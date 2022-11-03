Генератор, свердловина, котел. Чому зростає попит на оренду заміських будинків

Енергетичний тероризм РФ не припиняється — мільйонам українців загрожують часті відключення електроенергії та централізованого водо- та теплопостачання. Фокус з'ясував, як замість квартири в багатоповерхівці орендувати будинок та на які його параметри звернути увагу.

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Восени, коли більшість громадян України відчули на собі вплив російського енергетичного тероризму, важливим стало питання, де провести зиму — у квартирі чи заміському будинку. Перевага квартири у столиці — стабільніше електропостачання, ніж у передмісті, де світло відключають на триваліший період.

"Поки у Києві "страждають" від відключень на 3-5 годин, у нашому селі за 20 км від столиці кілька разів уже відключали по 11 годин — з ранку і до самого вечора", — розповів мешканець Київської області Руслан Поліщук.

У разі тривалого відключення електроенергії та тепла через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури в темній та холодній багатоповерхівці можна опинитися у безвихідній ситуації. Адже в аналогічній ситуації в заміському будинку можна скористатися електрогенератором, газовим або твердопаливним котлом та водою зі свердловини. Крім того, в будинку можна встановити сонячні панелі, інвертор та акумулятори, що дозволить забезпечувати всі потреби домогосподарства протягом 10 годин.

Повернення попиту. Оренда заміської нерухомості знову популярна

Традиційно ринок оренди будинків за містом пожвавлюється навесні, а взимку завмирає. Проте війна змінила цю, начебто, усталену тенденцію.

За словами столичного рієлтора Богдана Маковецького, у перші місяці після вторгнення Росії ринок оренди заміського житла навколо Києва зупинився — люди масово виїжджали, а невеликій частині орендарів, що залишилася, власники робили знижки на проживання. Багато житла тоді звільнилося. Пропозиція збільшилася, зокрема і через ті будинки, які залишили господарі. Через це, за словами Маковецького, до кінця весни 2022 року оренда у гривневому еквіваленті подешевшала на 30% проти торішніх цін, і влітку 2022 року орендувати будинок можна було на 20-40% дешевше.

Проте Ірина Луханіна, експертка ринку нерухомості, розповідає, що кількість угод на ринку оренди будинків під Києвом почала зростати вже з середини квітня 2022 року, а ціни на деякі категорії нерухомості не лише не впали, а й навіть підросли. Насамперед, йдеться про такі напрямки:

Одеський (до 20 км. від Києва)

Старо- та Ново-Обухівський

Вишгородський

Житомирський

За словами Луханіної, влітку на попит суттєво вплинула неможливість сімейного відпочинку за кордоном та в Україні, а факторами, які привертали орендарів, була мальовнича природа, наявність басейнів та водойм.

Із приходом холодів на ринку додатково збільшилася і пропозиція, і попит.

"Чим ближче до зими, тим більше охочих здати своє житло в оренду. Адже будинок, як живий організм, потребує постійної підтримки, яка виливається у витрати. Водночас не користуватися будинком і оплачувати його підтримку — надто дорого в наш час", — розповідає Богдан Маковецький.

Зокрема, йдеться про опалення — якщо в будинку ніхто не живе, то для безпеки опалювальної системи потрібно тримати газовий котел включеним на мінімальних значеннях, що дозволить залишити систему цілістю та безпекою, але виллється в платіжки за газ у розмірі 1,5- 8 тис. грн (залежно від площі приміщення). Крім того, багато котлів не працюють без електроенергії: відключають електроенергію, вимикається котел. Якщо за будинком ніхто не стежить, це може призвести і до замерзання системи, і до поломок самого котла.

Тим часом попит на оренду будинків зростає у зв'язку з поверненням українців з-за кордону та прагненням громадян до більшої автономності в приватному будинку в очікуванні складної зими.

За словами експертки з нерухомості Вікторії Берещак, зростання активності орендарів на ринку заміської нерухомості припало на серпень-вересень, коли в київському регіоні попит на оренду будинків зріс приблизно на 60% від довоєнних показників у піковий період. І це стосується практично всієї території області, за винятком районів, що постраждали від окупації, з проблемами з подачею води та світла.

[ + – ] Якомога далі від галасливих мегаполісів українці почуваються у більшій безпеці Фото: Pixels

"На заході тенденція ще яскравіша: у Львівській області попит зріс на 110%, у Тернопільській та Чернівецькій областях на 130%, в Івано-Франківській та Закарпатті на 150%", — розповідає Фокусу Вікторія Берещак. — Такий стрибок реального попиту позначається і на термін експозиції об'єктів на ринку, що скоротився до 1-2 тижнів для будинків із зручностями".

Тобто, на заході України будинки в оренду розбирають, як гарячі пиріжки, що, очевидно, пояснюється бажанням українців хоча б на зиму виїхати з небезпечних регіонів, де є високий ризик залишитися без тепла і світла. Крім того, є фактор безпеки — деякі регіони країни залишаються безпечнішим для життя місцем, ніж той самий Київ.

Яка ціна оренди заміських будинків *

будинок 120 кв. м у котеджному містечку 7,5 км від Києва з електрокотлом та твердопаливним котлом: 22 тис. грн ($600)

дуплекс 105 кв. м під Києвом зі свердловиною та генератором: 31 тис. грн ($850)

котедж 200 кв. м у межах Львова з індивідуальним опаленням: 31 тис. грн ($850)

еко-будинок із бруса 140 кв. м з індивідуальним опаленням у межах Львова: 27,7 тис. грн ($750)

таунхаус 110 кв. м з індивідуальним газовим опаленням за 10 км від Львова: 24 тис. грн ($650)

котедж 50 кв. м з пічним опаленням в Івано-Франківській обл.: 18 тис. грн ($500)

котедж 120 кв. м в Яремчі: 25 тис. грн ($675)

будинок 190 кв. м із власною котельнею за 10 км від Чернівців: 20 тис. грн ($540)

будинок у Луцьку 75 кв. м: 20 тис. грн ($540)

будинок 120 кв. м з індивідуальним газовим опаленням за 2 км від Тернополя: ($450)

*Джерело: База оголошень olx.ua. Ціни станом на 2.11.2022

"Оскільки зима може бути нелегкою, важлива максимальна автономність опалення, водо- та енергопостачання, чого не можна забезпечити у квартирі, — коментує ситуацію Богдан Маковецький. — На початок жовтня ціни на оренду піднялися до 20% залежно від типу будинку, його функціоналу та локації Найбільший попит — на будинки 100-200 кв. м на правому березі Києва у напрямку Одеської та Житомирської трас”.

Співрозмовник Фокусу додає, що котеджні містечка — привабливіші для орендарів завдяки інфраструктурі та можливості кооперуватися з сусідами для закупівлі необхідного обладнання на зиму. Через це на оренду в котеджних містечках ціни на 10-15% вищі.

[ + – ] Найбільший попит мають будинки площею 100-200 кв. м — українці не хочуть опалювати зайві метри

У пошуках автономності. Що шукають орендарі заміської нерухомості під час енергокризи

В умовах регулярних віялових та екстрених відключень від електроенергії питання автономності будинку стало першорядним. Причому, за словами Богдана Маковецького, клієнти шукають будинки, які можна обігріти не лише газом, а й твердопаливним котлом чи каміном. Щоб економити на опаленні та транспортних витратах, віддають перевагу будинкам з невеликою площею в радіусі 20 км від Києва.

За інформацією Ірини Луханіної, вартість оренди різних типів нерухомості в передмісті восени встановилася на такому рівні:

таунхаус: 80-150 кв. м: 12-28 тис грн

садиба 120-250 кв. м: 20-160 тис. грн

дача 50-150 кв. м: 8-20 тис. грн

"Вартість оренди залежить від географії, метражу, розміру ділянки (території), наявності водойми або басейну, охорони, автономних систем опалення, водопостачання та освітлення. При цьому, автономність опалювальних систем — газових і твердопаливних котлів, наявність генераторів — зараз стає найважливішим фактором формуванні попиту", — коментує Луханіна.

Співрозмовниця Фокусу звертає увагу, що домоволодіння, котеджні містечка та ЖК під Києвом, як правило, вже оснащені автономними системами опалення та освітлення, оскільки віялові та аварійні відключення періодично траплялися на Київщині після 2014 року, і під час будівництва цей фактор враховувався. Наприклад, у місті-супутнику Києва зараз пропонують в оренду мебльовані квартири в новому ЖК, що оснащений дизельними генераторними станціями, має власну котельню з твердопаливними котлами та свою свердловину.

"У Київській області зняти будинок на зиму дешевше за $500-600 на місяць майже нереально. За таку ціну можна знайти хіба що будинки в найвіддаленіших районах з погано робочою піччю, в ремонт якої потрібно вкладати до $1,5-2 тис. Оренда будинків з котлами та печами, джерелом води та зручностями коштує $800-2000 на місяць, у західних регіонах — $500-1,5 тис. Якщо в будинку є генератор, ціна оренди стартує від $800. Сонячні панелі також дають великі можливості для продовження життєдіяльності за умов блекауту", — продовжує Вікторія Берещак.

[ + – ] Наявність каміна в заміському будинку особливо цінують орендарі Фото: Pexels

За словами співрозмовниці Фокусу, з ринку вже практично змели будинки з індивідуальним опаленням. Топпріоритет для орендарів — твердопаливний котел, газовий котел — не менш цікавий орендарям, а старі будинки з пічним опаленням займають третє місце. Берещак уточнює, що наявність робочого джерела опалення в будинку додає щонайменше 20-30% до довоєнної ціни.

"Зв'язок, інтернет або можливість його проведення — ще один важливий нюанс, який цікавить орендарів, — продовжує Вікторія Берещак. А це для багатьох сфер діяльності зараз критично важливо.

Співрозмовниця Фокусу додає, що вода та її запаси (свердловина чи колодязь) також підвищують цінність нерухомості в очах орендарів, що пов'язано з можливими перебоями із централізованим водопостачанням через атаки ворога на інфраструктурні об'єкти.

А ось великі розкішні маєтки під час війни втратили популярність — мабуть, ті, хто міг їх собі дозволити раніше, або залишили країну, або віддали перевагу купити власну віллу.

"Будинки площею понад 400 кв. м рекламуються місяцями, поки власники не знижують ціну. Є випадки, коли будинок з великою площею здають за такою ж ціною, як і вдвічі менший, тому що орендарі не готові брати на себе додаткове фінансове навантаження на обслуговуванні зайвих квадратних метрів. Але й на такі будинки є невеликий попит, здебільшого, від кількох сімей, які ділять оплату оренди порівну", — розповідає Богдан Маковецький. Такий формат на ринку нерухомості називають колівінгом.

Вікторія Берещак додає, що під час війни також знизився попит на оренду житла поблизу ГЕС, ТЕЦ, військових та інфраструктурних об'єктів — будь-яких потенційно можливих цілей росіян.

[ + – ] Київська ГАЕС. Під час війни у соцмережах широко обговорюються апокаліптичні сценарії про страшні наслідки її гіпотетичної руйнації Фото: Марiя Бабенко

Умови оренди під час війни також дещо змінилися. За словами Маковецького, дедалі менше власників житла фіксують плату за оренду у доларах, оскільки орендарі не готові платити в іноземній валюті, курс якої постійно змінюється. Крім того, все частіше у договорах прописують надання знижки у разі, якщо орендарі будуть змушені виїхати через підвищену небезпеку у регіоні.

Боротьба за автономність. На які кроки йдуть власники, щоб залучити орендарів

Відносно недорогі газ та електроенергія багато років не сприяли вихованню серед українців традиції енергозбереження та не стимулювали вкладати кошти в автономність. Минулої зими, коли мешканці Київщини часто стикалися з аварійними відключеннями електроенергії, багато хто задумався про придбання хоча б генератора. Однак під час війни автономність стає питанням виживання.

За словами Богдана Маковецького, власники будинків намагаються зробити свою пропозицію привабливішою завдяки таким крокам:

придбання генератора

установка буржуйки на додаток до газового опалення

утеплення будинку

[ + – ] Під час війни жителі котеджних містечок часто кооперуються для спільного придбання генераторів

Співрозмовник Фокусу зазначає, що будівельні матеріали зросли в ціні за останні півроку в середньому втричі, а, наприклад, склопакети подорожчали майже вп'ятеро. Тому можливості для утеплення та термомодернізації будинків в умовах падіння доходів громадян є досить обмеженими. Проте, за словами Маковецького, на ринку стали поширеними такі явища:

кооперація жителів котеджних містечок та сусідів для спільної купівлі генераторів та палива

додаткове обладнання будинків за рахунок орендної плати

"Зараз системи безперебійного живлення та акумулятори щодо недорогі генератори (до 5 кВт), а тим більше — газові генератори у великому дефіциті. І це досить дороге задоволення. На ринку іноді мають місце домовленості про купівлю такого обладнання за рахунок орендної плати, але в таких випадках необхідна передоплата за 4-6 місяців оренди, а внести таку суму не кожен орендар може собі дозволити», — робить висновок Ірина Луханіна.

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