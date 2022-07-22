Від 29 до 40. Що означає новий офіційний валютний курс

Нацбанк зафіксував курс гривні на новому рівні: 36,6. Чим зумовлене це рішення, кому воно вигідне та навіщо Нацбанк запровадив обмеження на зняття готівки з гривневих карток за кордоном?

На 148-й день війни 21 липня 2022 року сталася подія, яку давно очікували на фінансовому ринку та в бізнес-колах — Нацбанк відкоригував офіційний курс гривні до долара на 25% до 36,5686 USDUAH.

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Тобто курс, який з 24 лютого застиг на позначці 29,25 USDUAH, тепер наблизився до рівня готівкового ринку. Щоправда, відразу після опублікування інформації про новий курс НБУ готівковий ринок теж раптом зрушився — в обмінниках замиготіли цифри курсу продажу 38,5-39 USDUAH.

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У Нацбанку сподіваються, що корекція обмінного курсу гривні збільшить продаж валютного виторгу експортерами, мінімізує спекуляції та стабілізує курсові очікування. Однак про повернення до гнучкого курсоутворення не йдеться. Адже механізм фіксації курсу в НБУ, як і раніше, вважають стабілізатором економіки в поточних умовах.

Анна Золотько, директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку, зазначає, що фіксований курс, встановлений на початку війни, створював більше проблем, ніж переваг.

"Позначка 29,25 USDUAH допомагала стримувати інфляцію, була вигідна імпортерам і громадянам, які змушені були виїхати за кордон. Але при цьому чинила значний тиск на експортерів і золотовалютні резерви, а також стимулювала посилення сірого валютного ринку", — коментує Золотько. Співрозмовниця Фокусу додає, що із суто економічної точки зору краще було б повністю відмовитися від фіксованого курсу, але в умовах війни важко не погодитися з позицією НБУ.

Костянтин Фастовець, голова відділу аналітики інвесткомпанії Adamant Capital, вважає рішення НБУ загалом обґрунтованим і своєчасним, але, можливо, не найкращим, оскільки не вирішує проблему подвійного курсу. Тобто, згодом готівковий курс може знову піде у відрив від офіційного з усіма негативними наслідками.

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"Рішення про ослаблення курсу гривні перезріло, що, по суті, визнають і в НБУ, — продовжує Віталій Ваврищук, голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU. — У Нацбанку сподіваються, що ослаблення гривні разом із поверненням податків на імпорт суттєво зменшать попит на імпортовані товари, а отже, послаблюється тиск на золотовалютні резерви". Нагадаємо, з початку війни резерви НБУ впали з $27,552 млрд (28 лютого) до 22,802 млрд (30 червня) — на 17,2%.

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Однак поки що морські порти закриті для українського експорту через війну з Росією Віталій Шапран, економіст, член Ради НБУ, не радив би поспішати з ринковим курсом. Наразі можливості для експорту залишаються вузькими, незважаючи на спроби знайти альтернативні канали.

На думку Шапрана, з курсом 36,6 USDUAH економія резервів НБУ буде більшою, хоча на ринку в перші дні й проявиться тенденція до девальвації.

Хто виграє від зниження курсу гривні

Опитані Фокусом експерти вбачають певний позитив у рішенні НБУ щодо встановлення нового офіційного курсу.

Зокрема, Віталій Шапран називає такі позитивні наслідки:

зростання майбутніх доходів Мінфіну від отриманої міжнародної допомоги та від оподаткування зовнішньоекономічної діяльності. Відповідно, за рахунок збільшення доходів Мінфіну знизяться суми, на які НБУ купуватиме військові облігації. Нацбанк так під час війни влив в економіку понад 220 млрд грн;

поява стимулу для експортерів продавати валюту за вигіднішим курсом;

усунення можливостей проведення маржинальних операцій між курсами (валютних спекуляцій);

зменшення витрати золотовалютних резервів для підтримки валютного ринку.

На думку Дмитра Чуріна, директора аналітичного департаменту інвесткомпанії Eavex Capital однією з причин наближення офіційного обмінного курсу гривні до ринкового рівня стали перспективи відновлення аграрного експорту через українські морські порти.

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"Повноцінніший аграрний експорт з України має збільшити валютні надходження в країну, що стане передумовою для запуску міжбанківського валютного ринку в нормальному режимі, оскільки з 24 лютого майже одноосібним продавцем валюти на міжбанку був Нацбанк, який витрачає золотовалютні резерви, — уточнює Чурін. — З переходом офіційного курсу ближче до ринкового очікується збалансування попиту та пропозиції валюти на безготівковому ринку”.

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Ще однією стороною, яка наполягала на наближенні курсу до ринкового, стали представники ІТ-сектору. Раніше Фокус писав, що через різницю між готівковим та офіційним курсами фахівці галузі втрачали 20-25% доходів. Тепер цей перекіс виправили, відповідно, одну з передумов відтоку айтішників із країни усунули.

Але не все так райдужно. Віталій Шапран вважає, що наслідком фіксації курсу на рівні 36,6 UAH/USD стане прискорення інфляції, оскільки імпорт, який раніше надходив в Україну за курсом приблизно 30 UAH/USD, буде перерахований за курсом 37,2 UAH/USD.

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"Чим більше гривні отримуватиме Мінфін за міжнародну допомогу, тим більше нацвалюти йтиме в обіг, а це означає, що інфляція може прискорюватися ще й з монетарних причин", — додає Шапран.

Це визнають і в НБУ. У 2022 році регулятор очікує на інфляцію понад 30%. Як уже писав Фокус, ціни в країні продовжують зростати величезними темпами, і влітку вже стався суттєвий стрибок вартості практично всіх товарів і послуг, а рівень зростання споживчих цін у річному вимірі досяг 21,5%.

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На рішення НБУ миттєво відреагували цінники у пунктах обміну валют.

"Готівковий ринок уже відповів швидким зростанням курсу. Але вже до вечора четверга 21 липня вартість долара знизилася з пікових 39,2 — 39,5 UAH/USD до 38,2 — 38,5 UAH/USD", — розповідає Анна Золотько. Найближчими днями цілком ймовірні нові стрибки. Тим часом, карткові курси, за словами співрозмовниці Фокусу, у більшості банків знаходяться біля офіційного курсу НБУ, адже на цей рівень орієнтуються міжнародні платіжні системи, а фінустанови купуватимуть валюту на міжбанку.

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"Карткові курси банків перебуватимуть в діапазоні між офіційним курсом і готівковим. Готівковий курс уже підвищився і залишатиметься вищим за офіційний, враховуючи, що пропозиція готівкової валюти обмежена", — додає Костянтин Фастовець.

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Проте експерти не заперечують, що на символічній позначці 36,6 курс може не протриматися — дадуть взнаки "хвороби" ринку.

"Зниження попиту на валюту навряд чи буде суттєвим і тривалим. Рішення НБУ, ймовірно, допоможе заощадити кілька сотень мільйонів доларів, що чимало, — прогнозує Віталій Ваврищук. — Проте дисбаланси вимірюються мільярдами щомісяця, і це означає, що згодом можуть знадобитися нові подібні кроки. Тобто, на думку експерта, дуже ймовірно, що ослаблення гривні, на жаль, не останнє у 2022 році.

На думку Дмитра Чуріна, крім ситуативних спекулятивних коливань курсу гривні поки зберігаються економічні передумови для подальшої девальвації нацвалюти, хоча Нацбанк і продовжує докладати серйозних зусиль для підтримки курсу гривні, витрачаючи резерви та впроваджуючи адміністративні обмеження певних валютних операцій. Останнє, зокрема, відчують українські громадяни, які рятуються від війни за кордоном.

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На думку Дмитра Чуріна, найбільш показовою новацією стало зменшення ліміту на зняття готівкової валюти з гривневих платіжних карток за кордоном із 50 тис. грн на місяць на 12,5 тис. грн (в еквіваленті) на сім календарних днів. Експерт пояснює, що цей адміністративний захід повинен сприяти зменшенню прямого відтоку безготівкової валюти з країни шляхом її переведення в готівку, оскільки для фінансової системи України дуже важливо, щоб грошові ресурси залишалися в банках, а не переходили в готівку.

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"Знімати раз на сім днів до 12,5 тис. грн не дуже зручно, особливо для тих мігрантів, хто орендує квартири та розраховується за житло готівкою. Але варто з розумінням поставитися до цього нововведення, адже його мета — зробити максимально невигідним "човниковий" валютний туризм", — продовжує Анна Золотько.

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Ще одна цікава ідея НБУ — надання можливості громадянам купувати за безготівкову гривню валюту за умови її розміщення на тримісячному депозиті.

"Як спосіб придбати валюту ця пропозиція має суттєву нестачу у вигляді замороження коштів на рахунку в банку. Але ініціатива може спрацювати для стримування значного зростання готівкового курсу. Адже якщо розрив між офіційним і готівковим курсом збільшиться до 3-5 гривень, для багатьох громадян депозитний інструмент може стати цілком прийнятним", — аналізує Золотько.