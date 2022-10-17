Яйца, обувь и магистратура. Что дорожает сильнее всего накануне зимы

В сентябре в Украине ускорился рост розничных цен на товары и услуги. Фокус выяснил, что подорожало больше всего, какие факторы толкают цены вверх и насколько ситуация в воюющей Украине соответствует мировым тенденциям.

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Осень 2022 удивила украинцев резким ростом цен на куриные яйца и дефицитом этого популярного продукта на полках супермаркетов. Действительно, по последним официальным данным Госстата, яйца в сентябре подорожали на 22,7% по сравнению с августом. С таким показателем именно куриные яйца стали рекордсменом среди всех товаров и услуг, цены на которые анализирует Госстат.

В целом, по данным Госстата, инфляция в Украине на потребительском рынке в сентябре 2022 года по сравнению с августом составила 1,9%. С начала 2022 года (за 9 месяцев) инфляция достигла 21,8%.

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Исходя из данным Госстата драйверами роста цен в сентябре стали следующие группы товаров и услуг:

одежда и обувь +9,8% (по сравнению с предыдущим месяцем)

образование +7,1%

предметы домашнего обихода, бытовая техника +2,8%

продукты питания и безалкогольные напитки +1,9%

здравоохранение +1,8%

"Продукты питания дорожают в силу мировых трендов и на фоне окончания летнего сезона, поскольку осенью рост цен на агропродукты традиционно ускоряется. Правда, в этом году динамика более выраженная, – анализирует тенденции Дмитрий Боярчук, исполнительный директор CASE Украина. — Одежда также традиционно демонстрирует скачок цен в осенний период, который в этом году несколько сильнее".

То есть, собеседник Фокуса приходит к выводу, что ускорение инфляции осенью 2022 года носит сезонный характер усиленный текущими условиями.

[ + – ] Продукты питания дорожают в силу мировых трендов и на фоне окончания летнего сезона Фото: Getty Images

"Осенью мы всегда наблюдаем скачок цен, что в первую очередь связано с потребительскими настроениями населения. Потому что, как ни странно, погода также влияет на потребительские решения и экономические показатели. Но на это накладывается фактор агрессивных действий России. Ведь инфляция и курсы валют в этом году сильно зависят от оптимизма или пессимизма граждан на фоне военных событий", — продолжает Михаил Колесник, профессор Киевской школы экономики, президент CFO Club Ukraine.

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Подорожание образовательных услуг Михаил Колесник объясняет ростом спроса на них в критические времена, когда люди понимают, что нужно более серьезно подготовиться к конкуренции на рынке труда. А когда повышается спрос – цены автоматически растут. Кроме этого, по мнению собеседника Фокуса, имеет место постепенное приближение стоимости образования к мировому уровню. Ведь пока в Украине образование обходится в разы дешевле, чем на западе.

Также один из источников Фокуса подтвердил, что сейчас магистратуры вузов переполнены мужчинами 25-40 лет, а вместо одной группы порой набирают по две или три. Причина ясна – кроме желания развить профессиональные компетенции, очевидно, имеет место желание получить отсрочку от мобилизации, предоставляемую студентам.

[ + – ] Пока что в Украине образование обходится в разы дешевле, чем на западе Фото: Getty Images

Отдельно стоит напомнить о факторе подорожания топлива, который хоть и не проявился в сентябре, продолжает оказывать влияние на цены. Так, если рассмотреть девять месяцев 2022 с января по сентябрь включительно, лидерами по темпам роста по официальным данным Госстата будут следующие категории:

автомобильное топливо и масла +61,8%

продукты питания +27,4%

транспортные услуги +27,3%

предметы домашнего обихода, бытовая техника +23,7

алкогольные напитки, табачные изделия +19,5%

"Наибольший вклад в инфляцию в 2022 году вносит топливно-энергетический комплекс, поскольку он сильно влияет на цены на продукты питания", — комментирует статистику Виталий Шапран, член Совета НБУ.

"Наиболее интенсивно дорожают те группы товаров, где задействованы либо валютные составляющие, либо энергоносители. В частности, цены на одежду и обувь повышаются за счет импорта и уменьшения предложения из-за переориентации на военные нужды местных производителей", — продолжает Михаил Колесник.

Собеседник Фокуса добавляет, что фактор подорожания бензина влияет на стоимость большинства товаров, как правило, через 2-3 месяца, в течение которых расходуются старые запасы. Соответственно, российские ракеты, которые весной разрушали украинские нефтебазы, повлияли на инфляцию в сентябре.

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Рост цен в Украине только набирает обороты. В частности НБУ прогнозирует, что инфляция в 2022 году составит 31%.

"Пока динамика несколько ниже, чем оценивает НБУ, и есть вероятность, что инфляция будет несколько слабее — между 25% и 30% к концу года", — комментирует Дмитрий Боярчук.

Виталий Шапран также не считает, что инфляция в Украине в 2022 году будет не больше 30%.

"Мы сейчас наблюдаем, как снижаются цены на нефть на мировых рынках и это может дать определенный антиинфляционный импульс нашей национальной экономике", – объясняет собеседник Фокуса.

[ + – ] Фактор подорожания бензина влияет на стоимость большинства товаров, как правило, через 2-3 месяца, в течение которых расходуются старые запасы

По вычислениям Михаила Колесника инфляция в 2022 году будет составлять до 30%, что соответствует уровню умеренно галопирующей инфляции. Эксперт уточняет, что галопирующей принято называть инфляцию от 10% до 50%. И по сравнению с другими странами мира это далеко не самые плохие показатели, о чем подробно пойдет речь ниже.

Мнения экспертов относительно дальнейшего влияния на динамику потребительских цен в Украине ужесточения ракетных обстрелов со стороны РФ разделились. В частности, Дмитрий Боярчук не считает, что обстрелы должны как-то существенно изменить ситуацию с ценами, потому что поставка горючего сейчас идет почти с колес, продукты питания преимущественно собственного производства, а коммунальные услуги регулируемые.

В свою очередь, Николай Пугачев, заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН отметил, что в последние восемь месяцев среди основных факторов повышения цен в Украине присутствуют последствия военных действий и российской оккупации. То есть, на цены влияют следующие связанные с войной факторы:

нарушение цепей поставки

разрушение производственных мощностей и инфраструктуры

увеличение производственных и логистических издержек

"Усиление ракетных обстрелов со стороны РФ также окажет негативное влияние на продовольственные рынки и цены на продукцию. Ведь следствие этих атак — дальнейшее разрушение инфраструктуры, что затрудняет работу производителей продукции, перевозчиков, перерабатывающих предприятий и торговли, — комментирует ситуацию Николай Пугачев. – При этом ухудшаются и потребительские ожидания – люди пытаются сделать запасы на случай непредвиденных событий и это повышает спрос".

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Михаил Колесник в свою очередь также ожидает влияния на цены октябрьских ракетных обстрелов.

"Под впечатлением от этих событий люди могут тратить больше на товары ажиотажного спроса. И если очереди за бензином и продуктами питания рассосались на следующий день после 10 октября, то электрические генераторы украинцы в последнее время практически раскупили", – говорит собеседник Фокуса. Действительно, в одном из популярных интернет-гипермаркетов из ассортимента генераторов, который ранее насчитывал несколько сот позиций, в наличии осталось менее десяти товаров.

Во-вторых, Колесник отмечает, что пораженную энергетическую систему придется восстанавливать и на это энергетическим компаниям необходимо изыскать финансовые ресурсы. Соответственно эти расходы со временем могут отразиться на тарифах.

"То есть, присутствуют два фактора влияния массированной ракетной атаки на цены — психологический, касающийся потребительских решений и энергетический, затрагивающий тарифы и их составляющую в себестоимости товаров", — заключает эксперт.

Пандемия инфляции. Почему с ростом цен сталкивается многие страны мира

От существенного роста цен в 2022 году страдает не только наша страна. "Инфляция в Украине движется в русле мировых тенденций. В развитых странах она слабее, потому что там доля продуктов питания [в структуре расходов] меньше. Но в целом тенденции проявляются те же", — замечает Дмитрий Боярчук.

Виталий Шапран обращает внимание на инфляцию в нашем регионе и приводит в пример страны, где без вмешательства фактора войны текущая инфляция в 2022 году выше или сопоставима с украинскими показателями. В их числе:

Турция +83,45%

Литва +24,1%

Эстония +23,7%

Латвия +22,2%

"Во многих регионах мира инфляция бьет рекорды. Так, по данным Евростата, в сентябре текущего года инфляция в еврозоне достигла 10,0%. Конечно, это гораздо меньше по сравнению с Украиной, но столь высоких темпов роста цен в Европе не было уже несколько десятилетий", — добавляет Николай Пугачев. То есть для развитого Запада такая ситуация выглядит аномальной.

"Следует обратить внимание на инфляционные рекорды в США (+8,3%), ЕС (+10%) и Великобритании (+9,9%). Эти страны, как правило, ориентируются на таргет 2%, поэтому инфляция более 5% для них — сигнал для применения антиинфляционных мер", — продолжает Виталий Шапран.

Шапран отмечает, что причины инфляции в 2022 году почти одинаковы во всех странах:

удорожание нефти и производных от нее

рост цен на продукты питания

Следует отметить, что на эти оба фактора так или иначе влияет агрессивная политика России. И по причине нестабильности, которую создает Россия в мире, многие страны вынуждены нести значительные дополнительные расходы. Напомним, что в интервью Фокусу первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк подчеркнул, что в такой ситуации Западу лучше предоставить Украине необходимые средства для победы над Путиным, чем продолжать дальше финансировать эту вакханалию.

Есть в современном мире и прецеденты гиперинфляции (более 600% в год) по сравнению с которыми украинская галопирующая инфляция в 30% кажется незаметной. Михаил Колесник приводит данные по состоянию на январь 2022 года, согласно которым примеры наиболее высокой инфляции демонстрировали следующие страны:

Венесуэла +1198% (гиперинфляция, фактор санкций)

Судан +340%

Ливан 201%

Сирия 139% (фактор войны)

Суринам 63%

Зимбабве 60,7%

Аргентина 51% (дефолты в истории)

Турция 36,1%

Иран 35,2% (фактор санкций)

Эфиопия 33%

То есть, как заключает Михаил Колесник, украинская инфляция в 30% на фоне войны, хоть и является достаточно высоким показателем, но это далеко не самое страшное, что могло бы быть.

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