У НБУ назвали умови повернення курсу долара, що плаває

Держрегулятор поки не планує переглядати вартість гривні до долара та розраховує, що нинішній курс протримається так само довго, як і попередній.

Курс долара в Україні, який плаває, можливий за умови зменшення імпорту й збільшення експорту. Таку думку озвучив керівник департаменту відкритих ринків Національного банку Олексій Лупін, виступаючи на Третьому всеукраїнському валютному форумі.

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За його словами, плавання курсу долара безпосередньо залежить від збалансування ринку, якого можна досягти шляхом зменшення імпорту й збільшення експорту.

Лупін нагадав, що з початку оголошення воєнного стану Національний банк займається продажем іноземної валюти зі своїх резервів, а коливання мають на увазі ситуацію, коли показники попиту й пропозиції щодня змінюються.

"Коли на ринку постійно переважає попит — плавання не відбувається, оскільки це фактично повзуча девальвація, яка залежатиме від того, за якими курсами Національний банк продає валюту", — продовжив директор департаменту й виступив за збільшення експорту.

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Виступаючи на форумі, Лупін згадав розблокування морських портів, яке, у свою чергу, дозволить отримати велику експортну виторг. Також збалансувати валютний ринок в Україні можна за рахунок зменшення імпорту. У цьому контексті директор одного з департаментів НБУ навів приклад ситуації, коли на полицях супермаркетів імпортні товари продаються за меншою ціною, ніж вітчизняні.

"Підвищення облікової ставки, українські товари стають конкурентоспроможнішими з точки зору ціни, відповідно, попит на імпорт зменшується. Ситуація, коли чеське пиво в магазинах коштує менше, ніж "Чернігівське" — це не нормально", — продовжив Лупін і додав, що держава має надати українцям інвестиційні можливості, які дозволять за нормальними відсотковими ставками інвестувати в національну валюту, що призведе до зниження попиту на іноземну.

За словами топчиновника НБУ, державний регулятор зараз не має в планах знову змінювати офіційний курс долара. Лупін розраховує, що американська валюта довго триматиметься на поточному рівні 36,56 грн.

Раніше Фокус у своїй статті детально пояснював, що означає новий курс долара в Україні та чому НБУ підвищив його з 29 до 36 гривень.

Також повідомлялося, що Нацбанк заборонив обмінникам демонструвати на електронних табло курси валют.