Бензин та блекаут: як змінилися ціни на пальне на українських АЗС

На АЗС увечері, 24 листопада, виникли невеликі черги, проте вранці, 25 листопада, ситуація стабілізувалася.

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На тлі блекауту в Україні відновився підвищений попит на паливо. Річ у тому, що його використовують для заправки, наприклад, генераторів, які активно купують через тривалу відсутність електроенергії. За даними моніторингу профільних сайтів, вартість бензину та дизеля поки не змінилася, проте все ще може змінитися, якщо ситуація в українській енергетиці погіршиться через обстріл ЗС РФ.

Так, 25 листопада в середньому по Україні автомобільне паливо на великих АЗС паливо продають за такими цінами:

А-95+ (Євро) — 50-52 грн за літр;

А-95 — 48,1-51 грн/л;

А-92 — 48,5–50 грн/л;

ДП "Євро" — 54-58 грн/л;

автогаз — у середньому 29 грн/л.

Так, серйозного подорожчання дизеля/бензину, якщо порівнювати з попередніми днями, не сталося. Без змін залишилися ціни й на скраплений газ для автомобілів.

Осіннє загострення. Що відбувається з цінами напередодні зими

Якщо автомобільне паливо в Україні поки не дорожчає, то з іншими товарами ситуація інакша. Так, за даними Держстату, драйверами зростання цін восени стали такі групи товарів та послуг:

одяг та взуття +9,8% (порівняно з попереднім місяцем)

освіта +7,1%

предмети домашнього вжитку, побутова техніка +2,8%

продукти харчування та безалкогольні напої +1,9%

охорона здоров'я +1,8%

"Продукти харчування дорожчають через світові тренди й на тлі закінчення літнього сезону, оскільки восени зростання цін на агропродукти традиційно прискорюється. Щоправда, цього року динаміка більш виражена, — аналізує тенденції Дмитро Боярчук, виконавчий директор CASE Україна. — Одяг також традиційно демонструє стрибок цін в осінній період, який цього року дещо сильніший".

Раніше Фокус розповідав, чи загрожує Україні дефіцит бензину через ракетні обстріли РФ. Так, директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн заявив, що паливний ринок України функціонує нормально — запасів вистачає і йдуть нові постачання.

Раніше повідомлялося, що українська енергосистема 23 листопада пройшла найважчий період. За словами голови правління компанії "Укренерго" Володимира Кудрицького, аварійні обмеження електрики триватимуть доти, доки АЕС не вийдуть на свої звичайні потужності.