ежегодной тенденции, спрос не упал. Более того, в Украине спрос на топливо даже вырос. Причина – использование генераторов на бензине и дизеле.

"Потребление в стране несколько выросло, хотя все сети настроили закупки с прогнозом на сезонное снижение или, по крайней мере, стабильность. Слышите грохот генератора – вот оно. А еще больше вы не слышите, потому что на них начали работать промышленные предприятия, мобильные вышки и куча всего прочего, которые жрут несколько десятков, а иногда и сотни литров в сутки каждый", — отмечает Сергей Куюн.

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По словам Дмитрия Леушкина, на бензин спрос растет, а вместе с ним растут и цены.

"Пример: единственный трейдер в Измаиле, что продавал бензин А-95, у него была цена 39,5 грн/литр, а вчера 28 ноября – уже 44 гривны. Это ажиотаж. Цены в рознице растут тоже, на 1 гривну подняли из-за генераторов – АЗС ведь не могут работать без генераторов и старлинков. Эта одна гривна – как раз наценка на генераторы. Параллельно пойдет рост еще плюс 1-2 гривны на литре из-за роста стоимости топлива в закупке", — прогнозирует Дмитрий Леушкин.

Геннадий Рябцев говорит, что в Европе уже растет цена топлива на волне проблем с замещением российской нефти. Не исключено, что и в Украине цена немного вырастет.

[ + – ] Если украинским пунктам пропуска удастся работать автономно, очереди бензовозов исчезнут, а топлива на АЗС станет больше Фото: fainaidea.com

Глобального топливного кризиса, как весной, в декабре-январе в Украине эксперты не ждут. Скорее всего, все закончится ростом цен на АЗС на 1-2 гривны на литре. Есть высокая вероятность, что некоторые сети будут еще несколько недель работать с ограниченным ассортиментом. Однако с выравниванием ситуации с ресурсом на европейских НПЗ и при условии обеспечения пунктов пропуска генераторами для автономной работы, на большинстве заправок Украины будет в свободной продаже и газ, и бензин, и дизель.

"Острого кризиса не будет, он будет ощущаться, но не будет таким, как в мае, просто нужно будет ездить по городу в поисках заправки с полным комплектом видов топлива – где-то будет дизель, где-то газ, где-то газ и бензин. Полноценного восстановления пока не будет. Танкеры идут 10-15 дней, даже если сейчас вдруг где-то пойдут закупки, они будут идти долго. И вся надежда на бензовозы", — отметил Дмитрий Леушкин.

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