Яйця, взуття і магістратура. Що дорожчає найсильніше напередодні зими

У вересні в Україні прискорилося зростання роздрібних цін на товари та послуги. Фокус з'ясував, що подорожчало найбільше, які фактори штовхають ціни вгору і наскільки ситуація в охопленій війною Україні відповідає світовим тенденціям.

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Осінь 2022 року здивувала українців різким зростанням цін на курячі яйця та дефіцитом цього популярного продукту на полицях супермаркетів. Справді, за останніми офіційними даними Держстату, яйця у вересні подорожчали на 22,7%, якщо порівняти із серпнем. З таким показником саме курячі яйця стали рекордсменом серед усіх товарів та послуг, ціни на які аналізує Держстат.

Загалом, за даними Держстату, інфляція в Україні на споживчому ринку у вересні 2022 року, якщо порівняти із серпнем, становила 1,9%. З початку 2022 року (за 9 місяців) інфляція досягла 21,8%.

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Виходячи з даних Держстату драйверами зростання цін у вересні стали такі групи товарів та послуг:

одяг та взуття +9,8% (якщо порівняти з попереднім місяцем)

освіта +7,1%

предмети домашнього вжитку, побутова техніка +2,8%

продукти харчування та безалкогольні напої +1,9%

охорона здоров'я +1,8%

"Продукти харчування дорожчають через світові тренди і на тлі закінчення літнього сезону, оскільки восени зростання цін на агропродукти традиційно прискорюється. Щоправда, цього року динаміка вираженіша, — аналізує тенденції Дмитро Боярчук, виконавчий директор CASE Україна. — Одяг також традиційно демонструє стрибок цін в осінній період, який цього року дещо сильніший".

Тобто співрозмовник Фокусу доходить висновку, що прискорення інфляції восени 2022 року має сезонний характер, посилений теперішніми умовами.

[ + – ] Продукти харчування дорожчають через світові тренди і на тлі закінчення літнього сезону Фото: Getty Images

"Восени ми завжди спостерігаємо стрибок цін, що насамперед пов'язано зі споживчими настроями населення. Тому що, як не дивно, погода також впливає на споживчі рішення та економічні показники. Але на це накладається фактор агресивних дій Росії. Адже інфляція та курси валют цього року сильно залежать від оптимізму чи песимізму громадян на тлі воєнних подій", — продовжує Михайло Колесник, професор Київської школи економіки, президент CFO Club Ukraine.

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Подорожчання освітніх послуг Михайло Колесник пояснює зростанням попиту на них у критичні часи, коли люди розуміють, що потрібно серйозніше підготуватися до конкуренції на ринку праці. А коли підвищується попит — ціни автоматично зростають. Крім цього, на думку співрозмовника Фокусу, відбувається поступове наближення вартості освіти до світового рівня. Адже поки в Україні освіта обходиться в рази дешевше, ніж на заході.

Також одне з джерел Фокусу підтвердило, що зараз магістратури вишів переповнені чоловіками 25-40 років, а замість однієї групи часом набирають по дві чи три. Причина зрозуміла — окрім бажання розвинути професійні компетенції, очевидно, є бажання отримати відстрочку від мобілізації, що надається студентам.

[ + – ] Поки в Україні освіта обходиться в рази дешевше, ніж на заході Фото: Getty Images

Окремо варто нагадати про фактор подорожчання палива, який хоч і не проявився у вересні, продовжує впливати на ціни. Так, якщо розглянути дев'ять місяців 2022 року з січня по вересень включно, лідерами за темпами зростання за офіційними даними Держстату будуть такі категорії:

автомобільне паливо та мастила +61,8%

продукти харчування +27,4%

транспортні послуги +27,3%

предмети домашнього вжитку, побутова техніка +23,7

алкогольні напої, тютюнові вироби +19,5%

"Найбільший внесок в інфляцію в 2022 році робить паливно-енергетичний комплекс, оскільки він сильно впливає на ціни на продукти харчування", — коментує статистику Віталій Шапран, член Ради НБУ.

"Найінтенсивніше дорожчають ті групи товарів, де задіяні або валютні складові, або енергоносії. Зокрема, ціни на одяг та взуття підвищуються внаслідок імпорту та зменшення пропозиції через переорієнтацію на військові потреби місцевих виробників", — продовжує Михайло Колесник.

Співрозмовник Фокусу додає, що фактор подорожчання бензину впливає на вартість більшості товарів, як правило, через 2-3 місяці, протягом яких витрачаються старі запаси. Відповідно, російські ракети, які навесні руйнували українські нафтобази, вплинули на інфляцію у вересні.

Далі більше. Якою буде інфляція 2022

Зростання цін в Україні лише набирає обертів. Зокрема НБУ прогнозує, що інфляція у 2022 році становитиме 31%.

"Поки динаміка дещо нижча, ніж оцінює НБУ, і є ймовірність, що інфляція буде дещо слабшою — між 25% і 30% до кінця року", — коментує Дмитро Боярчук.

Віталій Шапран також не вважає, що інфляція в Україні у 2022 році буде не більшою за 30%.

"Ми зараз спостерігаємо, як знижуються ціни на нафту на світових ринках, і це може дати певний антиінфляційний імпульс нашій національній економіці", — пояснює співрозмовник Фокусу.

[ + – ] Фактор подорожчання бензину впливає вартість більшості товарів, зазвичай, через 2-3 місяці, протягом яких витрачаються старі запаси

За обчисленнями Михайла Колесника інфляція у 2022 році становитиме до 30%, що відповідає рівню помірно галопуючої інфляції. Експерт уточнює, що галопуючою заведено називати інфляцію від 10% до 50%. І, якщо порівняти з іншими країнами світу, це далеко не найгірші показники, про що детально йтиметься нижче.

Думки експертів щодо подальшого впливу на динаміку споживчих цін в Україні посилили ракетні обстріли з боку РФ розділилися. Зокрема, Дмитро Боярчук не вважає, що обстріл має якось суттєво змінити ситуацію з цінами, бо постачання пального зараз йде майже з коліс, продукти харчування переважно власного виробництва, а комунальні послуги регульовані.

Зі свого боку Микола Пугачов, заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН зазначив, що в останні вісім місяців серед основних факторів підвищення цін в Україні присутні наслідки воєнних дій та російської окупації. Тобто на ціни впливають такі пов'язані з війною фактори:

порушення ланцюгів постачання

руйнування виробничих потужностей та інфраструктури

збільшення виробничих та логістичних витрат

"Посилення ракетних обстрілів з боку РФ також вплине на продовольчі ринки та ціни на продукцію. Адже наслідок цих атак — подальша руйнація інфраструктури, що ускладнює роботу виробників продукції, перевізників, переробних підприємств та торгівлі, — коментує ситуацію Микола Пугачов. — Водночас погіршуються і споживчі очікування — люди намагаються зробити запаси на випадок непередбачених подій, і це підвищує попит".

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Михайло Колесник, зі свого боку, також очікує впливу на ціни жовтневих ракетних обстрілів.

"Під враженням від цих подій люди можуть витрачати більше на товари ажіотажного попиту. І якщо черги за бензином та продуктами харчування розсмокталися наступного дня після 10 жовтня, то електричні генератори українці останнім часом практично розкупили", — каже співрозмовник Фокусу. Справді, в одному з популярних інтернет-гіпермаркетів з асортименту генераторів, який раніше налічував кілька сотень позицій, в наявності залишилося менш як десять товарів.

По-друге, Колесник зазначає, що уражену енергетичну систему доведеться відновлювати, і на це енергетичним компаніям необхідно знайти фінансові ресурси. Відповідно, ці витрати з часом можуть позначитися на тарифах.

"Тобто є два фактори впливу масованої ракетної атаки на ціни — психологічний, що стосується споживчих рішень і енергетичний, що стосується тарифів і їх складової в собівартості товарів", — підсумовує експерт.

Пандемія інфляції. Чому зі зростанням цін стикається багато країн світу

Від суттєвого зростання цін у 2022 році страждає не лише наша країна. "Інфляція в Україні рухається в руслі світових тенденцій. У розвинених країнах вона слабша, тому що там частка продуктів харчування [у структурі витрат] менша. Але загалом тенденції виявляються ті ж самі", — зауважує Дмитро Боярчук.

Віталій Шапран звертає увагу на інфляцію в нашому регіоні і наводить приклад країни, де без втручання фактору війни поточна інфляція у 2022 році вища або порівнянна з українськими показниками. Зокрема:

Туреччина +83,45%

Литва +24,1%

Естонія +23,7%

Латвія +22,2%

У багатьох регіонах світу інфляція б'є рекорди. Так, за даними Євростату, у вересні поточного року інфляція в єврозоні досягла 10,0%. Звичайно, це набагато менше, якщо порівняти з Україною, але таких високих темпів зростання цін у Європі не було вже кілька десятиліть", — додає Микола Пугачов. Тобто для розвиненого Заходу така ситуація видається аномальною.

"Слід звернути увагу на інфляційні рекорди в США (+8,3%), ЄС (+10%) та Великій Британії (+9,9%). Ці країни, як правило, орієнтуються на таргет 2%, тому інфляція понад 5% для них — сигнал для застосування антиінфляційних заходів", — продовжує Віталій Шапран.

Шапран зазначає, що причини інфляції у 2022 році майже однакові у всіх країнах:

подорожчання нафти та похідних від неї

зростання цін на продукти харчування

Слід зазначити, що на ці обидва фактори так чи інакше впливає агресивна політика Росії. І через нестабільність, яку створює Росія у світі, багато країн змушені нести значні додаткові витрати. Нагадаємо, що в інтерв'ю Фокусу перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк наголосив, що в такій ситуації Заходу краще надати Україні необхідні кошти для перемоги над Путіним, ніж далі фінансувати цю вакханалію.

Є в сучасному світі і прецеденти гіперінфляції (понад 600% на рік) порівняно з якими українська галопуюча інфляція у 30% видається непомітною. Михайло Колесник наводить дані станом на січень 2022 року, згідно з якими приклади найвищої інфляції демонстрували такі країни:

Венесуела +1198% (гіперінфляція, фактор санкцій)

Судан +340%

Ліван 201%

Сирія 139% (фактор війни)

Сурінам 63%

Зімбабве 60,7%

Аргентина 51% (дефолти в історії)

Туреччина 36,1%

Іран 35,2% (фактор санкцій)

Ефіопія 33%

Тобто, як робить висновок Михайло Колесник, українська інфляція у 30% на тлі війни, хоч і є досить високим показником, але це далеко не найстрашніше, що могло б бути.

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