Генератор, пауэрбанк, белое сухое. Чем запасаются украинцы в преддверии зимы

Покупка товаров, необходимых для выживания в сложных условиях военной зимы, добавляет гражданам уверенности в завтрашнем дне. Что пользуется повышенным спросом и как в стране взлетают цены на дефицитные позиции.

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Еще с лета украинские СМИ начали предупреждать граждан, что грядущий отопительный сезон будет самым тяжелым за всю историю страны. Поэтому предусмотрительные украинцы начали готовиться к сложной зиме заранее и покупать то, что необходимо для выживания в экстремальных условиях.

В связи с этим, по словам Дениса Корецкого, руководителя департамента маркетплейса АЛЛО, в сентябре-октябре 2022 года на этой онлайн-площадке значительно увеличился спрос на следующие группы товаров:

зарядные станции

солнечные панели

обогреватели

повербанки

фонари

термобелье

генераторы

"Прежде всего, вырос спрос на пауэрбанки. В октябре впервые в нашей истории они "победили" смартфоны по количеству заказов. В результате, за последние три недели мы продали такое количество пауэрбанков, которого ранее нам хватало на 2,5-3 месяца", — продолжает Иван Павлик, коммерческий директор COMFY.

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Есть подключение. Что покупают украинцы, чтобы оставаться со светом и интернетом

Спрос на те или иные товары менялся в зависимости от ситуации в стране и риторики украинской власти. Когда украинцы услышали, что температура в домах с централизованным отоплением зимой будет ниже обычной — заинтересовались приобретением обогревателей.

Однако, после усиления вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры, когда стало ясно, что при отсутствии света обогреватели не помогут, фокус сместился на другие товары. По словам Ивана Павлика, в октябре вырос спрос на все устройства, связанные с сохранением или генерацией электричества, а также стабилизацией напряжения.

"Если летом 2022 года в 10 раз вырос спрос на обогреватели, то в октябре в АЛЛО наблюдали увеличение продаж генераторов в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме этого, начал расти спрос на зарядные станции и солнечные панели, которые до этого не пользовались популярностью на маркетплейсе", — уточняет Денис Корецкий.

О приобретении электрогенераторов украинцы, проживающие в частных домах, начали задумываться зимой 2021-2022 годов, когда в стране участились отключения электроэнергии. Теперь в условиях войны спрос на генераторы приобрел ажиотажный характер. По словам Корецкого, украинцы сейчас чаще всего покупают инверторные и дизельные генераторы. Цены на генераторы, присутствующие на рынке, стартуют от 30 тыс. грн. и 75 тыс. грн. соответственно.

В зависимости от мощности, к генератору можно подключить следующие электроприборы:

3 кВт — 10 ламп накаливания, двухконтурный газовый котел, холодильник, система видеонаблюдения, ноутбук, 3 зарядных устройства для смартфонов, телевизор LCD

5 кВт — 10 ламп накаливания, двухконтурный газовый котел, холодильник, насос скважины, система видеонаблюдения, персональный компьютер с ЖК-монитором, 2 зарядных устройства для смартфонов, телевизор LCD

10 кВт — 10 ламп накаливания, холодильник, насос скважины, бойлер, стиральная машина, мультиварка, система видеонаблюдения, персональный компьютер с ЖК-монитором, 2 зарядных устройства для смартфонов, телевизор LCD.

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В квартире в многоэтажке генератор не установишь. Соответственно, горожанам приходится искать альтернативные решения на базе устройств бесперебойного питания (UPS) и портативных электростанций. Они не генерируют, а накапливают энергию, и перед использованием должны достаточно подзарядиться.

Экономист Олег Гетман приводит следующие примеры применения устройств бесперебойного питания (UPS) и систем энергосбережения во время временных отключений электроэнергии:

UPS мощностью 650 ВА: модем, роутер и led-лампы сможет питать энергией около четырех часов (цена устройств 2-8 тыс. грн и более)

UPS мощность 1000 ВА: модем, роутер, led-лампа, ноутбук около пяти часов (5-25 тыс. грн и более)

Power Kit от 5 кВт*ч до 15 кВт*ч: модем, роутер, led-лампы, ноутбук, микроволновка, холодильник от 12 часов (135-850 тыс. грн)

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Рекомендует Олег Гетман и решения для доступа в интернет, на которые не влияет отключение электроэнергии:

ADSL (технология, которая обеспечивает передачу цифрового сигнала по обычной аналоговой телефонной линии) от Укртелекома (модем от 1 тыс. грн + абонплата от 200 грн)

спутниковый интернет от Датагруп (подключение 2 тыс. грн + абонплата от 500 грн)

Starlink

местные интернет провайдеры, имеющие генераторы

"Если интернет-провайдер использует технологию xPON [Passive optical network, пассивная оптическая сеть] и в дом или квартиру проведен оптический кабель, установка аккумуляторной батареи или блока бесперебойного питания для оптического приемника и роутера позволит пользоваться доступом к интернету несколько часов, при условии, что интернет есть в серверной у провайдера", — ранее отметил в комментарии Фокусу телеком-эксперт Александр Глущенко. То есть, пока у провайдера не разрядились системы резервного питания или работает генератор, интернет будет.

Пользователям мобильного интернета Глущенко посоветовал решение на базе внешней антенны (от 700 грн.) и мобильного 4G-роутера (2-5 тыс. грн. и более). Учитывая, что при отключении электроэнергии значительно ухудшается качество мобильного интернета, усиление мобильного сигнала действительно становится довольно актуальным.

Интерес к вышеперечисленным товарам осенью 2022 года также заметно повысился. В частности, по данным Prom.ua, в октябре спрос на источники бесперебойного питания (стабилизаторы) вырос в 9 раз.

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Школа выживания. Какие товары помогают адаптировать быт к экстремальным условиям

В преддверии зимы покупки многих украинцев выглядят так, словно они готовятся к длительному турпоходу в экстремальных условиях. Самые предусмотрительные озаботились покупкой необходимого еще летом до волны ажиотажного спроса.

Эксперт по энергетике Ольга Кошарна назвала следующие товары, которые необходимы зимой во время войны:

туристическая газовая плита и баллоны с газом (если в квартире электроплита)

фонарики

портативная солнечная панель с пауэрбанком

свечи

сухой спирт

спиртовка

много батареек

лампа светодиодная с USB выходом

электропростыни

мангал и уголь (на случай, если придется готовить еду во дворе дома)

термобелье, теплые носки и т.п.

спальник

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А такой список важных вещей приводит предприниматель Виктор Прудковских:

фонарь наголовный (также может заменить люстру в комнате до 20 кв м)

пара повербанков

бензиновый генератор на 3 кВт

инвертор для авто 12в – 220в

Последнее устройство позволяет превратить автомобиль в импровизированный генератор, позволяющий заряжать или использовать разные электроприборы.

Спрос на такие товары заметно растет. По словами Дениса Корецкого, на маркетплейсе АЛЛО по сравнению с октябрем 2022 года наблюдался рост продаж следующих категорий:

разные типы фонарей: +324%

рации: +213%

туристические коврики: +41%

"Почти в семь раз чаще украинцы сейчас заказывают электронные свечи. В шесть раз, по сравнению с сентябрем, вырос спрос на устройства для уличного освещения, газовые конвекторы, печи и камины. В пять раз — на портативные зарядные устройства, канистры, солнечные электростанции, переносные светильники, комплектующие для генераторов, кемпинговые фонари и туристические плиты", — поделились с Фокусом своими наблюдениями на prom.ua.

Вспоминая "сухой закон" и сложности с пропитанием для своих домашних любимцев в начале войны, некоторые украинцы запасаются вином и кормами для кошек и собак. Кроме того, покупают консервы и другие пищевые продукты длительного хранения. Ведь с учетом, что магазины в Украине могут не работать во время воздушной тревоги или в период отключения света, хотя бы минимальный запас провианта должен быть под рукой.

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Полцарства за генератор. Как ажиотажный спрос на товары для выживания привел к росту цен

Повышенный спрос на названные товары ведет к их дефициту. По словам Дениса Корецкого, на рынке уже ощущается дефицит генераторов и пауэрбанков. Поэтому в его компании запланировали увеличить поставки таких устройств в ноябре-декабре.

"На генераторы и источники бесперебойного питания ритейлеры оформили много заказов, они в пути и в течение месяца на рынке их будет достаточно, — продолжает Иван Павлик. — А вот с универсальными станциям ситуация пока непредсказуема – это менее популярный среди украинцев гаджет из-за его достаточно высокой стоимости, и поэтому торговцы работают с такими решениями в формате предзаказов или предоплаты".

Дефицит разогревает цены. В частности, на prom.ua заметили, что в некоторых популярных категориях средняя стоимость товаров выросла на 10%, а например, на электрогенераторы – на 50%. То, как дорожают и исчезают из ассортимента товары ажиотажного спроса, наглядно демонстрирует анализ Фокуса. В начале сентября издание зафиксировало цены на пять наиболее распространенных на рынке моделей генераторов. Тогда, по данным одного из ценовых агрегаторов, их продавали десятки магазинов.

Через два месяца четыре из приведенных в публикации пяти моделей уже исчезли из продажи, а генератор Forte FGD9000E (63 492) подорожал на 51% до 93 555 грн. Другие модели, еще оставшиеся в наличие у продавцов, также существенно подорожали. К примеру, средняя цена бюджетного бензинового генератора Walter Stahl PR8500WS по сравнению с сентябрем выросла на 40% до 23170 грн, а комбинированного генератора (газ-бензин) Konner&Sohnen KS 5000E G – на 49% до 52287 грн.

[ + – ] В преддверии зимы закупки многих украинцев выглядят так, словно они готовятся к длительному турпоходу в экстремальных условиях

Средние цены на пауэрбанки тоже повысились. К примеру, внешний аккумулятор (Power Bank) Xiaomi Redmi Power Bank 20000mAh с начала сентября подорожал на 59% до 2520 грн, а модель Baseus Amblight Digital Display Quick Charge 65W 30000mAh – на 149% до 8128 грн.

"Динамика цен зависит от разных факторов, например, удорожания логистики. Средний чек на товары растет еще и за счет того, что клиенты покупают те модели, которые есть в наличие, в том числе, и более дорогие", — комментирует ситуацию Денис Корецкий.

В prom.ua Фокусу также рассказали о росте среднего чека на следующие группы товаров повышенного спроса:

источники бесперебойного питания: 8,5 тыс. грн (средний чек в октябре), +3 тыс. грн (+54%), по сравнению с прошлым месяцем

печи и камины: 6 тыс. грн., +1,2 тыс. грн (+25%)

портативные зарядные устройства: 2400 грн., +500 грн (+26%)

солнечные электростанции: 23 тыс. грн., +8 тыс. грн (+53%)

Однако на некоторые товары, например канистры, светильники, комплектующие для генераторов или туристические плиты, на prom.ua не заметили изменения среднего чека в последний месяц.

"Ажиотажный спрос не оказывает прямого влияния на стоимость пауэрбанков, генераторов и других необходимых сейчас товаров, по крайней мере, у официальных поставщиков и крупных сетей, — заверяет Иван Павлик. — Мы стараемся работать напрямую с производителями или официальными импортерами и избегать поставщиков, которые могут спекулировать на фоне дефицита определенных категорий товара".

Однако, по словам собеседника Фокуса, цены могут меняться из-за других внешних факторов, таких как девальвация нацвалюты, сложности и удорожание логистики и т.д. Таким образом, резкое подорожание определенных товаров, которое мы увидели за последние два месяца может быть связано с тем, что старые запасы уже истощены, а на новые поставки цены формируются с учетом теперешних курсовых и логистических реалий.

Вместе с тем, рост цен на товары ажиотажного спроса оказывает негативное влияние на экономику.

Во-первых, это раскручивает и без того высокую инфляцию.

Во-вторых, учитывая, что большинство товаров, о которых шла речь, импортные, на их дополнительную закупку будет направлена валюта, что в перспективе создаст дополнительное давление на курс гривны.

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