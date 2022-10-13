Газові міні-плитки та балончики до них: як правильно вибрати

Віялові відключення електроенергії вже розпочалися, попереду непроста зима — і українці масово закуповують газові міні-плитки та балончики до них. Фокус розповідає, які варіанти доступні та як правильно вибрати газову плитку на випадок, якщо не буде світла.

Related video

Газові плитки на балонах ще недавно були дуже поширені за містом, адже для їх встановлення не потрібні дозволи від газовиків. В епоху глобальної газифікації, коли в майже кожне дачне селище протягли магістральний газопровід, плитки на балонах стали не найпопулярнішими. А там, де немає газу (іноді громадяни під час будівництва будинку відмовляються підводити газ через дорожнечу цієї процедури), вже давно користуються сучасними електричними плитами. Обладнано електроплитами і більшість висоток, які зводяться у Києві й інших великих містах України — за нормами, газ не можна підводити до тих будинків, поверховість яких понад 10 поверхів.

"У нас висотка нова — 25 поверхів. У квартирі — електроплита, та й гарячу воду відключили з початком війни, тому для гарячої води — тільки бойлер. Якщо електроенергію відключать, незрозуміло, чи буде опалення, адже зазвичай у новобудовах система залежить від електроенергії", — каже мешканка київського мікрорайону Осокорки Олена Ворошко.

Важливо

Блекаут, віялові відключення — що далі. Чим обернуться для українців удари РФ по енергомережах

Загроза найскладнішої зими змушує українців ретельно готуватись до можливих відключень електроенергії. Ба більше, ризики відключення від централізованого постачання газу теж є. Отже, правильним варіантом може бути додатковий газовий балон або спеціальна плита на балоні, яка в період відключень дозволить не лише зігріти воду для чаю, а й приготувати повноцінну вечерю.

Фокус дізнався, які газові плитки на балонах користуються популярністю зараз, чим вони відрізняються і скільки коштують.

Коли може стати в пригоді міні газова плита?

Газова плита з балоном для дачі чи заміського будинку — справжній рятівник, якщо до будинку не підведено газ. На такій плиті можна приготувати їжу, якщо виникнуть проблеми з електрикою. Газова плита від балона, звичайно, має низку й переваг, серед яких головне — простота встановлення і використання. Адже в тому, щоб привезти на дачу плиту, балон зі зрідженим газом, і підключити все це в одну систему, нічого складного немає.

Важливо

Буржуйка, піч, камін. Де в Україні можна купити засоби обігріву та як їх встановити

Плиту потрібно ставити на підлогу (або у випадку з невеликою плиткою — на стіл) без відвертих нерівностей. Положення плити можна регулювати, щоб вона стояла рівно. Для цього може стати в пригоді монтажний рівень. На старих моделях можна підкрутити ніжки плити: вони подовжуються, якщо їх трохи повернути убік.

Але не варто забувати, що для такої роботи знадобляться певні знання і навички. Інакше в разі неправильного підключення плити до балона з газом може статися витік, що є небезпечним для здоров'я і життя мешканців будинку.

Як обрати газові плити для балонного газу та чим вони відрізняються

Асортименти газових плит, які підключаються до балона з газом, у магазинах досить великий. Плита може бути з набором різних опцій (з духовкою, електрозапалюванням, відключенням подачі блакитного палива при згасанні полум'я), але в цілому на ринку представлені такі варіанти:

з однією конфоркою;

з двома конфорками;

з трьома та більше;

настільні моделі;

підлогові моделі (габаритні);

переносні (туристичні) плити.

Газові плити для балона: які є моделі та скільки вони коштують

Портативна газова плита з балоном ідеально підходить людям, які мешкають у мегаполісі, а на дачу приїжджають у відпустку або на вихідні. Для таких плит навіть не потрібно купувати звичайні балони — до них продаються окремі мінібалони, а самі плити поміщаються у невелику валізку. Окрім мобільності, така плита приваблює і ціною: в Україні портативна газова плита продається від 945 грн. Щоправда, така плита зручна, якщо користуватися лише періодично, інакше доведеться витрачати багато на придбання балонів — один балон на 0,87 л в інтернет магазинах коштує 318 грн.

[ + – ] Портативна газова плита з балоном ідеально підходить людям, які мешкають у мегаполісі, а на дачу приїжджають у відпустку або на вихідні Фото: Pixabay

Газова мініплита — найкомпактніший варіант серед усіх наявних. Найпоширеніший варіант має одну конфорку та газовий балончик, який встановлюється безпосередньо у корпус виробу. Як паливо використовується не пропан, а його суміш із бутаном, що дозволяє досягти більш високої температури полум'я. Для невеликого будинку (і навіть квартири) та досить рідкісного використання така міні газова плита з балончиком цілком підійде, якщо не готувати дуже часто.

[ + – ] Для невеликого будинку (і навіть квартири) та досить рідкісного використання міні газова плита з балончиком цілком підійде, якщо не готувати дуже часто Фото: Pexels

Стандартні підлогові газові плити можуть працювати від великого балона з газом, і точно не підійдуть для квартири. Але можуть використовуватись у приватному будинку. Вони відрізняються великими розмірами та вагою. Ціна в магазинах на подібні плити складає приблизно 7-20 тис. грн. По суті, це звичайна газова плита з чотирма конфорками і духовкою, але яку можна відключити від центрального газопроводу та підключити до переносного балона з газом.

"Як правило, для використання балона потрібна заміна форсунок плити, в іншому немає різниці, яка це модель плити, вони можуть працювати на балоні", — розповів Фокусу інженер Андрій Ратушний.

[ + – ] Звичайна газова плита з чотирма конфорками та духовкою, яку можна відключити від центрального газопроводу та підключити до переносного балона з газом Фото: Pexels

Важливо в процесі вибору плити враховувати майбутні витрати на балони з газом. Придбати газовий балон, в принципі, досить не складно. У багатьох селах ще існує практика, коли приїжджає машина з газовими балонами та за 350 грн змінює ваш порожній балон на повний. Ще замовити доставку газового балона можна через сільраду, на місці заповнивши заявку.

Крім того, заправляють балони і деякі АЗС, якщо заправник має перехідник із пістолета на балон. Важливо знати й те, що в балонах використовується пропан-бутан, а не природний газ (метан), тому заправляти балони потрібно саме пропан-бутаном, а не шукати заправки з метаном (природним газом).

В об'ємах газові балони бувають від 5 до 50 літрів, а наповненість балонів газом така:

балон на 50 літрів — 21,5 кг газу;

балон на 27 літрів — 11,4 кг газу;

балон на 12 літрів — 5,3 кг газу;

балон на 5 літрів – 2,3 кг газу.

Витрати газу під час використання балона від звичайної плити на 4 конфорки можна дізнатися, вивчивши технічну документацію до плити. Як правило, балона з газом на 50 літрів вистачає майже на 28 годин безперебійного користування. Тобто, якщо готувати на плиті по одній годині на день, великого балона має вистачити на 28 днів.

Якщо ж ви користуєтесь портативною газовою плитою, то здебільшого для приготування їжі на одну особу така плита споживає 50-100 г газу на день. Ці цифри множаться на кількість людей, а потім на кількість днів. Виходить необхідна кількість газу, яка може бути використана під час регулярного приготування їжі за допомогою портативної плити.

Найпопулярніші моделі газових плит, які підключаються до балону

Модель Характеристики Середня ціна* GORENJE K5341WF / GK5C40WF Плита на 4 конфорки з духовкою на 70 літрів. Оснащена електричним грилем, електрозапалюванням та газ-контролем. 13,9 тис грн HANSA FCGW510009D1 4 конфорки, духовка на 56 літрів, без газ-контролю конфорок і духовки. Оснащена автоматичним електрозапалюванням. Габарити: 85х50х60 см. 9,1 тис грн Hansa FCGW 51001 Духовка з об'ємом 58 л, варильна поверхня плити з 4 конфорками. Є газ-контроль конфорок і духовки. 5,9 тис грн Настільна газова плита EDENBERG EB 62302 Плита на 2 конфорки з поворотними перемикачами. Потужність та тип конфорок: 2,2 кВт х 2 шт = 4,4 кВт Витрата газу: 0,32 кг/год. Тип газу: бутан G30 (LPG). 1,2 тис грн GRETA 1201-10АА З повним газ-контролем та духовкою. Плита з 4 конфорками. Ліва конфорка: потужність 1,7 кВт. Права: Потужність 2.25 кВт. Габарити: 50 x 43.4 x 85 см 7,4 тис грн Настільна газова плита A-Plus 2108 Плита має чотири конфорки та чотири ручки управління із функцією фіксації малого полум'я. Джерело живлення: газовий балон зі скрапленим газом. Теплова потужність: 0,54 квт. Витрата газу: 0,130 кг/год. 1,8 тис грн Портативна газова плита HAPPY HOME подвійної дії та адаптером Поворотні перемикачі, одна комфорка. Тип газу — пропан, бутан. Температура полум'я до 700°С. Витрата газової суміші бутан: 165 г/год. Витрата газової суміші пропан: 145 г/год. 1,35 тис грн Портативна газова плита Happy Home зі штуцером для газового балона Плита на одну конфорку. Витрата газу: 165 г/год. Потужність: 2300 Вт. Тип газового балона: балони з зрідженим газом (пропан) Місткість балона: 5л, 12л, 27л, 50л 1,44 тис грн

*за даними інтернет-магазинів на 26 вересня 2022 року, ціна може відрізнятися, залежно від продавця і проведення акційного продажу.

Безпека важлива. Які правила варто врахувати під час використання плити на балоні?

Звичайно, вибір самої газової плити для дачі під балонний газ — це половина справи. Потрібно ще купити газовий балон для плити. Розмір газового балона потрібно вибирати, враховуючи, як часто використовуватиметься плита на балоні, а також, де вона розміщена.

Також важливо знати, що не можна робити під час використання газових балонів:

залишати без нагляду робочі газові прилади;

використовувати приміщення, де встановлені газові прилади, для сну та відпочинку;

користуватися газовими приладами за відсутності тяги чи несправної вентиляції;

користуватися несправними газовими приладами або приладами, що потребують ремонту;

допускати до користування газом дітей.

Іноді необхідно обстежити і плиту, і балон на предмет відсутності пошкоджень, щоб не було витоку газу. Після завершення готування краще перекривати газ не тільки через вимикач на плиті, а й на балоні (звичайно, не йдеться про мобільні плити з мікробалонами, а лише про підлогові, до яких підключається великий газовий балон).

Важливо