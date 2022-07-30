У НБУ назвали умови повернення курсу долара, що плаває
Держрегулятор поки не планує переглядати вартість гривні до долара та розраховує, що нинішній курс протримається так само довго, як і попередній.
Курс долара в Україні, який плаває, можливий за умови зменшення імпорту й збільшення експорту. Таку думку озвучив керівник департаменту відкритих ринків Національного банку Олексій Лупін, виступаючи на Третьому всеукраїнському валютному форумі.
За його словами, плавання курсу долара безпосередньо залежить від збалансування ринку, якого можна досягти шляхом зменшення імпорту й збільшення експорту.
Лупін нагадав, що з початку оголошення воєнного стану Національний банк займається продажем іноземної валюти зі своїх резервів, а коливання мають на увазі ситуацію, коли показники попиту й пропозиції щодня змінюються.
"Коли на ринку постійно переважає попит — плавання не відбувається, оскільки це фактично повзуча девальвація, яка залежатиме від того, за якими курсами Національний банк продає валюту", — продовжив директор департаменту й виступив за збільшення експорту.Важливо
Виступаючи на форумі, Лупін згадав розблокування морських портів, яке, у свою чергу, дозволить отримати велику експортну виторг. Також збалансувати валютний ринок в Україні можна за рахунок зменшення імпорту. У цьому контексті директор одного з департаментів НБУ навів приклад ситуації, коли на полицях супермаркетів імпортні товари продаються за меншою ціною, ніж вітчизняні.
"Підвищення облікової ставки, українські товари стають конкурентоспроможнішими з точки зору ціни, відповідно, попит на імпорт зменшується. Ситуація, коли чеське пиво в магазинах коштує менше, ніж "Чернігівське" — це не нормально", — продовжив Лупін і додав, що держава має надати українцям інвестиційні можливості, які дозволять за нормальними відсотковими ставками інвестувати в національну валюту, що призведе до зниження попиту на іноземну.
За словами топчиновника НБУ, державний регулятор зараз не має в планах знову змінювати офіційний курс долара. Лупін розраховує, що американська валюта довго триматиметься на поточному рівні 36,56 грн.
Раніше Фокус у своїй статті детально пояснював, що означає новий курс долара в Україні та чому НБУ підвищив його з 29 до 36 гривень.
Також повідомлялося, що Нацбанк заборонив обмінникам демонструвати на електронних табло курси валют.