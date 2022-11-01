Автономне освітлення своїми руками: як зробити ліхтарик, якщо немає електрики (відео)

Декілька рекомендацій щодо створення альтернативного освітлювального приладу для кожного приміщення будинку чи квартири — швидко та недорого.

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У багатьох областях України економлять електроенергію та відключають світло. Іноді електрики немає по 4-5 годин, а з приходом холодної пори року темніє рано, тому мати під рукою аварійне освітлення не завадить. Фокус зібрав поради, як самостійно зробити автономні світильники, які працюватимуть довго без підключення до електромережі, акумуляторів, сонячних батарей і без використання генератора.

Освітлювальний прилад із батарейок та світлодіода

Зробити найпростіший ліхтарик можна з двох батарейок АА або ААА та одного 3 В-світлодіода. Важливо враховувати, що батареї мають бути лужними (алкалайновими), адже вони працюють упродовж року. А ще вони безпечні — не нагріваються, не задимляються, не спалахують.

Створюється світильник методом паяння, тому постарайтеся підгадати, щоби електрика в будинку була. Якщо ви маєте відповідну навичку, процес паяння багато часу не займе. Виготовити 5-6 світильників для всіх приміщень у квартирі — житлові кімнати, ванна, туалетна кімната, коридор, кухня — ви зможете буквально за кілька хвилин.

Нижче ми публікуємо відеоінструкцію, як самостійно зібрати ліхтарик на випадок віялових відключень.

[ + – ] Як створити мінісвітильник: пояснення

Якщо відео не завантажилося, пояснимо на словах: з'єднайте батарейки різними полюсами, щоб "плюс" був біля "мінуса" з одного та з іншого боку (на батарейках завжди вказаний "плюс") за допомогою скотчу або гумок. Зачистіть місце паяння (виступаючу частину, де "плюс") за допомогою наждакового паперу або канцелярського ножа. Відріжте шматочок мідного дроту і припаяйте його з одного кінця, з'єднавши полюси обох батарейок. З іншого боку до полюсів припаяйте світлодіод — довгу ніжку до плюса, коротку до мінуса, попередньо зачистивши місце паяння (плюс).

Якщо довгу ніжку не припаяти, але зігнути так, щоб вона торкалася "плюса", ви отримаєте світильник з "вимикачем". Для того, щоб він почав працювати, вам потрібно буде пальцем притиснути ніжку до "плюса", якщо ви приберете палець, ліхтарик згасне. Пристрій також можна використовувати як налобний ліхтарик, просто вставивши за відворот в'язаної шапки, одягненої на голову.

Забезпечити міцність приладу можна, обмотавши його з двох сторін канцелярськими гумками. Автор відеоролика зазначає, що такі альтернативні освітлювальні прилади не бояться вологи та низьких температур. Щоб це довести, він опускав ліхтарик у склянку з водою (він працював) і клав у морозильну камеру — за температури -23 за Цельсієм пристрій продовжував працювати.

[ + – ] Як зробити ліхтарик з "вимикачем"

Як протестувати роботу саморобного ліхтарика

Перш ніж приступити до паяння, можете переконатися в тому, чи працюватиме ваш ліхтарик. Тестування не завадить у тому випадку, якщо ви використовуєте старі батарейки, і не впевнені, чи функціонують вони, якщо ви використовуєте вилучений з електроприладу світлодіод, або просто хочете переконатися в надійності системи.

Для тесту вам потрібно буде скласти батарейки "валетом" ("плюс" до "мінуса"), як ми вже пояснювали вище, взяти будь-який металевий предмет — ніж, ложку, ножиці, шматок фольги — довгу ніжку світлодіода приставити до "плюса", коротку до "мінуса" і доторкнутися зворотним боком батарейок, де немає світлодіода, до металевого предмета. При контакті полюсів батарейок з металом світлодіод повинен почати світитися. На фото нижче показано, як потрібно тримати батарейки та світлодіод.

[ + – ] Тестування саморобного ліхтарика за допомогою ложки, ножа, ножиць

Як зробити світильник без паяння

Якщо у вашому місті, селі надовго відключили електроенергію, ви все одно зможете зробити ліхтарик своїми руками без процесу паяння. Вам знадобляться пальчикові батареї, світлодіод, скотч, канцелярські резинки, фольга. Обов'язково перевірте фольгу на термостійкість — вона не повинна займатися, плавитися, диміти, якщо піднести до неї запальничку або запалений сірник. Фольга, яка покрита шаром паперу з одного боку (та використовується в упаковці шоколаду), не підходить. Найкращий варіант — це звичайна алюмінієва фольга для запікання.

[ + – ] Інструкція зі створення світильника без паяння

Обмотайте дві батареї скотчем, як говорилося раніше в матеріалі. Потім відріжте 7-8 см фольги по довжині рулону, згорніть смужку фольги так, як показано у відеоінструкції вище, щоб вийшла алюмінієва довгаста пластина. Зігнувши пластину буквою "П", примотайте її скотчем так, щоб вона торкалася "плюса" та "мінусу". До зворотної сторони конструкції приставте світлодіод. Якщо він засвітився, то система працює. Для міцності обмотайте батарейки трьома-п'ятьма канцелярськими резинками так, щоб алюмінієвий контакт надійно та щільно прилягав до полюсів батарейок. Потім загніть всередину ніжки світлодіода під кутом 40 градусів, щоб вийшли два гачки. Ці ніжки-гачки засуньте під гумки і притисніть, але тільки правильно: довга ніжка має торкатися "плюса", коротка — "мінуса" (як на фото нижче).

[ + – ] Саморобний ліхтарик, створений без паяння

Як зробити аварійне освітлення за допомогою батарейки типу "таблетка"

Не змогли дістати пальчикові батарейки? Не біда. На допомогу прийдуть дискові батарейки 3, які ще називають "таблетками". На їхньому корпусі завжди зазначено, з якого боку знаходиться "плюс" (див. фото).

[ + – ] Круглі плоскі батарейки мають позначку "+"

Вам потрібно взяти одну батарейку-таблетку і на неї "посадити" світлодіод так, щоб його довга ніжка торкалася "плюса" — все, ліхтарик готовий. Для надійності зафіксуйте світлодіод защіпкою.

[ + – ] Як зробити ліхтарик за допомогою круглої плоскої батарейки

Альтернативний освітлювальний прилад на основі круглої батареї не рекомендується робити за допомогою паяння, оскільки батарея і разі перегріву може спалахнути. Приклеювати ніжки світлодіода також не рекомендується, тому що пропаде контакт. Для фіксації краще використовувати просту прищіпку для білизни.

Купити батарейки ви можете у будь-якому супермаркеті. Світлодіоди можна придбати у магазинах техніки, освітлювальних приладів, радіоелектроніки. Якщо вам цього зробити не вдалося, ви можете витягти світлодіоди з новорічних гірлянд, дитячих роботизованих іграшок, із запальничок або дармовисів із ліхтариками, меблевих освітлювальних приладів та ін.

Собівартість одного саморобного автономного світильника становитиме в середньому 55 грн, враховуючи, що світлодіоди продаються за ціною від 1 грн до 9 грн за штуку, а комплект із чотирьох пальчикових батарейок обійдеться в 95 грн — 150 грн.

Круглі плоскі батареї коштують від 50 до 155 грн за набір. У наборі зазвичай від 2-х до 10 батарейок, але є і поштучні упаковки. Продаються вони в онлайні на сайтах великих маркетплейсів, на кшталт prom.ua, в магазинах техніки типу comfy.ua та moyo.ua, а також на спеціалізованих ресурсах:

fayna.in.ua

vencon.ua

ua.color-it.ua

aks.ua

kancmir.com.ua

Розміщувати альтернативні джерела світла краще на меблі світлодіодом догори. Відбиваючись від стелі, промені розходитимуться в різні боки та охоплюватимуть велику площу.

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