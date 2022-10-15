Коли у квартирі +16. Чим небезпечний масовий обігрів електроприладами

Опалювальний сезон 2023 буде найскладнішим для України. Громадян попереджають, що температура в їхніх квартирах буде помітно нижчою, ніж зазвичай. Що буде, якщо мешканці багатоквартирних будинків, які замерзають, одночасно ввімкнуть електричні обігрівачі на повну потужність.

Related video

За кілька днів після масштабного ракетного обстрілу України, який стався 10 жовтня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну заявив про те, що температурний мінімум під час опалювального сезону в Україні буде знижено до +16 градусів. Як пише Фокус у своєму огляді "Темні часи. Чи загрожують українцям взимку віялові відключення та холодні батареї", щоб підняти температуру до комфортного рівня, мешканці багатоквартирних будинків, які підключені до централізованого опалення, масово вмикатимуть електричні обігрівачі. Однак обігрів електроприладами небезпечний.

"Якщо громадяни масово почнуть вмикати обігрівачі для підтримки комфортнішої температури, можуть виникати проблеми через неготовність внутрішньобудинкових мереж, які не розраховані на подібні кризові ситуації", — коментує Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних стратегій.

Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг, також попереджає, що масове використання обігрівачів у квартирах може призвести до численних пожеж. Тому співрозмовник Фокусу радить заздалегідь перевірити в багатоквартирних будинках стан мереж і щитових, щоб узимку не було небезпечних сюрпризів.

"ОСББ і керівникам потрібно викликати фахівців, які б перевірили систему електропостачання, а далі намагатися регулювати споживання так, щоб обігрівачі були ввімкнені у квартирах по черзі, а не в усіх одночасно, і обігрівали одну кімнату, а не кожну", — продовжує Тетяна Бойко, координаторка житлово -комунальних і енергетичних програм цивільної мережі "Опора".

Масове застосування електроприладів для опалення житла може спричинити не лише проблеми з електропроводкою, а й призвести до вимкнення електроенергії.

Борис Додонов, керівник Центру енергетичної трансформації та сталого розвитку KSE institute, попереджає, що через масове використання обігрівачів попит на електроенергію може перевищувати пропозицію, і система автоматично вимикатиме постачання.

Коли у квартирі холодно, без обігрівача важко обійтися. Однак, якщо заздалегідь утеплити житло, потреба у використанні обігрівача буде меншою. Зокрема, Борис Додонов рекомендує для суттєвого зниження втрат тепла у квартирі провести регулювання металопластикових вікон.

Зі слова боку, Тетяна Бойко попереджає, що українцям доведеться навчитися жити за температури +16-18 градусів. Тому на зиму варто запасатися теплим одягом для дому та надійними зимовими ковдрами. Також можна згадати забутий спосіб обігріву за допомогою пластикових пляшок із гарячою водою та гумової грілки під ковдрою.

Докладніше опалювальний сезон 2023 року та ризики віялових відключень в Україні Фокус аналізує у своєму огляді "Темні часи. Чи загрожують українцям взимку віялові відключення та холодні батареї". Раніше Фокус розповідав як громадяни, побоюючись, що віялові відключення повторюватимуться, масово закуповують газові мініплитки та балончики до них. Також Фокус писав про альтернативне освітлення на випадок перебоїв із електропостачанням — туристичних ліхтарів, ламп із акумуляторами, сонячних батарей.