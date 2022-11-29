Заправки пустіють. Чому на АЗС України черги та чи буде криза

Після масованої ракетної атаки РФ 23 листопада на низці заправок почалися перебої з постачанням бензину й дизелю. Що відбувається з постачанням автомобільного палива та чи можуть у грудні спорожніти заправки так само, як це було в травні 2022 року?

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На автозаправних комплексах України протягом 24-29 листопада нерідко можна було спостерігати за чергами з автомобілів. Також з'явилися такі АЗС, де різко зменшилася пропозиція. Наприклад, на заправці однієї відомої мережі вже кілька днів продається тільки дизель, хоча раніше там був весь асортимент — і бензин, і газ, і дизельне паливо. Поки про паливну кризу не йдеться, адже обмежень на обсяг купівлі ніхто ще не запровадив. Проте все йде до того, що палива в країні поменшало, а ось попит, навпаки, зріс. Це може призвести до зростання цін.

Фокус дізнався, в чому причина перебоїв із постачаннями автомобільного палива та коли ажіотажний попит, що намітився, зійде нанівець.

Мало нафти, мало бензину. Звідки та як їде паливо в Україну

Ембарго на нафту з РФ, яке активно вводять або готуються незабаром запровадити європейські країни, похитнуло стабільність надходження нафтового ресурсу на нафтопереробні заводи ЄС. У пошуках альтернативної нафти в деяких країнах виникли перебої з насиченням потужностей НПЗ. У результаті українські трейдери, які закуповують великі обсяги в Польщі, Литві, Чехії опинилися в ситуації, коли європейські виробники не завжди охоче та швидко, а головне — за прийнятними для українських компаній цінами закривають контракти на бензин і дизель.

"У нас виникли проблеми з логістикою. Останнім часом паливо до нас ішло з Польщі, Болгарії, Чехії, дунайських портів Ізмаїл, Кілія, Рені — туди заходили танкери з паливом. Це була наша логістика. На сьогодні дунайські порти "сухі" стоять, тому що великі трейдери, які танкерами везуть, не можуть викупити ресурс у Європі через його відсутність, вони постачали до 30% ринку в Україні, Польща "порізала" обсяги, дефіцит там виник, відчувається дефіцит у Німеччині, Польщі, Литві, Латвії. І що залишається — Болгарія та Румунія, там ідуть ті ж обсяги, що й раніше, але проблема на самому кордоні — пропускні пункти не переварюють потік бензовозів. Зараз усі бензовози попрямували в Болгарію та Румунію, з'явилися великі черги — машини по 4 дні на кордоні стоять. Це там, де раніше вони проходили без черги", — розповів Фокус гендиректор і засновник Prime Group Дмитро Льоушкін.

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На думку директора спеціальних програм НТЦ "Психея" Геннадія Рябцева, ситуація з паливом в Україні була прогнозованою — про те, що країни вводять ембарго на російську нафту, було відомо ще навесні. Він упевнений: українські трейдери могли передбачити проблеми та нівелювати їхню дію на український ринок палива.

"Ситуація прогнозована — нафтове ембарго вводиться, російська нафта не перероблятиметься на НПЗ у ЄС, і на вільному ринку палива — там, куди потрапляють надлишки нафтопродуктів після виконання контрактів, — такого палива буде дедалі менше. Якби українські трейдери підписали середньострокові чи довгострокові контракти з виробниками, цієї проблеми не виникло б", — вважає Геннадій Рябцев.

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Утім, європейці самі зацікавлені в тому, щоб процеси заміщення російської нафти нафтою із Саудівської Аравії та інших країн пройшли швидко та без наслідків для роботи НПЗ. Це означає, що, найімовірніше, глибокої кризи нафтопереробки, про яку "мріє" Росія, що через ембарго втратила величезний ринок Європи, у країнах ЄС не буде. Але поки що нова логістика в Європі лише вибудовується. І для українських трейдерів це може означати як затримку виконання контрактів, так і зростання закупівельних цін.

"Європейці нервують, це помітно. Дефіциту на ринку начебто немає, але немає і вільних партій, коли нашим імпортерам було з чого вибирати й торгуватися. Цей ресурсний дискомфорт уже проявився в підвищенні тарифів на транспортування морем, а також поки що незначним зростанням спекулятивних націнок зарубіжними трейдерами. Але, знову ж таки, ми це вже проходили навесні. Зараз на нашому боці низький сезонний попит у Європі, нова система нафтопродуктозабезпечення, утричі більший парк бензовозів і повністю мобілізований ринок (усі працюють на своїх місцях)", — зазначив у "Фейсбуці" директор "Консалтингова група А-95" Сергій Куюн.

Пункти пропуску без світла. Чому бензовози довго чекають на в'їзді в Україну

Атаки росіян на енергетичну інфраструктуру спровокували відключення електроенергії та зв'язку на пропускних пунктах уздовж кордону України з Польщею, Угорщиною, Румунією, Молдовою. Це серйозно уповільнило процедуру пропуску бензовозів.

"На кордоні стоять тисячі машин із різними вантажами, — зазначає Сергій Куюн. Він також повідомив, що проблеми з постачанням палива в останній тиждень були спричинені ще одним фактором. — На 7-10 днів було зупинено навігацію в Румунії та Болгарії і в молдавському Джурджулешти через погодні умови — шторм і погану видимість. Це призвело до затримки законтрактованих вантажів. Зараз рух уже пішов", — написав Сергій Куюн у "Фейсбуці".

[ + – ] Унаслідок перебоїв ыз енергопостачанням пунктів пропуску на кордонах сформовано черги з фур ы бензовозів Фото: УНІАН

Геннадій Рябцев пояснив: черги на пропускних пунктах наразі там, де немає генераторів.

"Автономність роботи пункту пропуску прописується в нормативно-правових документах, але дотримуватися норм не поспішають. У результаті як не працювали пункти пропуску в автономному режимі, так і не працюють. Якщо заходів не вживати — не укладати середньострокові та довгострокові контракти, не забезпечити енергетичну самодостатність пунктів пропуску, на українському ринку палива може виникнути дефіцит. А це дуже погано, оскільки паливо необхідне, зокрема, для генераторів", — зазначає Геннадій Рябцев.

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Тобто почасти зменшення надходження обсягів палива в Україну пов'язане з атаками РФ на енергоінфраструктуру, а прикордонні пункти пропуску не готові до автономної роботи — не забезпечені безперебійниками, генераторами, зарядними станціями. Це призводить до пауз у перевірках бензовозів. І машинам доводиться цілодобово чекати в черзі біля пропускного пункту. На думку Дмитра Льоушкіна, ліквідувати проблему багатодобових черг бензовозів можна. Для цього потрібно не лише забезпечити автономність пунктів пропуску, а й збільшити кількість таких пунктів на кордонах.

"Треба щось робити з кордонами — зокрема з румунським, болгарським напрямками. Там ведуться роботи, робиться новий перехід, можливо, ще треба збільшувати кількість переходів і їхню пропускну спроможність", — зазначає співрозмовник Фокуса.

А ціни зростають. Що впливає на вартість бензину та як зростуть ціни

Незважаючи на так званий "мертвий сезон", спаду споживання палива в Україні цієї зими може не бути. Експерти зазначають, що вже в листопаді, попри щорічну тенденцію, попит не впав. Крім того, в Україні попит на паливо навіть зріс. Причина — використання генераторів на бензині й дизелі.

"Споживання в країні дещо зросло, хоча всі мережі налаштували закупівлі з прогнозом на сезонне зниження або принаймні стабільність. Чуєте гуркіт генератора — ось воно. А ще більше ви не чуєте, бо на них почали працювати промислові підприємства, мобільні вишки та купа всього іншого, що жере кілька десятків, а іноді й сотні літрів на добу кожен", — зазначає Сергій Куюн.

[ + – ] Автовласники переживають, чи не буде кризи, і активно вишиковуються в черзі на АЗС Фото: УНІАН

За словами Дмитра Льоушкіна, на бензин попит зростає, а разом із ним зростають і ціни.

"Приклад: єдиний трейдер в Ізмаїлі, що продавав бензин А-95, у нього була ціна 39,5 грн/літр, а вчора 28 листопада — вже 44 гривні. Це ажіотаж. Ціни на роздріб також ростуть, на 1 гривню підняли через генератори, адже АЗС не можуть працювати без генераторів і старлінків. Ця одна гривня — якраз націнка на генератори. Паралельно піде зростання ще плюс 1-2 гривні за літр через зростання вартості палива в закупівлі", — прогнозує Дмитро Льоушкін.

Геннадій Рябцев каже, що в Європі вже зростає ціна палива на хвилі проблем із заміщенням російської нафти. Не виключено, що і в Україні ціна трохи зросте.

[ + – ] Якщо українським пунктам пропуску вдасться працювати автономно, черги бензовозів зникнуть, а палива на АЗС побільшає Фото: fainaidea.com

Глобальної паливної кризи, як навесні, у грудні-січні в Україні експерти не чекають. Швидше за все, все закінчиться зростанням цін на АЗС на 1-2 гривні за літр. Є висока ймовірність, що деякі мережі ще кілька тижнів працюватимуть із обмеженим асортиментом. Однак із вирівнюванням ситуації з ресурсом на європейських НПЗ і за умови забезпечення пунктів пропуску генераторами для автономної роботи на більшості заправок України буде у вільному продажу і газ, і бензин, і дизель.

"Гострої кризи не буде, вона відчуватиметься, але не буде такою, як у травні, просто потрібно буде їздити містом у пошуках заправки з повним комплектом видів палива — десь буде дизель, десь газ, десь газ і бензин. Повноцінного відновлення поки що не буде. Танкери йдуть 10-15 днів, навіть якщо зараз раптом десь підуть закупівлі, вони йтимуть довго. І вся надія на бензовози", — зазначив Дмитро Льоушкін.

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