Под давлением спроса: как растут цены на генераторы с наступлением холодов

Накануне зимы в Украине образовался дефицит товаров, которые предназначены для сохранения или генерации электричества. Насколько они подорожали и когда ажиотаж уляжется.

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Генераторы, пауэрбанки, источники бесперебойного питания украинцы начали скупать в октябре, когда из-за энергетического терроризма России веерные отключения электроэнергии, стали для жителей страны повседневной реальностью. В новом обзоре Фокуса "Генератор, пауэрбанк, белое сухое. Чем запасаются украинцы в преддверии зимы" источники издания сообщают, что в результате повышенного спроса цены на дефицитные группы товаров в октябре резко повысились.

Так, на маркетплейсе prom.ua Фокусу рассказали, что средняя стоимость некоторых популярных категорий выросла на 10%, а электрогенераторов – на 50%.

Также в октябре 2022 года на prom.ua зафиксировали рост среднего чека на следующие группы товаров повышенного спроса:

источники бесперебойного питания: +54% до 8,5 тыс. грн

печи и камины: +25% до 6 тыс. грн

портативные зарядные устройства: +26% до 2,4 тыс. грн

солнечные электростанции: +53% до 23 тыс. грн

Исследование Фокуса подтверждает, что товары ажиотажного спроса повсеместно дорожают и исчезают из ассортимента. Так в начале сентября 2022 года издание выбрало для сравнения пять наиболее распространенных на рынке моделей генераторов, которые по данным одного из ценовых агрегаторов на тот момент продавали десятки магазинов.

Через два месяца четыре из пяти приведенных в пример генераторов уже исчезли из продажи в Украине, а модель Forte FGD9000E (63492) подорожала на 51% до 93555 грн. Другие генераторы, которые еще остались в наличие у продавцов, также существенно подорожали. Например, средняя цена бюджетного бензинового генератора Walter Stahl PR8500WS по сравнению с сентябрем выросла на 40% до 23170 грн, а комбинированного генератора (газ-бензин) Konner&Sohnen KS 5000E G – на 49% до 52287 грн.

Средние цены на пауэрбанки на ценовых агрегаторах за 1-2 месяца тоже заметно повысились. В частности, повербанк Xiaomi Redmi Power Bank 20000mAh с начала сентября подорожал на 59% до 2520 грн, а модель Baseus Amblight Digital Display Quick Charge 65W 30000mAh – на 149% до 8128 грн.

[ + – ] Цены на дефицитные пауэрбанки в Украине осенью 2022 года также повысились

По словам Дениса Корецкого, руководителя департамента маркетплейса АЛЛО, средний чек растет из-за того, что клиенты покупают более дорогие модели, которые остались в наличие.

Иван Павлик, коммерческий директор COMFY, также добавляет на, что на цены влияют следующие внешние факторы:

девальвация нацвалюты

сложности и удорожание логистики

То есть, резкое подорожание генераторов и повербанков в последние два месяца может быть связано с тем, что старые запасы уже истощены, а на новые поставки цены формируются с учетом теперешних курсовых и логистических реалий.

Опрошенные Фокусом ритейлеры обещают насытить рынок необходимыми товарами до конца года. По словам Дениса Корецкого в его компании для преодоления дефицита генераторов и пауэрбанков запланировано увеличение их поставок в ноябре-декабре.

"На генераторы и источники бесперебойного питания ритейлеры оформили много заказов, они в пути и в течение месяца на рынке их будет достаточно, — подтверждает Иван Павлик.

Ранее Фокус рассказывал, как наладить бесперебойную работу интернета в условиях веерных отключений электроэнергии. Также Фокус объяснял, почему вместе со светом часто исчезает мобильный интернет.