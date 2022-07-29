Боротьба зі спекуляцією: обмінники зобов'язали прибрати табло з курсами валют і встановити камери

У Нацбанку вважають, що вжиті заходи допоможуть упоратися зі спекуляціями, які розхитують курс гривні в умовах, коли ринок починає стабілізуватися.

Правління Національного банку України ухвалило постанову №165, яка посилює правила торгівлі валютою обмінними пунктами, повідомляє пресслужба НБУ.

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У Нацбанку наголосили, що, починаючи з травня, були ослаблені обмеження щодо роботи банків у сегменті торгівлі валютою, щоб знизити спекулятивний тиск на готівковому ринку та знизити обсяги так званого "банкоматного туризму". Однак у той же час з'явилися ознаки спекуляцій з боку обмінних пунктів, які почали штучно підвищувати курс готівкової валюти.

"Таке підвищення курсу виглядає безпідставним на тлі відносної стабілізації попиту та пропозиції в безготівковому сегменті валютного ринку та може свідчити про виключно спекулятивні підходи до небанківських установ, — зазначили в НБУ. — Розхитування ситуації з готівковим курсом під час війни для отримання додаткової маржі в сегменті, де купує валюту населення, неприпустимо".

Як тепер мають торгувати валютою?

Для мінімізації спекуляцій НБУ вирішив посилити вимоги щодо торгівлі валютою. Регулятор вводить такі нововведення, які стосуються переважно обмінних пунктів:

інформація про курси купівлі та продажу валюти має надаватися у чітко визначеному форматі: копії наказу (розпорядження) про встановлення курсів;

цю інформацію потрібно розміщувати виключно у касах фінансових установ і структурних підрозділів;

небанківським фінансовим установам та операторам поштового зв'язку забороняється інформувати про курси валют поза касами, привертаючи до них надмірну увагу будь-якими цифровими значеннями або символами;

установи зобов'язані надавати інформацію до Реєстру приміщень, у яких здійснюються валютні операції, що передбачають використання готівки;

у період дії воєнного стану процес купівлі-продажу валют має відбуватися з обов'язковим відеоспостереженням;

з метою підвищення безпеки Нацбанк перегляне технічні вимоги до кас;

інформація про реєстратори розрахункових операцій буде передаватися до Національного банку, що дозволить посилити податкову дисципліну.

Необхідність останнього пункту НБУ пояснюють тим, що обмінні пункти ухиляються від сплати податку на прибуток. Весь ринок за рік сплачує приблизно 7 млн грн податку, що становить лише 0,00185% від обсягу купленої ними валюти.

Усі нововведення вводяться відповідно до постанови №165 "Про особливості регулювання і нагляду за провадженням діяльності з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі в період дії воєнного стану та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 6 березня 2022 року №39". У Нацбанку наголосили, що зміни набирають чинності в день ухвалення постанови — з 29 липня. Виняток зробили лише для норм, що стосуються обладнання приміщень системою відеоконтролю. Вони набудуть чинності з 3 серпня.

Нагадаємо, тиждень тому Нацбанк зафіксував курс гривні на новому рівні: 36,6. Фокус з'ясував, чим зумовлено це рішення і кому воно вигідне.

Вранці 27 липня долар на готівковому ринку перетнув позначку 40 грн, банки продавали валюту здебільшого по 39,8 грн. Економісти впевнені, що за правильних дій НБУ та Мінфіну до кінця року долар не підніметься в ціні.