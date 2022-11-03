Генератор, скважина, котел. Почему растет спрос на аренду загородных домов

Энергетический терроризм РФ не прекращается — миллионам украинцев угрожают частые отключения электроэнергии и централизованного водо- и теплоснабжения. Фокус выяснил, как вместо квартиры в многоэтажке арендовать дом и на какие его параметры обратить внимание.

Related video

Осенью, когда большинство граждан Украины ощутили на себе влияние российского энергетического терроризма, важным стал вопрос, где провести зиму – в квартире или в загородном доме. Преимущество квартиры в столице – более стабильное электроснабжение, чем в пригороде, где свет отключают на более длительный период.

"Пока в Киеве "страдают" от отключений на 3-5 часов, в нашем селе в 20 км от столицы несколько раз уже отключали по 11 часов — с утра и до самого вечера", — рассказал житель Киевской области Руслан Полищук.

В случае продолжительного отключения электроэнергии и тепла из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры в темной и холодной многоэтажке можно оказаться в безвыходном положении. Ведь в аналогичной ситуации в загородном доме можно воспользоваться электрогенератором, газовым или твердотопливным котлом и водой из скважины. Кроме того, в доме можно установить солнечные панели, инвертор и аккумуляторы, что позволит обеспечивать все нужды домохозяйства в течение 10 и более часов.

Возврат спроса. Аренда загородной недвижимости снова популярна

Традиционно рынок аренды домов за городом оживляется весной, а зимой — замирает. Однако война изменила эту, казалось бы, устоявшуюся тенденцию.

По словам столичного риэлтора Богдана Маковецкого, в первые месяцы после вторжения России рынок аренды загородного жилья вокруг Киева остановился — люди массово выезжали, а оставшейся небольшой части арендаторов владельцы делали скидки на проживание. Много жилья тогда освободилось. Предложение увеличилось, в том числе, и за счет тех домов, которые покинули хозяева. Из-за этого, по словам Маковецкого, к концу весны 2022 года аренда в гривневом эквиваленте подешевела на 30%, по сравнению с прошлогодними ценами, и летом 2022 года арендовать дом можно было на 20-40% дешевле.

Однако Ирина Луханина, эксперт рынка недвижимости, рассказывает, что количество сделок на рынке аренды домов под Киевом начало расти уже с середины апреля 2022 года, а цены на некоторые категории недвижимости не только не упали, но даже выросли. Прежде всего, речь идет о следующих направлениях:

Одесское (до 20 км от Киева)

Старо- и Ново-Обуховское

Вышгородское

Житомирское

По словам Луханиной, летом на спрос существенно повлияла невозможность семейного отдыха за рубежом и в Украине, а факторами, которые привлекали арендаторов, была живописная природа, наличие бассейнов и водоемов.

С наступлением холодов на рынке дополнительно увеличилось и предложение, и спрос.

"Чем ближе к зиме, тем больше желающих сдать свое жилье в аренду. Ведь дом, как живой организм, нуждается в постоянной поддержке, которая выливается в расходы. При этом, не пользоваться домом и оплачивать его поддержку — слишком дорого в наше время", – рассказывает Богдан Маковецкий.

В частности, речь идет об отоплении — если в доме никто не живет, то для безопасности отопительной системы нужно держать газовый котел включенным на минимальных значениях, что позволит оставить систему в целости и сохранности, но выльется в платежки за газ в размере 1,5-8 тыс. грн. (в зависимости от площади помещения). Кроме того, многие котлы не работают без электроэнергии: отключают электроэнергию, выключается котел. Если за домом никто не следит, это в итоге может привести и к замерзанию системы, и к поломкам самого котла.

Тем временем, спрос на аренду домов растет в связи с возвращением украинцев из-за границы и стремлением граждан к большей автономности в частном доме в ожидании сложной зимы.

По словам эксперта по недвижимости Виктории Берещак, рост активности арендаторов на рынке загородной недвижимости пришелся на август-сентябрь, когда в киевском регионе спрос на аренду домов вырос примерно на 60% от довоенных показателей в пиковый период. И это касается практически всей территории области, за исключением пострадавших от оккупации районов с проблемами с подачей воды и света.

[ + – ] В дали от шумных мегаполисов украинцы чувствуют себя в большей безопасности Фото: Pixels

"На западе тенденция еще более яркая: во Львовской области спрос вырос на 110%, в Тернопольской и Черновицкой областях на 130%, в Ивано-Франковской и Закарпатье на 150%, — рассказывает Фокусу Виктория Берещак. – Подобный скачок реального спроса сказывается и на сроке экспозиции объектов на рынке, который сократился до 1-2 недель для домов с удобствами".

То есть, на западе Украины дома в аренду разбирают, как горячие пирожки, что, очевидно, объясняется желанием украинцев хотя бы на зиму уехать из опасных регионов, где присутствует высокий риск остаться без тепла и света. Кроме того, есть фактор безопасности — некоторые регионы страны остаются более безопасным для жизни местом, чем тот же Киев.

Какова цена аренды загородных домов*

дом 120 кв м в коттеджном городке 7,5 км от Киева с электрокотлом и твердотопливным котлом: 22 тыс. грн ($600)

дуплекс 105 кв м под Киевом со скважиной и генератором: 31 тыс. грн ($850)

коттедж 200 кв м в пределах Львова с индивидуальным отоплением: 31 тыс. грн ($850)

эко-дом из бруса 140 кв м с индивидуальным отоплением в пределах Львова: 27,7 тыс. грн ($750)

таунхаус 110 кв м с индивидуальным газовым отоплением в 10 км от Львова: 24 тыс. грн ($650)

коттедж 50 кв м с печным отоплением в Ивано-Франковской обл.: 18 тыс. грн ($500)

коттедж 120 кв м в Яремче: 25 тыс. грн ($675)

дом 190 кв м с собственной котельной в 10 км от Черновцов: 20 тыс. грн ($540)

дом в Луцке 75 кв м: 20 тыс. грн ($540)

дом 120 кв м с индивидуальным газовым отоплением в 2 км от Тернополя: ($450)

*Источник: База объявлений olx.ua. Цены по состоянию на 2.11.2022

"Поскольку зима может быть нелегкой, важна максимальная автономность отопления, водо- и энергоснабжения, чего нельзя обеспечить в квартире, – комментирует ситуацию Богдан Маковецкий. – К началу октября цены на аренду поднялись до 20% в зависимости от типа дома, его функционала и локации. Наибольший спрос – на дома 100-200 кв м на правом берегу Киева в направлении Одесской и Житомирской трасс".

Собеседник Фокуса добавляет, что коттеджные городки — более привлекательны для арендаторов, благодаря инфраструктуре и возможности кооперироваться с соседями для закупки необходимого оборудования на зиму. Из-за этого на аренду в коттеджных городках цены на 10-15% выше.

[ + – ] Наибольшим спросом пользуются дома площадью 100-200 кв м - украинце не хотят отапливать лишние метры

В поисках автономности. Что ищут арендаторы загородной недвижимости во время энергокризиса

В условиях регулярных веерных и экстренных отключений от электроэнергии вопрос автономности дома стал первостепенным. Причем, по словам Богдана Маковецкого, клиенты ищут дома, которые можно обогреть не только газом, но и твердотопливным котлом или камином. Чтобы экономить на отоплении и транспортных расходах, дома предпочитают небольшой площади в радиусе 20 км от Киева.

По информации Ирины Луханиной, стоимость аренды различных типов недвижимости в пригороде осенью установилась на следующем уровне:

таунхаус: 80-150 кв м: 12-28 тыс грн

усадьба 120-250 кв м: 20-160 тыс. грн

дача 50-150 кв м: 8-20 тыс. грн

"Стоимость аренды зависит от географии, метража, размера участка (территории), наличия водоема или бассейна, охраны, автономных систем отопления, водоснабжения и освещения. При этом, автономность отопительных систем – газовых и твердотопливных котлов, наличие генераторов — сейчас становится важнейшим фактором в формировании спроса", – комментирует Луханина.

Собеседница Фокуса обращает внимание, что домовладения, коттеджные городки и ЖК под Киевом, как правило, уже оснащены автономными системами отопления и освещения, поскольку веерные и аварийные отключения периодически случались в Киевской области после 2014 года, и при строительстве этот фактор учитывался. К примеру, в городе-спутнике Киева сейчас предлагают в аренду меблированные квартиры в новом ЖК, который оснащен дизельными генераторными станциями, имеет собственную котельную с твердотопливными котлами и свою скважину.

"В Киевской области снять дом на зиму дешевле $500-600 в месяц почти нереально. За такую ​​цену можно найти разве что дома в самых отдаленных районах с плохо работающей печкой, в ремонт которой нужно вкладывать до $1,5-2 тыс. Аренда домов с котлами и печами, источником воды и удобствами стоит $800-2000 в месяц, в западных регионах – $500-1,5 тыс. Если в доме есть генератор, цена аренды стартует от $800. Солнечные панели также оказывают влияние на ценник, ведь дают большие возможности для продления жизнедеятельности в условиях блэкаута", — продолжает Виктория Берещак.

[ + – ] Наличие камина в загородном доме особенно ценится арендаторами Фото: Pexels

По словам собеседницы Фокуса, с рынка уже практически смели дома с индивидуальным отоплением. Топ-приоритет для арендаторов – твердотопливный котел, газовый котел – не менее интересен арендаторам, а старые дома с печным отоплением занимают третье место. Берещак уточняет, что наличие работающего источника отопления в доме прибавляет, по меньшей мере, 20-30% к довоенной цене.

"Связь, интернет или возможность его проведения – еще один важный нюанс, который интересует арендаторов, – продолжает Виктория Берещак. — Близость базовых станций операторов, обеспечивающая хороший 3G-4G вместе с покупкой модема, способного ловить сигнал на дальних расстояниях, снимает некоторые вопросы относительно удаленной работы. А это для многих сфер деятельности сейчас критически важно".

Собеседница Фокуса добавляет, что вода и ее запасы (скважина или колодец) также повышают ценность недвижимости в глазах арендаторов, что связано с возможными перебоями с централизованным водоснабжением из-за атак врага на инфраструктурные объекты.

А вот большие роскошные имения во время войны утратили популярность — по-видимому, те, кто мог их себе позволить ранее, либо покинули страну, либо предпочли купить собственную виллу.

"Дома площадью более 400 кв м рекламируются месяцами, пока владельцы не снижают цену. Есть случаи, когда дом с большой площадью сдают по такой же цене, как и вдвое меньший, потому что арендаторы не готовы брать на себя дополнительную финансовую нагрузку на обслуживании лишних квадратных метров. Но и на такие дома есть небольшой спрос, в основном, от нескольких семей, которые делят оплату аренды поровну", — рассказывает Богдан Маковецкий. Такой формат на рынке недвижимости называют коливингом.

Виктория Берещак добавляет, что во время войны также снизился спрос на аренду жилья вблизи ГЭС, ТЭЦ, военных и инфраструктурных объектов – любых потенциально возможных целей россиян.

[ + – ] Киевская ГАЭС. Во время войны в соцсетях широко обсуждаются апокалиптические сценарии о страшных последствиях ее гипотетического разрушения Фото: Мария Бабенко

Условия аренды во время войны также несколько изменились. По словам Маковецкого, все меньше владельцев жилья фиксируют плату за аренду в долларах, поскольку арендаторы не готовы платить в иностранной валюте, курс которой постоянно меняется. Кроме того, все чаще в договорах прописывают предоставление скидки в случае, если арендаторы будут вынуждены уехать из-за повышенной опасности в регионе.

Борьба за автономность. На какие шаги идут собственники, чтобы привлечь арендаторов

Относительно недорогие газ и электроэнергия многие годы не способствовали воспитанию среди украинцев традиции энергосбережения и не стимулировали вкладывать средства в автономность. Прошлой зимой, когда жители Киевщины часто сталкивались с аварийными отключениями электроэнергии, многие задумались о приобретении хотя бы генератора. Однако во время войны автономность уже становится вопросом выживания.

По словам Богдана Маковецкого, владельцы домов пытаются сделать свое предложение более привлекательным за счет следующих шагов:

приобретение генератора

установка буржуйки в дополнение к газовому отоплению

утепление дома

[ + – ] Во время войны жители коттеджных городков часто кооперируются для совместной покупки генераторов

Собеседник Фокуса отмечает, что строительные материалы выросли в цене за последние полгода в среднем в три раза, а, например, стеклопакеты подорожали почти в пять раз. Поэтому возможности для утепления и термомодернизации домов в условиях падения доходов граждан довольно ограничены. Однако, по словам Маковецкого, на рынке стали распространенными следующие явления:

кооперация жителей коттеджных городков и соседей для совместной покупки генераторов и топлива

дополнительное оснащение домов за счет арендной платы

"Сейчас системы бесперебойного питания и аккумуляторы относительно недорогие генераторы (до 5 кВт), а тем более — газовые генераторы в большом дефиците. И это достаточно дорогое удовольствие. На рынке иногда имеют место договоренности о покупке такого оборудования за счет арендной платы, но в таких случаях необходима предоплата за 4-6 месяцев аренды, а внести такую ​​сумму не каждый арендатор может себе позволить", — заключает Ирина Луханина.

Важно