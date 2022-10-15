Когда в квартире +16. Чем опасен массовый обогрев электроприборами

Отопительный сезон 2023 года будет самым сложным для Украины. Граждан предупреждают, что температура в их квартирах, будет заметно ниже, чем обычно. Что будет, если замерзающие жильцы многоквартирных домов одновременно включат электрические обогреватели на полную мощность.

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Через несколько дней после масштабного ракетного обстрела Украины, который произошел 10 октября, премьер-министр Денис Шмигаль на заседании Кабмина, заявил о том, что температурный минимум во время отопительного сезона в Украине будет снижен до +16 градусов. Как пишет Фокус в своем обзоре "Темные времена. Угрожают ли украинцам зимой веерные отключения и холодные батареи", чтобы поднять температуру до комфортного уровня, жители многоквартирных домов, которые подключены к централизованному отоплению, будут массово включать электрические обогреватели. Однако, обогрев электроприборами небезопасен.

"Если граждане массово начнут включать обогреватели для поддержания более комфортной температуры, могут возникать проблемы из-за неготовности внутридомовых сетей, которые не рассчитаны на подобные кризисные ситуации", — комментирует Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий.

Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг, также предупреждает, что массовое использование обогревателей в квартирах может привести к многочисленным пожарам. Поэтому собеседник Фокуса советует заранее проверить в многоквартирных домах состояние сетей и щитовых, чтобы зимой не было опасных сюрпризов.

"ОСМД и управляющим нужно вызвать специалистов, которые бы проверили систему электроснабжения, а дальше стараться регулировать потребление так, чтобы обогреватели включались в квартирах поочередно, а не во всех одновременно и обогревали одну комнату, а не каждую", — продолжает Татьяна Бойко, координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора".

Массовое применение электроприборов для отопления жилья может вызвать не только проблемы с электропроводкой, но и привести к отключению электроэнергии.

Борис Додонов, руководитель Центра энергетической трансформации и устойчивого развития KSE institute предупреждает, что из-за массового использования обогревателей спрос на электроэнергию может превышать предложение и система будет автоматически выключать поставки.

Когда в квартире холодно, без обогревателя сложно обойтись. Однако, если заранее утеплить жилье, потребность в использовании обогревателя будет меньшей. В частности, Борис Додонов рекомендует для существенного снижения потерь тепла в квартире произвести регулировку металлопластиковых окон.

В свою очередь, Татьяны Бойко предупреждает, что украинцам придется научиться жить при температуре +16-18 градусов. Поэтому на зиму стоит запасаться теплой одеждой для дома и надежными зимними одеялами. Также можно вспомнить забытый способ обогрева при помощи пластиковых бутылок с горячей водой и резиновой грелки под одеялом.

Подробнее отопительный сезон 2023 года и риски веерных отключений в Украине Фокус анализирует в своем обзоре "Темные времена. Угрожают ли украинцам зимой веерные отключения и холодные батареи". Ранее Фокус рассказывал как граждане, опасаясь, что веерные отключения повторяться, массово закупают газовые мини-плитки и баллончики к ним. Также Фокус писал об альтернативном освещении на случай перебоев с электроснабжением — туристических фонарях, лампах с аккумуляторами, солнечных батареях.