Під тиском попиту: як зростають ціни на генератори з настанням холодів

Напередодні зими в Україні утворився дефіцит товарів, призначених для збереження чи генерації електрики. Наскільки вони подорожчали й коли ажіотаж вгамується.

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Генератори, повербанки, джерела безперебійного харчування українці почали скуповувати у жовтні, коли через енергетичний тероризм Росії віялові відключення електроенергії стали для мешканців країни повсякденною реальністю. У новому огляді Фокуса "Генератор, повербанк, біле сухе. Чим запасаються українці напередодні зими" джерела видання повідомляють, що внаслідок підвищеного попиту ціни на дефіцитні групи товарів у жовтні різко підвищилися.

Так, на маркетплейсі prom.ua Фокусу розповіли, що середня вартість деяких популярних категорій зросла на 10%, а електрогенераторів — на 50%.

Також у жовтні 2022 року на prom.ua зафіксували зростання середнього чека на такі групи товарів підвищеного попиту:

джерела безперебійного живлення: +54% до 8,5 тис. грн

печі та каміни: +25% до 6 тис. грн

портативні зарядні пристрої: +26% до 2,4 тис. грн

сонячні електростанції: +53% до 23 тис. грн

Дослідження Фокуса підтверджує, що товари ажіотажного попиту повсюдно дорожчають та зникають з асортименту. Так на початку вересня 2022 видання обрало для порівняння п'ять найбільш поширених на ринку моделей генераторів, які за даними одного з цінових агрегаторів на той момент продавали десятки магазинів.

Через два місяці чотири з п'яти наведених як приклад генератори вже зникли з продажу в Україні, а модель Forte FGD9000E (63492) подорожчала на 51% до 93555 грн. Інші генератори, які ще залишилися у наявності у продавців, також суттєво подорожчали. Наприклад, середня ціна бюджетного бензинового генератора Walter Stahl PR8500WS порівняно з вереснем зросла на 40% до 23170 грн, а комбінованого генератора (газ-бензин) Konner&Sohnen KS 5000E G – на 49% до 52287 грн.

Середні ціни на повербанки на цінових агрегаторах за 1-2 місяці також помітно підвищилися. Зокрема, повербанк Xiaomi Redmi Power Bank 20000mAh з початку вересня подорожчав на 59% до 2520 грн, а модель Baseus Amblight Digital Display Quick Charge 65W 30000mAh — на 149% до 8128 грн.

[ + – ] Ціни на дефіцитні повербанки в Україні восени 2022 року також підвищилися

За словами Дениса Корецького, керівника департаменту маркетплейсу АЛЛО, середній чек зростає через те, що клієнти купують дорожчі моделі, які залишилися в наявності.

Іван Павлик, комерційний директор COMFY, також додає, що на ціни впливають такі зовнішні чинники:

девальвація нацвалюти

складності та подорожчання логістики

Тобто різке подорожчання генераторів і повербанків в останні два місяці може бути пов'язане з тим, що старі запаси вже виснажені, а на нове постачання ціни формуються з урахуванням теперішніх курсових та логістичних реалій.

Опитані Фокусом ритейлери обіцяють наситити ринок необхідними товарами до кінця року. За словами Дениса Корецького, у його компанії для подолання дефіциту генераторів і повербанків заплановано збільшення їх постачання у листопаді-грудні.

"На генератори та джерела безперебійного живлення ритейлери оформили багато замовлень, вони в дорозі та протягом місяця на ринку їх буде достатньо", — підтверджує Іван Павлик.

Раніше Фокус розповідав, як налагодити безперебійну роботу інтернету за умов віялових відключень електроенергії. Також Фокус пояснював, чому разом із світлом часто зникає мобільний інтернет.