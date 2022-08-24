Самый трудный год. Как изменились цены, курс, банки в Украине через шесть месяцев после вторжения РФ

В Украине 24 августа – традиционно День Независимости, но одновременно и ровно шесть месяцев с начала военной агрессии РФ. Фокус выяснил, как сейчас растут цены на товары в Украине, может ли валютный курс потерять ориентиры и готовиться ли к новым банкротствам банков.

Удар войны по экономике Украины – это и потеря доходов граждан, и сильное снижение объемов экспорта и импорта, пауза в работе ряда крупнейших промышленных предприятий, потеря десятков тысяч рабочих мест. В правительстве говорят – по итогам года ожидается падение ВВП Украины на 35-40%. При этом галопирующий рост цен неизбежен – в НБУ сейчас прогнозируют инфляцию на уровне 31%. Впрочем, есть и хорошие новости – например, стабилизация валютного курса, достаточно сильный банковский сектор, активная работа IT-сферы страны, урегулирование ситуации с внешними долгами Украины – получение отсрочки по части валютных выплат на два года.

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Война, разрушенная инфраструктура, потеря территорий и остановка портов, разрыв логистических цепочек, дефицит топлива – это все не могло не повлиять на цены в Украине. По итогам года индекс потребительских цен может достичь 31%. Последний раз высокая инфляция в Украине была в 2015 году – тогда она достигла уровня 43,3%.

Тем не менее, в правительстве говорят, что высокие цены не такая уж и проблема. Министр финансов Сергей Марченко уверен, что для воюющей страны такой рост цен не является аномальным. "Инфляция достаточно высока, если сравнивать с довоенным состоянием. Если сравнивать с другими странами – Европой, США, где инфляция приближается к десятипроцентным показателям, то наша инфляция в 22,2% не столь критическая. То есть это не инфляция, которая могла быть в воюющей стране. Внешние условия таковы, что мы все равно были бы в высокой инфляции. Разрывы цепочек снабжения, высокие цены на топливо – это все факторы, сформировавшиеся извне. И мы, как и другие страны, вынуждены это нормально воспринимать", — отметил Сергей Марченко.

[ + – ] В Украине стремительно подорожали продукты питания, особенно, импортные, а также те, которые в дефиците, например, гречка Фото: Getty Images

Исполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук рассказал Фокусу, почему высокие цены — не проблема для Минфина. "Высокая инфляция сейчас по всему миру. В той же Польше инфляция составляет 20%. Только в России дефляция, потому что там коллапс потребления. Когда удвоились цены на горючее, а цены на природный газ бьют рекорды – трудно найти место на земле, где можно скрыться. Для Минфина инфляция не проблема, потому что для доходов бюджета – это благо. Чем больше инфляция, тем больше доходы бюджета", — говорит Дмитрий Боярчук.

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Эксперт объяснил: у Украины есть возможность сдерживать цены на продукты питания, если агропроизводители согласятся выделять какую-то часть урожая на социальные нужды. "Аропроизводители часто на внутренний рынок поставляют продукцию дешевле, чем на внешний. По горючему – здесь мы ничего не можем сделать, кроме налоговых инструментов. Сейчас налоги на топливо снизили, и потому цены бензина даже ниже, чем в мирной Польше. Если вернут акциз, то соответственно, это добавит к инфляции, что в свою очередь даст дополнительные доходы Минфина", — отметил Боярчук.

По его мнению, инфляция 30% по итогам года – вполне понятный и адекватный ориентир. Впрочем, итоговый показатель зависит от многих факторов. В том числе, будет ли расти налоговая нагрузка, будут ли перебои с поставками топлива осенью и зимой, а также, какими будут цены на газ для промышленности. И, конечно, один из ключевых факторов, способный повлиять на цены, — это валютный рынок и курс гривны к доллару.

Курс доллара: что происходит на межбанковском и наличном валютном рынке

Одно из самых важных событий в экономике Украины полугодия военных действий – это девальвация гривны. Если на 24 февраля официальный курс был на уровне 29,25 UAH/USD, то сейчас 24 августа – 36,57 UAH/USD. На межбанковском рынке уже шесть месяцев продолжается превалирование спроса на иностранную валюту над ее предложением.

"Факторы на межбанке остаются неизменными – дисбаланс между спросом и предложением, который, в свою очередь, является следствием отрицательного сальдо торгового баланса. По свежим данным Госстата, в июне 2022 года импорт опережал экспорт на $1,5 млрд. Часть спроса формируют и уехавшие за границу украинцы, проживающие там полностью или частично за счет гривневых накоплений. Конвертация этих средств в валюту происходит именно через МВРУ", — объяснила Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка.

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По ее словам, Национальный банк постоянно присутствует на валютном рынке, однако он не только продает валюту, но и покупает ее.

По словам Сергея Кучерявого, директора департамента контроля ликвидности и ценных бумаг Кредобанка, в целом торговля на межбанке остается в рамках действующих ограничений, что регламентируются постановлением №18 НБУ.

"Фактически, межбанковские соглашения проходят в коридоре 36,5686 — 36,9343 (в большинстве дней ближе к верхнему пределу), что соответствует формуле "курс НБУ +1%", то есть регулятор покупает валюту у банков по официальному курсу 36,5686 и продает иностранную валюту банкам по курсу 36,9343 (курс НБУ +1%). С начала августа НБУ остается основным игроком на рынке, где чаще продает валюту участникам рынка. Согласно официальной статистике, приведенной Нацбанком, за первые 2 недели августа он купил у банков $101 млн, продал банкам – $1012 млн", — сообщил Сергей Кучерявый.

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Спрос на валюту формируют компании-импортеры, которые активно закупают за границей товары. По словам главного дилера департамента казначейства и финансовых институтов ОТП Банка Антона Куринного, ключевой спрос га валюту формирует импорт вооружения и военного оборудования, а также импорт медицинских товаров.

На наличном рынке в августе произошла некоторая стабилизация – курс продажи наличного доллара находится в коридоре 39-41 UAH/USD. В банках отмечают – на курс влияет дефицит наличной валюты в стране. "Основной фактор – это недостаточное количество кэш-валюты, еще сохраняется дефицит наличности, поэтому пока не удается его стабилизировать ниже 40 UAH/USD. Плюс бизнес немного испугал теоретический закон о 10% по операциям импорта. Влияет на спрос сейчас только одно – война. Также один из факторов – это спрос и со стороны волонтеров, которые рассчитываются валютой за множество нужных вещей для военных. И все же ждем большее предложение кэш-доллара именно от банков и их отделений, так как НБУ расширил немного возможности банков продавать валюту через кассы", — отметил Антон Куринный.

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Сергей Кучерявый говорит, что на наличном рынке часть спроса на иностранную валюту "перетекла" в покупку валюты с последующим размещением на депозиты в банках по более привлекательному курсу, однако этого недостаточно для стабилизации наличного рынка. Напомним, многие крупные банки уже открывают клиентам вклады, по завершению срока размещения средства доступны в иностранной валюте – долларах или евро. Однако есть ограничение по сумме – всего 50 тыс. грн.

"Наличный курс в диапазоне 39-41 UAH/USD в течение почти двух недель однозначно является признаком стабилизации ситуации в наличном сегменте. Стабилизирующее влияние на наличный рынок оказывает схема по покупке иностранной валюты за безналичную гривну с обязанностью размещения средств на трехмесячном депозите. Все больше банков запускает этот продукт, что делает его более доступным для украинцев и за счет конкуренции приближает конечную стоимость доллара к курсу межбанка", — считает Анна Золотько.

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Спрогнозировать, по какой траектории может пойти курс гривны, не может сейчас никто. Ведь пока курс на межбанке жестко ограничен, и, вероятно, отпускать его на свободу НБУ спешить не станет. Эксперты говорят, что на время кризиса такой ограничительный подход к валютному курсу оправдан. "В условиях войны необходим четкий курс (бенчмарк), на который ориентируется участники рынка. Полный отказ от регулирования может привести к неконтролируемым колебаниям, неопределенности работы большинства предприятий и паническим настроениям на рынке", — предупреждает Сергей Кучерявый.

Когда банки, как один. Будут ли падать банки в период войны в Украине

Несмотря на опасения, банковский сектор все шесть месяцев полномасштабной войны в Украине оставался достаточно стабильным и высоколиквидным. В НБУ отметили, что чистые активы банков за второй квартал выросли на 3,3% и приблизились к довоенному уровню. Средства клиентов остаются главным источником стабильного фондирования банков — объемы гривневых средств физических лиц увеличились на 6,4% за второй квартал за счет средств по требованию, в иностранной валюте – уменьшились на 3,5% в долларовом эквиваленте. Средства предприятий в банках увеличились за квартал на 4,3% в гривне и на 14,4% в иностранной валюте. За полугодие общий убыток банковской системы, согласно данным НБУ, составил 4,6 млрд грн.

"В целом по сектору мгновенная ликвидность достаточна – это означает, что у большинства банков, особенно крупных, достаточно средств, чтобы осуществлять платежи и в случае необходимости полностью отдавать депозиты. Причем достаточной является и гривневая, и валютная ликвидность", — объяснил Фокусу ассоциированный эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз.

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Но, по его словам, приток средств населения и бизнеса в банки замедлился, многие заемщики прекратили обслуживать кредиты. Поэтому часто у банков не так много средств для кредитования, даже в рамках государственных программ.

"В целом ситуация в секторе сейчас стабильная. Но угрозы для отдельных банков есть, особенно, для тех, кто имеет большие (по сравнению с активами) объемы существенно подорожавшего рефинансирования НБУ. И для тех банков, у кого в обязательствах большая доля текущих счетов бизнеса и депозитов населения по требованию", — говорит Евгений Дубогрыз. Он не исключил, что в ближайшие месяцы будут новые банкротства банков. Пока за время войны НБУ признал неплатежеспособными два банка – Мегабанк и банк "Січ".

[ + – ] НБУ все шесть месяцев войны активно поддерживает банки кредитами рефинансирования Фото: НБУ

"Мегабанк и "Січ" — точно не последние "военные банкротства" банков. Банки покидают рынок и в мирное время – кто-то не выдерживает конкуренции, кто-то недооценивает риски. Чем дольше идет война – тем больше рисков неплатежеспособности отдельных банков. Сейчас ситуация такова, что крупнейшим банкам неплатежеспособность не грозит. Они имели и большой запас прочности до 24/02, и многие крупные банки даже повысили операционную эффективность – уменьшили расходы, увеличили объемы чистых комиссионных доходов, плюс зарабатывают на моменте на высокой ставке по депозитным сертификатам НБУ", — уверен эксперт.

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В сентябре-декабре банки продолжат оказывать клиентам финансовые услуги, в большей степени – обслуживать платежи, текущие и карточные счета, депозиты. В меньшей степени речь идет о кредитовании. Кредиты для физлиц пока вообще предлагают единицы банков, а кредитование бизнеса многими банками тоже заморожено "до лучших времен". Тем не менее, определенные программы кредитования во время войны банки развивают. Например, государственные программы для аграриев и программу "5-7-9%". По данным Министерства финансов, за период действия военного положения в Украине в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" заключено 11623 кредитных договора на общую сумму 46,89 млрд грн.

"Прогноз – кредитования фактически не будет вне государственных программ вплоть до конца войны. Или до того этапа, пока не появится определенность, как закончится война, на каких условиях. Во время войны и неопределенности массового кредитования быть не может – нет никаких гарантий возврата кредитов и вообще никаких гарантий стабильной работы любого бизнеса. Именно поэтому кредиты, если и есть, то там, где государство дает гарантии возврата, или там, где срок кредита очень мал, где можно хоть как-то прогнозировать или оценивать финансовое состояние заемщика", — отметил Евгений Дубогрыз.