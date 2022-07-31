Успокоительное от НБУ. В Нацбанке объяснили, зачем запретили обменникам выставлять курс валют

Глава Совета НБУ считает, что подобные решения оправданы в военное время.

Минимизация спекуляций и создание конкурентной среды на валютном рынке Украины является причиной решения НБУ запретить обменным пунктам валют показывать наличный курс. Об этом написал на своей странице в Facebook председатель Совета НБУ Богдан Данилишин.

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В военное время НБУ заинтересован в дисциплине на валютном рынке Украины, и чтобы все участники рынка придерживались норм валютного законодательства и регуляторных актов Нацбанка. По словам Данилишина, поэтому НБУ считает недопустимой расшатывание ситуации с наличным курсом валют, ради получения дополнительной выгоды небанковскими структурами, где население покупает наличную валюту.

"Во время войны подобные решения НБУ являются оправданными. Сейчас нет никаких оснований для валютной паники. Ситуация на валютном рынке постепенно приходит в норму. Наша экономика получила адекватный уровень обменного курса, который усилит стойкость финансовых рынков", — написал Данилишин.

Глава Совета НБУ считает, что возобновление экспорта зерна, а также дальнейшая финансовая поддержка Украины из-за рубежа станет дополнительным условием для увеличения финансовой стабильности нашей страны.

По словам Данилишина, только за первую неделю после того, как НБУ 21 июля опустил курс гривны до 36,6 гривен за доллар США, для были отмечены положительные эффекты для экономики. Если за период с января по май валютные резервы Украины сократились на 6 млрд долларов, то после коррекции курса чистый выкуп иностранной валюты, проведенный НБУ, составил 650 миллионов долларов.

"Коррекция курса валют в условиях войны не означает нестабильность. Экономика Украины постепенно адаптируется к новым условиям, а это требует обоснованного статус-кво на рынке валютообменных операций", — пишет Данилишин.

Поэтому минимизация спекуляций и создание конкурентной среды на валютном рынке Украины является причиной решения НБУ запретить обменным пунктам валют показывать наличный курс.

По состоянию на 31 июля, НБУ установил следующий курс валют:

Доллар США – 36,56 гривен

Евро – 36,99 гривен

Как уже писал Фокус, в НБУ назвали условия возвращения плавающего курса доллара. Пока что Нацбанк Украины не планирует пересмотр курса гривны по отношению к доллару США и рассчитывает, что этот курс продержится так же долго, как и прошлый.