Вне зоны досягаемости. Почему мобильная связь и интернет исчезают вместе со светом

В условиях частых отключений электроэнергии из-за вражеских обстрелов критической инфраструктуры, граждане порою остаются без доступа к сети. Фокус выяснил у мобильных операторов и телеком-экспертов, почему пропадает интернет.

Related video

Из-за энергетического терроризма России миллионы украинцев сталкиваются с длительными веерными или аварийными отключениями электроэнергии. Многие граждане, которых опросил Фокус, жалуются, что вместе со светом у них часто исчезает или ухудшается мобильный интернет и даже голосовая связь.

Мобильные операторы, к которым обратился Фокус за разъяснениями, рассказали, что на случай перебоев с электроэнергией базовые станции оснащены резервными источниками питания – батареями, которые автоматически включаются, когда прекращается централизованное электроснабжение. К началу 2022 года в Украине насчитывалось около 120 тыс. таких базовых станций.

"Аккумуляторных батарей на базовых станциях хватает на 4-6 часов, и этого достаточно, чтобы в мирное время возобновить электроснабжение и штатную работу или подвезти мобильный генератор", – говорит телеком-эксперт Александр Глущенко. Учитывая, что продолжительность веерных отключений составляет около четырех часов, проблем со связью, теоретически, быть не должно. Но на практике часто происходит иначе.

В пресс-службе мобильного оператора Vodafone Украина называют следующие факторы, которые усложняют работу базовых станций от резервных источников:

При отключении света перестает работать домашний Wi-Fi и клиенты переходят на мобильный интернет. Даже если все элементы мобильной сети работают стабильно, лавинообразный рост нагрузки влияет на скорость мобильного интернета у каждого пользователя

Если в течение дня происходят повторные отключения, аккумуляторная батарея, уже отработавшая четыре часа, не успевает полностью зарядиться. Соответственно, при следующем отключении базовая станция с высокой вероятностью может не работать.

Телеком-эксперт Роман Химич связывает возможные проблемы со связью со следующими причинами:

системы резервного питания отсутствуют на конкретной базовой станции, поскольку в городах такими системами часто оборудуются только опорные станции.

системы не функциональны из-за отсутствия горючего в случае использования дизель-генераторов или из-за разрядки аккумуляторов

системы неисправны

"В отличие от европейских, украинские сети используют системы резервного питания на большинстве базовых станций, а у операторов достаточно передвижных дизель-генераторов, которые можно оперативно развернуть для поддержки сетей. Но все эти меры рассчитаны на то, что электропитание выключается на относительно ограниченной территории", — добавляет Химич.

[ + – ] Мобильную связь в Украине обеспечивают 120 тыс. базовых станций. Однако стабильность их работы зависит от электроэнергии Фото: Скриншот из Telegram

Мобильным операторам в сложившейся ситуации, по мнению Александра Глущенко, стоит предпринять следующие шаги:

увеличить количество аккумуляторных батарей и источников бесперебойного питания на площадках с активным оборудованием

повысить абонентскую плату для ускорения процессов обновления

"Мы закупаем дополнительное оборудование для резервного питания и расширяем емкость сети там, где это возможно, с помощью дополнительных спектров и других технических решений, — рассказали Фокусу в Vodafone Украина. — Однако, заранее предсказать географию и время абсолютно всех будущих пиков трафика непросто, поскольку атаки на энергетическую систему Украины продолжаются". В компании добавляют, что мобильные сети имеют определенные ограничения, связанные с законами физики и поэтому в крупных городах иногда физически невозможно добавить емкость за счет установки дополнительных базовых станций из-за влияния интерференции.

"Работа важных структурных компонентов сети, таких как коммутаторы и узловые базовые станции, сегодня дополнительно обеспечивается с помощью стационарных дизель-генераторов. В случае масштабных отключений электропитания к базовым станциям и техническим площадкам мы доставляем передвижные дизель-генераторы", — рассказали Фокусу в пресс-службе компании Киевстар.

Однако, там отмечают, что во время длительных отключений электроэнергии, которые охватывают многие населенные пункты, абоненты могут испытывать сложности со связью и интернетом, поскольку доставка дизель-генераторов одновременно ко многим базовым станциям требует времени. Сотрудники Киевстар и подрядные организации пытаются сделать это максимально оперативно. Кроме этого, компания закупила аккумуляторы с более длительным сроком работы.

"Операторы делают все возможное. Но сети сотовой связи – чисто гражданские технологии, а их операторы – обычные коммерческие структуры, которые не рассчитаны на длительную работу в нынешних военных условиях. У них нет возможности построить параллельную энергосистему, чтобы избавиться от зависимости от действующей энергосети", — заключает Роман Химич. То есть, сколько бы операторы ни прилагали усилий, в случае продолжения энергетического террора со стороны России проблемы со связью у украинцев будут продолжаться.

Ранее Фокус разбирался, почему от электроэнергии отключат не все дома.

Также Фокус узнавал, почему графики веерных отключений часто не соответствуют реальности и когда нормальное электроснабжение вернется в дома украинцев.