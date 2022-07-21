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Новий курс долара від НБУ. Що буде далі з гривнею

"Тепер, якщо не станеться нічого супернеординарного, до кінця року Нацбанку взагалі не доведеться міняти офіційний курс". Думка.

Євген Дубогриз
Євген Дубогриз
Фінансовий аналітик, асоційований експерт Case Україна
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Курс валют
Фото: Наталія Богута | НБУ наблизив офіційний курс гривні до "ринкового"

Нацбанк знову молодець і правильно цього разу зробили. Я про ĸурс 36.6.

Зафіксувати курс на "локальних хаях" однозначно краще, ніж піднімати його поступово — наприклад, у травні до 32-33, потім у червні, потім у липні — це б створило, на мою думку, погані очікування, і знову б створило ті самі " множинні курси, на які всі скаржилися з різних причин.

Тепер, якщо не станеться нічого супернеординарного, до кінця року Нацбанку взагалі не доведеться міняти офіційний курс.

Не буде значних розбіжностей між офіційним та "ринковим" курсами (ринковим у лапках, бо немає ринку, через те, що немає вільного руху капіталу"). Якби підняв НБУ курс у травні чи червні — ця проблема виникла б. Тепер ні. Мені здається, що курс на рівні 37 включає всі негативні очікування щодо подорожчання долара, підвищення ставок у США та інших обставин "повзучої девальвації".

Тобто, як і в разі підвищення ключової облікової ставки на початку червня, Нацбанк просто визнав реальність такою, якою вона є.

Чому не визнавав раніше, чому раніше не підіймав? Думаю, саме тому, що чекав на тих самих "локальних хаїв", максимального значення "ринкового ĸурсу".

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