В НБУ назвали условия возвращения плавающего курса доллара

Госрегулятор пока не планирует пересматривать стоимость гривны по отношению к доллару и рассчитывает, что нынешний курс продержится так же долго, как и предыдущий.

Плавающий курс доллара в Украине возможен при условии уменьшения импорта и увеличения экспорта. Такое мнение озвучил руководитель департамента открытых рынок Национального банка Алексей Лупин, выступая на Третьем всеукраинском валютном форуме.

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По его словам, плавающий курс доллара напрямую зависит от сбалансирования рынка, которого можно достичь путем уменьшения импорта и увеличения экспорта.

Лупин напомнил, что с начала объявления военного положения Национальный банк занимается продажей иностранной валюты со своих резервов, а колебания подразумевают ситуацию, когда показатели спроса и предложения ежедневно меняются.

"Когда на рынке постоянно преобладает спрос — плавание не происходит, поскольку это фактически ползучая девальвация, которая будет зависеть от того, по каким курсам Национальный банк продает валюту", — продолжил директор департамента и выступил за увеличение экспорта.

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Выступая на форуме, Лупин упомянул разблокирование морских портов, которое, в свою очередь, позволит получить большой экспортный выторг. Также сбалансировать валютный рынок в Украине можно за счет уменьшения импорта. В этом контексте директор одного из департаментов НБУ привел в пример ситуацию, когда на полках супермаркетов импортные товары продаются по меньшей цене, чем отечественные.

"Повышение учетной ставки, украинские товары становятся более конкурентоспособными с точки зрения цены, соответственно, спрос на импорт уменьшается. Ситуация, когда чешское пиво в магазинах стоит меньше, чем "Черниговское" — это не нормально", — продолжил Лупин и добавил, что государство должно предоставить украинцам инвестиционные возможности, которые позволят по нормальным процентным ставкам инвестировать национальную валюту, что приведет к снижению спроса на иностранную.

По словам топ-чиновника НБУ, у государственного регулятора сейчас нет в планах вновь изменять официальный курс доллара. Лупин рассчитывает, что американская валюта будет долго держаться на текущем уровне в 36,56 грн.

Ранее Фокус в своей статье детально объяснял, что означает новый курс доллара в Украине и почему НБУ повысил его с 29 до 36 гривен.

Также сообщалось, что Нацбанк запретил обменникам демонстрировать на электронных табло курсы валют.