Автономное освещение своими руками: как сделать фонарик, если нет электричества (видео)

Несколько рекомендаций по созданию альтернативного осветительного прибора для каждого помещения дома или квартиры — быстро и недорого.

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Во многих областях Украины экономят электроэнергию и отключают свет. Иногда электричества нет по 4-5 часов, а с наступлением холодного времени года темнеет рано, поэтому иметь под рукой аварийное освещение не помешает. Фокус собрал советы, как самостоятельно сделать автономные светильники, которые будут работать долго без подключения к электросети, аккумуляторам, солнечным батареям и без использования генератора.

Осветительный прибор из батареек и светодиода

Сделать самый простой фонарик можно из двух батареек АА или ААА и одного 3 В-светодиода. Важно учитывать, что батарейки должны быть щелочными (алкалайновыми), т.к. они работают на протяжении года. А еще они безопасны — не нагреваются, не задымляются, не воспламеняются.

Создается светильник методом пайки, поэтому постарайтесь подгадать, чтобы электричество в доме было. Если вы обладаете соответствующим навыком, процесс пайки много времени не займет. Изготовить 5-6 светильников для всех помещений в квартире, — жилые комнаты, ванная, туалетная комната, коридор, кухня — вы сможете буквально за несколько минут.

Ниже мы публикуем видеоинструкцию, как самостоятельно собрать фонарик на случай веерных отключений.

[ + – ] Как создать мини-светильник: пояснение

Если видео не загрузилось, поясним на словах: соедините батарейки разными полюсами, чтобы "плюс" был около "минуса" с одной и с другой стороны (на батарейках всегда указан "плюс") при помощи скотча или резинок. Зачистите место пайки (выступающую часть, где "плюс") при помощи наждачной бумаги или канцелярского ножа. Отрежьте кусочек медного провода и припаяйте его с одного конца, соединив полюса обеих батареек. С другой стороны к полюсам припаяйте светодиод — длинную ножку к "плюсу", короткую к "минусу", предварительно зачистив место пайки ("плюс").

Если длинную ножку не припаять, но согнуть так, чтобы она касалась "плюса", то вы получите светильник с "включателем". Для того, чтобы он начал работать, вам нужно будет пальцем прижать ножку к "плюсу", если вы палец уберете, фонарик погаснет. Устройство также можно использовать в качестве налобного фонарика, просто вставив за отворот вязанной шапки, надетой на голову.

Обеспечить ударопрочность прибора можно, обмотав его с двух сторон канцелярскими резинками. Автор видеоролика отмечает, что такие альтернативные осветительные приборы не боятся влаги и низких температур. Чтобы это доказать, он опускал фонарик в стакан с водой (он работал) и клал в морозильную камеру — при температуре -23 по Цельсию устройство продолжало работать.

[ + – ] Как сделать фонарик с "выключателем"

Как протестировать работу самодельного фонарика

Прежде чем приступить к пайке, можете удостовериться в том, будет ли работать ваш фонарик. Тестирование не помешает в том случае, если вы используете старые батарейки, и не уверены, функционируют ли они, если вы используете извлеченный из электроприбора светодиод, или просто хотите убедиться в надежности "системы".

Для теста вам нужно будет сложить батарейки "валетом" ("плюс" к "минусу"), как мы уже поясняли выше, взять любой металлический предмет — нож, ложку, ножницы, кусок фольги, — длинную ножку светодиода приставить к "плюсу", короткую к "минусу" и дотронуться обратной стороной батареек, где нет светодиода, до металлического предмета. При контакте полюсов батареек с металлом, светодиод должен начать светиться. На фото ниже показано, как нужно держать батарейки и светодиод.

[ + – ] Тестирование самодельного фонарика при помощи ложки, ножа, ножниц

Как сделать светильник без пайки

Если в вашем городе, селе надолго отключили электроэнергию, вы все равно сможете сделать фонарик своими руками без процесса пайки. Вам понадобятся пальчиковые батарейки, светодиод, скотч, канцелярские резинки, фольга. Обязательно проверьте фольгу на термостойкость — она не должна воспламеняться, плавиться, дымить, если поднести к ней зажигалку или зажженную спичку. Фольга, которая покрыта слоем бумаги с одной стороны (таковая используется при упаковке шоколада), — не подходит. Самый лучший вариант — это обычная алюминиевая фольга для запекания.

[ + – ] Инструкция по созданию светильника без пайки

Обмотайте две батарейки скотчем, как говорилось ранее в материале. Затем отрежьте 7-8 см фольги по длине рулона, сверните полоску фольги так, как показано в видеоинструкции выше, чтобы получилась алюминиевая продолговатая пластина. Согнув пластину буквой "П", примотайте ее скотчем таким образом, чтобы она касалась "плюса" и "минуса". К обратной стороне конструкции приставьте светодиод. Если он засветился, значит система работает. Для прочности обмотайте батарейки тремя-пятью канцелярскими резинками так, чтобы алюминиевый контакт надежно и плотно прилегал к полюсам батареек. Затем загните внутрь ножки светодиода под углом 40 градусов, чтобы получилось два крючка. Эти ножки-крючки засуньте под резинки и прижмите, но только правильно: длинная ножка должна касаться "плюса", короткая — "минуса" (как на фото ниже).

[ + – ] Самодельный фонарик, созданный без пайки

Как сделать аварийное освещение при помощи батарейки типа "таблетка"

Не смогли достать пальчиковые батарейки? Не беда. На помощь придут дисковые батарейки 3 В, которые еще называют "таблетками". На их корпусе всегда отмечено, с какой стороны находится "плюс" (см. фото).

[ + – ] Круглые плоские батарейки имеют пометку "+"

Вам нужно взять одну батарейку-таблетку и на нее "посадить" светодиод так, чтобы его длинная ножка касалась "плюса" — все, фонарик готов. Для надежности зафиксируйте светодиод прищепкой.

[ + – ] Как сделать фонарик при помощи круглой плоской батарейки

Альтернативный осветительный прибор на основе круглой батарейки не рекомендуется делать при помощи пайки, так как батарейка при перегреве может загореться. Приклеивать ножки светодиода тоже не рекомендуется, потому что пропадет контакт. Для фиксации лучше использовать простую бельевую прищепку.

Купить батарейки вы можете в любом супермаркете. Светодиоды можно приобрести в магазинах техники, осветительных приборов, радиоэлектроники. Если вам этого сделать не удалось, вы можете извлечь светодиоды из новогодних гирлянд, детских роботизированных игрушек, из зажигалок или брелоков с фонариками, мебельных осветительных приборов и пр.

Себестоимость одного самодельного автономного светильника составит в среднем 55 грн, учитывая, что светодиоды продаются по цене от 1 грн до 9 грн за штуку, а комплект из четырех пальчиковых батареек обойдется в 95 грн — 150 грн.

Круглые плоские батарейки стоят от 50 грн до 155 грн за набор. В наборе обычно от 2-х до 10-ти батареек, но есть и штучные упаковки. Продаются они в онлайне на сайтах больших маркетплейсов, вроде prom.ua, в магазинах техники типа comfy.ua и moyo.ua, а также на специализированных ресурсах:

fayna.in.ua

vencon.ua

ua.color-it.ua

aks.ua

kancmir.com.ua

Располагать альтернативные источники света лучше на мебели светодиодом кверху. Отражаясь от потолка, лучи будут расходиться в разные стороны и охватывать большую площадь.

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