В НБУ назвали условия возвращения плавающего курса доллара
Госрегулятор пока не планирует пересматривать стоимость гривны по отношению к доллару и рассчитывает, что нынешний курс продержится так же долго, как и предыдущий.
Плавающий курс доллара в Украине возможен при условии уменьшения импорта и увеличения экспорта. Такое мнение озвучил руководитель департамента открытых рынок Национального банка Алексей Лупин, выступая на Третьем всеукраинском валютном форуме.
По его словам, плавающий курс доллара напрямую зависит от сбалансирования рынка, которого можно достичь путем уменьшения импорта и увеличения экспорта.
Лупин напомнил, что с начала объявления военного положения Национальный банк занимается продажей иностранной валюты со своих резервов, а колебания подразумевают ситуацию, когда показатели спроса и предложения ежедневно меняются.
"Когда на рынке постоянно преобладает спрос — плавание не происходит, поскольку это фактически ползучая девальвация, которая будет зависеть от того, по каким курсам Национальный банк продает валюту", — продолжил директор департамента и выступил за увеличение экспорта.Важно
Выступая на форуме, Лупин упомянул разблокирование морских портов, которое, в свою очередь, позволит получить большой экспортный выторг. Также сбалансировать валютный рынок в Украине можно за счет уменьшения импорта. В этом контексте директор одного из департаментов НБУ привел в пример ситуацию, когда на полках супермаркетов импортные товары продаются по меньшей цене, чем отечественные.
"Повышение учетной ставки, украинские товары становятся более конкурентоспособными с точки зрения цены, соответственно, спрос на импорт уменьшается. Ситуация, когда чешское пиво в магазинах стоит меньше, чем "Черниговское" — это не нормально", — продолжил Лупин и добавил, что государство должно предоставить украинцам инвестиционные возможности, которые позволят по нормальным процентным ставкам инвестировать национальную валюту, что приведет к снижению спроса на иностранную.
По словам топ-чиновника НБУ, у государственного регулятора сейчас нет в планах вновь изменять официальный курс доллара. Лупин рассчитывает, что американская валюта будет долго держаться на текущем уровне в 36,56 грн.
Ранее Фокус в своей статье детально объяснял, что означает новый курс доллара в Украине и почему НБУ повысил его с 29 до 36 гривен.
Также сообщалось, что Нацбанк запретил обменникам демонстрировать на электронных табло курсы валют.