НБУ може переглянути курс долара: чи впаде гривня, – прогноз експертів

Курс долара вранці, 27 липня, на ринку перетнув позначку 40 гривень, банки продавали валюту в середньому по 39,8 гривні. Економісти впевнені, що за правильних дій НБУ і Мінфіну до кінця року долар не підніметься в ціні.

Девальвація гривні до долара продовжиться, питання лише в її масштабі. Про це повідомили економічні експерти, опитані журналом Forbes.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Експерт аналітичного центру CASE Україна, колишній заступник директора департаменту фінансової стабільності НБУ Євгеній Дубогриз вважає, що до кінця року курс долара не перевищить 40 гривень.

Такий сценарій можливий за правильних і скоординованих дій НБУ, Мінфіну та української влади загалом, додав він.

Повномасштабна війна з Росією спричинила значні проблеми, які підіймають курс долара.

Попит на імпортні товари та послуги в Україні стрімко зростає, попри кризу та подорожчання валюти, наголосив голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук.

"Нещодавнього ослаблення гривні може бути недостатньо. В майбутньому Нацбанку, ймовірно, доведеться знову переглядати курс гривні до долара", — сказав він.

Проблема для курсу гривні полягає й у зміцненні долара стосовно майже всіх світових валют. У середині липня долар зрівнявся в ціні з євро вперше з 2022 року. Європейська валюта майже 20 років була дорожчою за долар.

"Долар дорожчатиме до основних валют далі, зокрема через війну, адже інвестори сприймають її як "війну в Європі", віддаючи перевагу активам у США", — пояснив тенденції Дубогриз.

Курс долара в Україні: графік зростання та банківські розрахунки

Курс долара на роздрібному ринку вранці, 27 липня, перетнув позначку 40 гривень. Станом на 13:20 курс долара був у межах 40 – 40,5 гривень.

Банки продають долар у середньому по 39,8 гривні. НБУ 21 липня підвищив рівень офіційного курсу на 25% — до 36,57 гривні за 1 долар, пише Forbes.

Середні курси валют у касах банків мають такий вигляд:

Долар: 39 – 39,9 гривні (26 липня — 38,45-39,5 гривні);

Євро: 39 – 40,4 гривні (26 липня — 38,37-39,9 гривні).

"ПриватБанк" продає долар на рівні 39 – 39,7 гривні, "Укрексімбанк" — 39,29 – 39,95 гривні, "Райффайзен" — 38,4 – 39,9 гривні.

Банки відпустили курс для безготівкових розрахунків у валюті, пише "Економічна правда". Курс долара під час оплати карткою в "ПриватБанку" — 37,04 гривні за долар, в "Ощадбанку" — 37,12 гривні, в "Укрексімбанку" — 39,7 гривні, в Універсал Банку (monobank) — 36,87 гривні.

Фокус у новому матеріалі "Від 29 до 40. Що означає новий валютний курс" докладно розповідав про можливість нових стрибків валютного курсу на готівковому ринку.