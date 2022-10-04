Хлеб на весну. Как идет посевная озимых и насколько урожайным может быть 2023 год

Из-за вторжения России украинские аграрии столкнулись с рисками, которые подорвали рентабельность производства и усложнили выживание бизнеса. Осенняя посевная — очередное испытание. Какие ожидания теперь от урожая в 2023 году?

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Комбайны, которые во время войны убирают урожай на украинских полях, по праву стали одним из символов стойкости и оптимизма украинцев. Однако урожай зерновых, собранный в 2022 году, который по предварительным оценкам составляет около 52 млн тонн, во многом обеспечен накопленным в довоенное время потенциалом отрасли. Куда больше опасений вызывает посевная озимых под урожай 2023 года, к которой агросектор приступил с гораздо меньшими силами вследствие семи месяцев войны Украины с Россией.

[ + – ] Жатва 2022 года в Украине. Комбайны, которые во время войны убирают урожай стали одним из символов стойкости и оптимизма украинцев Фото: Мария Бабенко

Погода и военные риски. Что осложняет осеннюю посевную 2022 года

Как сообщил Александр Нечипоренко, заместитель директора Института аграрной экономики по научной работе, несмотря на вызовы военного положения, агропроизводители уже полностью засеяли 960 тыс. гектаров запланированных площадей под озимый рапс. Для сравнения: в 2021 году под урожай 2022 года рапсом засеяли 1,022 млн га. То есть площади под рапс уменьшились лишь на 6%. Этому есть два объяснения. Первое — техническая культура выращивается с прицелом на экспортные контракты (90% украинского рапса уезжает за границу). Второе — большая часть полей рапса находится в центральной части Украины и в Одесской области, то есть, на подконтрольной части Украины.

Посев озимых зерновых только набирает обороты. Светлана Литвин, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), отмечает, что озимые зерновые пока посеяны лишь на 10-20% от запланированных площадей, а проведению полноценной осенней посевной в этом году препятствуют значительные осадки. А вот в Минагрополитики сообщили, что уже засеяли 1,2 млн га или 26% площадей, запланированных под озимые. В частности:

Пшеницы: 1,1 млн гектар (27% от плана)

Ячменю: 96 тыс. гектар (14%)

Ржи: 35 тыс. гектар (41%)

За предыдущую неделю (26 сентября — 2 октября) засеяли 516 тыс. гектар озимых зерновых. Пока лидируют аграрии Тернопольщины, которые уже засеяли 32 тыс. гектар или 41% от плана.

Александр Нечипоренко отмечает, что засушливый конец лета, военные действия и ценовая ситуация на рынке зерновых повлекли за собой сокращение посевных площадей под озимые зерновые на 30-40%. По отдельным культурам динамика следующая:

пшеница: -39%

ячмень: -30%

рожь: -21%.

Светлана Литвин, ссылаясь на предварительные оценки Минагрополитики, уточняет, что на контролируемых Украиной территориях посевы озимых зерновых сократятся на 20%, а если учитывать всю территорию Украины — на 40%. Между тем директор департамента внешнеэкономической деятельности группы "Агротрейд" Андрей Бут ожидает уменьшение посева озимых на 50-70%.

"Структура посева отличается кардинально. К примеру, группа "Агротрейд" вдвое увеличила площадь посева под рапсом до 15 тыс. гектаров и уменьшила площади под озимой пшеницей с 15 тыс. гектаров до 3,5 тыс. гектаров. Озимую пшеницу сеем больше для семенных целей", — рассказал Фокусу Александр Овсяник, директор агропромышленного департамента группы "Агротрейд". По словам собеседника Фокуса, посев пшеницы в компании еще не закончили из-за погодных условий, а озимый рапс удалось посеять вовремя и уже получить удовлетворительные всходы.

В некоторых хозяйствах структура посевов не изменилась. "По сравнению с прошлым годом площадь озимых культур мы не меняли и засеяли рожью около 500 гектаров, пшеницей 2,4 тыс. гектаров , — сообщает Фокусу Евгений Горло, директор департамента производства и развития Agricom Group. — Погодные условия несколько растянули сроки посева, который мы планируем проводить до 10 октября и, возможно, нам придется частично снизить площади под пшеницу".

Посевная на недавно освобожденных от оккупантов территориях пока остается под вопросом. В группе "Агротрейд", у которой под временной оккупацией в Харьковской области оказались 3,5 тыс. гектаров в Золочеве и селе Петро-Ивановка, работ не планируют из-за высоких рисков обстрелов. Урожай там уже не спасти — в Золочеве пшеница проросла на полях и потеряла товарную ценность.

"Зато в Новониколаевке [находится между населенными пунктами Шевченкове и Купянском] мы возобновили работу предприятия, снабдили его товарно-материальными ценностями, техникой, горючим, посевным материалом и вернули специалистов. Пока готовим почву и когда позволит погода начнем сев озимой пшеницы и спельты", — рассказал Фокусу Александр Овсяник.

[ + – ] Посев озимых в 2022 году. Некоторые аграрии переориентируются с пшеницы на рапс Фото: Соцсети

Посевная надежды. На что рассчитывают агропроизводители в 2023 году

До российского вторжения украинский агросектор был успешным и динамично развивался. Александр Нечипоренко напоминает, что в 2021 году Украина экспортировала зерновые в более чем 110 стран мира. Почти 82% объема экспорта приходилось на страны Азии и Африки, в том числе, на Китай — 21%.

"Российское вторжение привело не только к уменьшению производства зерновых, масличных и овощей, но и пагубно повлияло на экспорт сельхозпродукции. Такая тенденция будет сохраняться до окончания боевых действий", — констатирует Нечипоренко.

Опрошенные производители усиленно ищут альтернативные пути сбыта продукции.

"Мы пытаемся реализовать продукцию с помощью автотранспорта в Европу. Главным недостатком этого канала стало то, что одному автомобилю нужно от 10 до 14 дней на поездку, а очереди на границе иногда составляют 50 км и более", — рассказывает Евгений Горло. Ради увеличения экспортного потенциала в Agricom Group в 2022 году увеличили свой автопарк до 20 автомобилей и планируют расширить его до 30. Также в компании изучают возможность отгрузки зерновых с помощью железной дороги.

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"Других путей вывоза зерна, кроме как через работающие порты и западные границы, для украинских производителей пока нет. Однако это уже не та паническая ситуация, которая была на рынке в начале войны — логистика уже подстроилась под наши реалии, Европа более подготовлена для перевозки украинского урожая через свои логистические мощности, а порты Дуная работают гораздо лучше. Поэтому давление на логистическую систему [в 2023 году] будет заметно сбалансировано", — добавляет Андрей Бут.

Светлана Литвин отмечает, что по результатам сентября 2022 года с помощью всех возможных каналов экспорта удалось поставить за границу около 7 млн. тонн агропромышленной продукции разных видов. Если удастся сохранить хотя бы такие объемы экспорта, по мнению собеседницы Фокуса Украина сможет экспортировать уже выращенную продукцию, а также засеять все имеющиеся площади весной.

Открытие морского коридора заметно улучшило экспортный потенциал. По данным Минагрополитики, с 1 августа по 30 сентября через порты Большой Одессы єкспортировали 5,5 млн. тонн агропродукции на 241 корабле. Около 40% грузов ушло из порта Южный. Возможности этого канала расширяются: если за август через морской коридор отправили 1,62 млн. тонн зерновых, в сентябре – 3,9 млн. тонн.

[ + – ] 3 октября из Одесского порта вышел балкер SPRING, который доставит 8 тыс. тонн украинской кукурузы в Египет Фото: Соцсети [ + – ] 2 октября в порт Черноморск прибыло судно NEW ISLAND, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН. Оно доставит украинскую пшеницу в Сомали Фото: Соцсети [ + – ] Балкер DOGA K доставляет 10 тыс. тонн пшеницы для Туниса Фото: Соцсети [ + – ] 29 сентября судно PATRONUS отправилось в Тунис с 27,5 тыс. тонн украинской пшеницы Фото: Соцсети [ + – ] 25 сентября из портов Большой Одессы вышло 7 судов с 146,2 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы. Среди них балкер SUPER MARTINELLI Фото: Соцсети [ + – ] Судно MAGNUM FORTUNE перевозит 51 тыс. тонн украинской пшеницы для Бангладеша Фото: Соцсети [ + – ] 25 сентября кейпсайз MARAN EXCELLENCE со 115 тыс. тонн украинских зерновых вышел из порта "Южный". Кейпсайз – категория балкеров с грузоподъемностью более 150 тыс. тонн. Фото: Соцсети

Без оптимизма. Почему урожай в 2023 году будет меньше, чем в 2022-ом

В условиях ограниченного экспорта украинские аграрии летом 2022 года были вынуждены распродавать прошлогодний урожай по копеечным ценам. Александр Нечипоренко говорит, что в 2022 году себестоимость зерновых выросла на 30%, и аграрию, чтобы покрыть собственные расходы, нужно за тонну зерна выручать не менее 5 тыс. грн, но такой цены внутренний рынок обеспечить не в состоянии. Этот фактор вместе с осложненным экспортом и объясняет сокращение посевных площадей, о котором шла речь выше.

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"Поскольку посевы озимых уменьшаются на 50-70%, при таких условиях будущий урожай пшеницы составит примерно 12-15 млн тонн. Так что даже если порты снова закроют, давление на западные границы будет намного меньшим, чем в 2022 году", — прогнозирует развитие ситуации Андрей Бут.

Однако выводы о большом сокращении агропроизводства в 2023 году делать рано.

"Культуры, которые сеют осенью, имеют как озимую, так и яровую формы, и в случае улучшения ценовой ситуации на украинском рынке и хотя бы сохранения существующего объема экспорта, посевные площади под этими культурами весной можно будет увеличить", — успокаивает Светлана Литвин.

В любом случае, дефицит продовольствия Украине не грозит. Учитывая, что в стране традиционно выращивали в несколько раз больше пшеницы, чем внутренние потребности, которые составляют около 8 млн тонн, даже 12-15 млн тонн хватит, чтобы накормить страну и отправить продукцию за границу.

Вырастить на корм. Поможет ли аграриям развитие животноводства

Большой удар российское вторжение также нанесло и животноводству. По оценке Института аграрной экономики, из-за незапланированного уменьшения поголовья и продуктивности, ухудшения обеспечения кормами, частичного уничтожения инфраструктуры и высокой стрессовости животных и птицы производство продукции животноводства в 2022 году уменьшится на 17%.

При этом, по словам Александра Нечипоренко, для обеспечения потребления продукции животноводства на довоенном уровне производство говядины нужно увеличить на 15%, свинины — на 21%, молока — на 8,5%.

"Чтобы достичь такого роста, необходимо дополнительно более 200 тыс. голов крупного рогатого скота на откорме, 1,3 млн. голов свиней и 87 тыс. голов дойного стада. А дополнительная потребность в зерне составит до 2 млн. тонн", — делится расчетами Александр Нечипоренко.

То есть, по мнению собеседника Фокуса, ситуация на рынке поощряет выращивание свиней, коров и птицы, поскольку это обеспечивает гарантированный сбыт фуражного зерна и позволяет эффективно использовать выращенный компаниями урожай.

[ + – ] Выращивание свиней, коров и птицы может обеспечить гарантированный сбыт зерна Фото: Pexels

"Украинскому агросектору нужно использовать хорошо развитое растениеводство для развития животноводства и наращивания экспорта его продукции со значительно большей стоимостью единицы измерения. Это становится особенно актуально с учетом интеграции Украины в ЕС и отсутствия таможенных барьеров", — подтверждает тенденцию Светлана Литвин.

Вряд ли украинские аграрии уже успели отреагировать на новый тренд.

"Сегодня рентабельность животноводства чрезвычайно высока в связи с низкой стоимостью зерна. И компании, которые занимаются этим направлением, в этом году получат высокие прибыли. Но запустить это направление с нуля рискованно, так как нет гарантий, что стоимость зерна останется на низком уровне", — говорит Александр Овсяник.

Светлана Литвин добавляет, что для развития животноводства нужно время значительно большее, чем семь месяцев.

Но стоит помнить о малых фермерских хозяйствах, где выращивают пшеницу и кукурузу на площадях от 3 до 50 гектаров, и такие фермеры уже приступили к выращиванию свиней и птицы, чтобы избежать продажи выращенного ими зерна трейдерам "за три копейки".

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