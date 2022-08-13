Купить доллары. Какие банки уже предлагают покупку валюты под депозит

Нацбанк разрешил банкам безналичную продажу валюты при условии размещения гражданами срочных вкладов без возможности досрочного расторжения договора. Фокус выяснил, в каких банках клиенты уже могут купить доллары под депозит.

Все время с начала полномасштабной войны в Украине была запрещена безналичная покупка валюты. То есть, было невозможно, как прежде, в интернет-банкинге или приложении банка купить валюту: в этом случае с гривневой карты банк производил списание по курсу банка, а на валютную карту сразу же зачислялась купленная клиентом валюта (доллары или евро, злотые).

Но в постановлении НБУ №154 от 21 июля безналичную продажу банками валюты клиентам-физлицам разрешили. Правда, лишь при условии размещения депозита на срок от 3 месяцев.

"Разрешена продажа банком одному физическому лицу безналичной иностранной валюты в объеме, не превышающем в эквиваленте 50 тыс. грн. в календарный месяц, для размещения в этом банке срочного вклада (депозита). Срок размещения на вкладном (депозитном) счете в банке должен быть не менее трех календарных месяцев без права досрочного расторжения договора банковского вклада и возврата такого вклада (депозита) физическому лицу до окончания срока", — говорится в постановлении НБУ №154.

Какие банки уже предлагают покупку валюты под депозит

После принятого НБУ разрешения на безналичную продажу долларов и евро ряд банков в Украине начали вводить в свои продуктовые линейки специальные предложения – депозиты в гривне с последующей конвертацией в валюту. Первыми о безналичных операциях при размещении вклада сообщили в monobank – проекте Универсал Банка. 3 августа сооснователь проекта monobank Олег Гороховский написал в соцсетях, что безналичная покупка валюты возможна в приложении.

"Купить валюту можно в пределах лимита 50 000 грн. в месяц для размещения на новый срочный депозит сроком 3 месяца и более и для пополнения действующих срочных депозитов, до истечения срока которых остается 3 месяца и более", — отметил Гороховский.

Чуть позже о возможности приобрести валюту через размещение срочного вклада сообщили и другие банки. Сегодня такие предложения есть, в частности, у ОТП Банка, Кредобанка, Укрэксимбанка, ПУМБа. О том, что безналичную покупку валюті под депозит запустят уже очень скоро, Фокусу также сообщили в Райффайзен Банке и Креди Агриколь Банке. В Ощадбанке и ПриватБанке нет услуги безналичной продажи валюты после размещения депозита.

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"В настоящее время в Кредобанке реализован депозит на 3 месяца. В дальнейшем могут рассматриваться и варианты на 6 либо 12 месяцев. Эту возможность внедрили с 8 августа 2022 из-за подачи заявления офлайн при визите в отделение. В настоящее время визит на отделение является единственным каналом подачи заявления, относительно онлайн-банкинга или приложения, мы рассматриваем такую возможность", — рассказал Фокусу Александр Супрунович, директор департамента розничных клиентов Кредобанка.

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Интересно, что в банках по-разному подошли к реализации разрешенной Нацбанком безналичной продажи валюты. В одних тут же начали запускать услугу в интернет-банкинге и в приложении, а в других сделали акцент на отделениях, где клиент может оформить договор с условием последующей покупки валюты.

"Сейчас работаем над добавлением сервиса в мобильном приложении ПУМБ Online – клиенты смогут оформить новый депозит "Валютный" от 100 долларов с конвертацией с гривневой карты ПУМБа, на срок 3, 6 или 12 месяцев. Мы не планируем запускать сервис в отделениях", — отметил Дмитрий Коваль, директор департамента-трайба некредитных продуктов ПУМБа.

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По словам Валентины Розановой, начальника управления развития розничного бизнеса и кредитования ОТП Банка, продажа безналичной валюты при размещении на депозите в пределах ежемесячного лимита 50 тыс. грн. (в эквиваленте) сегодня доступна во всех отделениях OTП Банка. При этом, клиент может выбрать любой срок вклада без досрочного расторжения, который составляет от 3 месяцев.

Депозит с возможностью покупки валюты в банках можно разместить на срок 3, 6 или 12 месяцев. И только на сумму 50 тыс. грн.

Руководитель по сбережениям и транзакционным услугам департамента платежей частных клиентов Райффайзен Банка Сергей Анников говорит, что банк планирует в ближайшее время ввести возможность оформить депозит с последующей покупкой клиентом валюты в интернет-банкинге. А в Креди Агриколь Банке Фокусу сообщили, что такой вклад будут оформлять в отделениях, и только при условии размещения шестимесячного срочного вклада. "Банк планирует продавать только доллар США под открытие депозита от шести месяцев (минимальный срок валютных вкладов в банке) в отделениях. Сейчас банк находится на этапе реализации данной услуги. Внедрение услуги в мобильном приложении пока не планируется", — отметил Дмитрий Коваленко, директор по маркетингу и продуктам Креди Агриколь Банка.

Вклад без процентов. Зачем размещать депозит с возможностью покупки валюты

Вклад с возможностью безналичной покупки валюты размещается в гривне, но выдача вклада происходит в валюте, а потому в банках для таких вкладов действуют условия, равнозначные размещению стандартных вкладов в иностранной валюте. Для вкладчика это означает начисление на сумму вклада 0,01% годовых. Если пересчитать по карточному курсу крупного банка 37,35 USDUAH, получается, что по завершению срока вклада с учетом ограничения 50 тыс. грн. клиент сможет купить 1340 долларов. А с учетом процентной ставки 0,01% годовых доходность вклада составит 0,3 доллара при размещении на 3 месяца и 0,6 долл. – при размещении вклада на 6 месяцев.

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"Для определенной аудитории услуга может действительно быть интересной, ведь курс покупки безналичной валюты достаточно привлекателен: операция осуществляется по курсу межбанковского валютного рынка Украины", — отмечает Дмитрий Коваленко. Действительно, основной плюс покупки валюты через депозит – это приобретение по карточному курсу, который гораздо ближе к курсу межбанка, чем наличный рынок.

Сколько можно купить долларов на сумму 50 тыс. грн.

на наличном рынке: 1256 долл. (курс 39,8 USDUAH, по состоянию на 12.08.2022)

долл. (курс 39,8 USDUAH, по состоянию на 12.08.2022) через безналичную покупку под депозит: 1340 долл. (курс 37,35 USDUAH, по состоянию на 12.08.2022)

То есть, при размещении такого вклада, несмотря на фактическое отсутствие процентного дохода, есть возможность приобрести больше валюты, чем на ту же сумму на наличном рынке – в частных обменниках или в кассах банков. Однако это все при условии, что ситуация на валютном рынке будет оставаться плюс-минус стабильной и через три месяца – к тому времени, когда закончится срок действия депозитного договора.

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В банках говорят, что видят спрос на депозит с возможностью последующей покупки валюты. Но этот спрос постепенно снижается.

"Спрос появился сразу и постепенно со стабилизацией наличного курса на рынке начал снижаться и спрос на покупку безналичной валюты на депозит", — говорит Валентина Розанова. В Райффайзен Банке и ПУМБе отметили, что видят интерес к услуге покупки валюты под депозит. А вот в Кредобанке считают, что значительного спроса на такие вклады не будет.

"Учитывая ограничение суммы продаж — эквивалент 50 тыс. грн. в месяц и дополнительные комиссии, которые банки вводят параллельно под эту услугу, думаю, что покупка безналичной валюты под депозит не будет очень популярной. Хотя клиенты, у которых есть сбережения в небольших суммах и которые стремятся диверсифицировать портфель, могут воспользоваться этой услугой", — подчеркнул Александр Супрунович.