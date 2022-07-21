Новий курс долара від НБУ. Що буде далі з гривнею

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Нацбанк знову молодець і правильно цього разу зробили. Я про ĸурс 36.6.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Зафіксувати курс на "локальних хаях" однозначно краще, ніж піднімати його поступово — наприклад, у травні до 32-33, потім у червні, потім у липні — це б створило, на мою думку, погані очікування, і знову б створило ті самі " множинні курси, на які всі скаржилися з різних причин.

Тепер, якщо не станеться нічого супернеординарного, до кінця року Нацбанку взагалі не доведеться міняти офіційний курс.

Не буде значних розбіжностей між офіційним та "ринковим" курсами (ринковим у лапках, бо немає ринку, через те, що немає вільного руху капіталу"). Якби підняв НБУ курс у травні чи червні — ця проблема виникла б. Тепер ні. Мені здається, що курс на рівні 37 включає всі негативні очікування щодо подорожчання долара, підвищення ставок у США та інших обставин "повзучої девальвації".

Тобто, як і в разі підвищення ключової облікової ставки на початку червня, Нацбанк просто визнав реальність такою, якою вона є.

Чому не визнавав раніше, чому раніше не підіймав? Думаю, саме тому, що чекав на тих самих "локальних хаїв", максимального значення "ринкового ĸурсу".

Джерело

Важливо

Чорна мітка. Навіщо Зеленський хоче позбавити громадянства Коломойського, Корбана і Рабиновича

Важливо