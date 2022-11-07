Генератор, повербанк, біле сухе. Чим запасаються українці напередодні зими

Купівля товарів, необхідних для виживання у складних умовах воєнної зими, додає громадянам впевненості у завтрашньому дні. Що має підвищений попит, і як у країні злітають ціни на дефіцитні позиції.

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Ще з літа українські ЗМІ почали попереджати громадян, що майбутній опалювальний сезон буде найважчим за всю історію країни. Тому передбачливі українці почали готуватися до складної зими заздалегідь та купувати те, що потрібно для виживання в екстремальних умовах.

У зв'язку з цим, за словами Дениса Корецького, керівника департаменту маркетплейсу АЛЛО, у вересні-жовтні 2022 року на цьому онлайн-майданчику значно збільшився попит на такі групи товарів:

зарядні станції

сонячні панелі

обігрівачі

повербанки

ліхтарі

термобілизна

генератори

"Насамперед, зріс попит на повербанки. У жовтні вперше в нашій історії вони "перемогли" смартфони за кількістю замовлень. У результаті за останні три тижні ми продали таку кількість повербанків, якої раніше нам вистачало на 2,5-3 місяці", — продовжує Іван Павлік, комерційний директор COMFY.

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Є підключення. Що купують українці, щоб залишатися зі світлом та інтернетом

Попит на ті чи інші товари змінювався залежно від ситуації у країні та риторики української влади. Коли українці почули, що температура в будинках із централізованим опаленням взимку буде нижчою за звичайну — зацікавилися придбанням обігрівачів.

Однак після посилення ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури, коли стало зрозуміло, що за відсутності світла обігрівачі не допоможуть, фокус змістився на інші товари. За словами Івана Павліка, у жовтні зріс попит на всі пристрої, пов'язані із збереженням чи генерацією електрики, а також стабілізацією напруги.

"Якщо влітку 2022 року в 10 разів зріс попит на обігрівачі, то в жовтні в АЛЛО спостерігали збільшення продажів генераторів у 5 разів, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року. Крім цього, почав зростати попит на зарядні станції та сонячні панелі, які до цього не користувалися популярністю на маркетплейсі", – уточнює Денис Корецький.

Про придбання електрогенераторів українці, які мешкають у приватних будинках, почали замислюватись узимку 2021-2022 років, коли в країні почастішали відключення електроенергії. Тепер за умов війни попит на генератори набув ажіотажного характеру. За словами Корецького, українці зараз найчастіше купують інверторні та дизельні генератори. Ціни на генератори, які є на ринку, стартують від 30 тис. грн та 75 тис. грн відповідно.

Залежно від потужності, до генератора можна підключити такі електроприлади:

3 кВт — 10 ламп розжарювання, двоконтурний газовий котел, холодильник, система відеоспостереження, ноутбук, 3 зарядні пристрої для смартфонів, телевізор LCD

5 кВт — 10 ламп розжарювання, двоконтурний газовий котел, холодильник, насос свердловини, система відеоспостереження, персональний комп'ютер з РК-монітором, 2 зарядні пристрої для смартфонів, телевізор LCD

10 кВт — 10 ламп розжарювання, холодильник, насос свердловини, бойлер, пральна машина, мультиварка, система відеоспостереження, персональний комп'ютер з РК-монітором, 2 зарядні пристрої для смартфонів, телевізор LCD

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У квартирі у багатоповерхівці генератор не встановиш. Відповідно, містянам доводиться шукати альтернативні рішення на базі пристроїв безперебійного живлення (UPS) та портативних електростанцій. Вони не генерують, а накопичують енергію, і перед використанням мають достатньо зарядитися.

Економіст Олег Гетьман наводить такі приклади застосування пристроїв безперебійного живлення (UPS) та систем енергозбереження під час тимчасових вимкнень електроенергії:

UPS потужністю 650 ВА: модем, роутер та led-лампи зможе живити енергією близько чотирьох годин (ціна пристроїв 2-8 тис. грн і більше)

UPS потужність 1000 ВА: модем, роутер, led-лампа, ноутбук близько п'яти годин (5-25 тис. грн і більше)

Power Kit від 5 кВт*год до 15 кВт*год: модем, роутер, led-лампи, ноутбук, мікрохвильова піч, холодильник від 12 годин (135-850 тис. грн)

[ + – ] Зарядна станція дозволяє пережити тривалі відключення світла. Однак для більшості українців це не дешеве рішення Фото: ecoflowukraine.com

Рекомендує Олег Гетьман і рішення для доступу в інтернет, на які не впливає відключення електроенергії:

ADSL (технологія, яка забезпечує передачу цифрового сигналу звичайною аналоговою телефонною лінією) від Укртелекому (модем від 1 тис. грн + абонплата від 200 грн)

супутниковий інтернет від Датагруп (підключення 2 тис. грн + абонплата від 500 грн)

Starlink

місцеві інтернет провайдери, що мають генератори

"Якщо інтернет-провайдер використовує технологію xPON [Passive optical network, пасивна оптична мережа] і в будинок або квартиру проведено оптичний кабель, встановлення акумуляторної батареї або блоку безперебійного живлення для оптичного приймача та роутера дозволить користуватися доступом до інтернету кілька годин, за умови, що інтернет є у серверній у провайдера", — раніше зазначив у коментарі Фокусу телеком-експерт Олександр Глущенко. Тобто поки у провайдера не розрядилися системи резервного живлення або працює генератор, інтернет буде.

Користувачам мобільного інтернету Глущенко порадив рішення на базі зовнішньої антени (від 700 грн) та мобільного 4G-роутера (2-5 тис. грн і більше). Зважаючи на те, що при відключенні електроенергії значно погіршується якість мобільного інтернету, посилення мобільного сигналу справді стає досить актуальним.

Інтерес до перерахованих вище товарів восени 2022 року також помітно підвищився. Зокрема, за даними Prom.ua, у жовтні попит на джерела безперебійного живлення (стабілізатори) зріс у 9 разів.

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Школа виживання. Які товари допомагають адаптувати побут до екстремальних умов

Напередодні зими покупки багатьох українців виглядають так, начебто вони готуються до тривалого турпоходу в екстремальних умовах. Найзавбачливіші перейнялися покупкою необхідного ще влітку до хвилі ажіотажного попиту.

Експертка з енергетики Ольга Кошарна назвала такі товари, які необхідні взимку під час війни:

туристична газова плита та балони з газом (якщо у квартирі електроплита)

ліхтарики

портативна сонячна панель з повербанком

свічки

сухий спирт

спиртівка

багато батарейок

лампа світлодіодна з USB виходом

електропростирадла

мангал та вугілля (на випадок, якщо доведеться готувати їжу у дворі будинку)

термобілизна, теплі шкарпетки тощо

спальник

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А такий список важливих речей наводить підприємець Віктор Прудковських:

ліхтар наголовний (також може замінити люстру в кімнаті до 20 кв. м)

пара повербанків

бензиновий генератор на 3 кВт

інвертор для авто 12в – 220в

Останній пристрій дозволяє перетворити автомобіль на імпровізований генератор, що дозволяє заряджати або використовувати різні електроприлади.

Попит на такі товари помітно зростає. За словами Дениса Корецького, на маркетплейсі АЛЛО порівняно з жовтнем 2022 року спостерігалося зростання продажів наступних категорій:

різні типи ліхтарів: +324%

рації: +213%

туристичні килимки: +41%

"Майже в сім разів частіше українці зараз замовляють електронні свічки. У шість разів, порівняно з вереснем, зріс попит на пристрої для вуличного освітлення, газові конвектори, печі та каміни, переносні світильники, деталі для комплектування для генераторів, кемпінгові ліхтарі та туристичні плити", — поділилися з Фокусом своїми спостереженнями на prom.ua.

Згадуючи "сухий закон" та складнощі з їжею для своїх домашніх улюбленців на початку війни, деякі українці запасаються вином та кормами для котів та собак. Крім того, купують консерви та інші харчові продукти тривалого зберігання. Адже з огляду на те, що магазини в Україні можуть не працювати під час повітряної тривоги або в період відключення світла, хоча б мінімальний запас провіанту має бути під рукою.

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Пів царства за генератор. Як ажіотажний попит на товари для виживання призвів до зростання цін

Підвищений попит на ці товари веде до їх дефіциту. За словами Дениса Корецького, на ринку вже відчувається дефіцит генераторів та повербанків. Тому у його компанії запланували збільшити постачання таких пристроїв у листопаді-грудні.

"На генератори та джерела безперебійного живлення ритейлери оформили багато замовлень, вони в дорозі і протягом місяця на ринку їх буде достатньо, — продовжує Іван Павлик. — А от з універсальними станціями ситуація поки непередбачувана — це менш популярний серед українців гаджет через його досить високу вартість, і тому торговці працюють із такими рішеннями у форматі передзамовлень чи передоплати".

Дефіцит розігріває ціни. Зокрема, на prom.ua зауважили, що в деяких популярних категоріях середня вартість товарів зросла на 10%, а, наприклад, на електрогенератори – на 50%. Те, як дорожчають та зникають з асортименту товари ажіотажного попиту, наочно демонструє аналіз Фокусу. На початку вересня видання зафіксувало ціни на п'ять найпоширеніших на ринку моделей генераторів. Тоді, за даними одного із цінових агрегаторів, їх продавали десятки магазинів.

Через два місяці чотири з наведених у публікації п'яти моделей вже зникли з продажу, а генератор Forte FGD9000E (63 492) подорожчав на 51% до 93 555 грн. Інші моделі, які ще залишилися в наявності у продавців, також суттєво подорожчали. Наприклад, середня вартість бюджетного бензинового генератора Walter Stahl PR8500WS порівняно з вереснем зросла на 40% до 23 170 грн, а комбінованого генератора (газ-бензин) Konner&Sohnen KS 5000E G – на 49% до 52 287 грн.

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Середні ціни на повербанки також підвищилися. Наприклад, зовнішній акумулятор (Power Bank) Xiaomi Redmi Power Bank 20000mAh з початку вересня подорожчав на 59% до 2520 грн.

"Динаміка цін залежить від різних факторів, наприклад, подорожчання логістики. Середній чек на товари зростає ще й за рахунок того, що клієнти купують ті моделі, які є в наявності, зокрема і дорожчі", — коментує ситуацію Денис Корецький.

У prom.ua Фокус також розповіли про зростання середнього чека на такі групи товарів підвищеного попиту:

джерела безперебійного живлення: 8,5 тис. грн (середній чек у жовтні), +3 тис. грн (+54%), порівняно з минулим місяцем

печі та каміни: 6 тис. грн, +1,2 тис. грн (+25%)

портативні зарядні пристрої: 2400 грн, +500 грн. (+26%)

сонячні електростанції: 23 тис. грн, +8 тис. грн (+53%)

Однак на деякі товари, наприклад, каністри, світильники, комплектуючі для генераторів або туристичні плити, на prom.ua не помітили зміни середнього чека в останній місяць.

"Ажіотажний попит не має прямого впливу на вартість повербанків, генераторів та інших необхідних зараз товарів, принаймні в офіційних постачальників та великих мереж, — запевняє Іван Павлик. — Ми намагаємося працювати безпосередньо з виробниками чи офіційними імпортерами та уникати постачальників, які можуть спекулювати на фоні дефіциту певних категорій товару".

Однак, за словами співрозмовника Фокусу, ціни можуть змінюватися через інші зовнішні чинники, такі як девальвація нацвалюти, складності та подорожчання логістики тощо. Так, різке подорожчання певних товарів, яке ми побачили за останні два місяці, може бути пов'язане з тим, що старі запаси вже виснажені, а на нові поставки ціни формуються з урахуванням теперішніх курсових та логістичних реалій.

Водночас зростання цін на товари ажіотажного попиту негативно впливає на економіку.

По-перше, це розкручує і так високу інфляцію.

По-друге, враховуючи, що більшість товарів, про які йшлося, імпортні, на їхню додаткову закупівлю буде спрямована валюта, що в перспективі створить додатковий тиск на курс гривні.

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