Новый курс доллара от НБУ. Что будет дальше с гривной

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Нацбанк снова молодец и правильно на этот раз сделали. Я о ĸурсе 36.6.

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Зафиксировать курс на "локальных хаях" однозначно лучше, чем поднимать его постепенно — например, в мае до 32-33, потом в июне, потом в июле — это бы создало, по моему мнению, плохие ожидания, и снова бы создало те самые "множественные курсы", на которые все жаловались по разным причинам.

Теперь, если не произойдет ничего супернеординарного, до конца года Нацбанку вообще не придется менять официальный курс.

Не будет значительных расхождений между официальным и "рыночным" курсами (рыночным в кавычках, потому что нет рынка, из-за того что нет свободного движения капитала"). Подними НБУ курс в мае или июне — эта проблема возникла бы. Теперь нет. Мне кажется, что курс на уровне 37 включает все негативные ожидания по подорожанию доллара, повышения ставок в США и других обстоятельств "ползучей девальвации".

То есть, как и в случае с повышением ключевой учетной ставки в начале июня, Нацбанк просто признал реальность такой, какая она есть.

Почему не признавал раньше, почему раньше не поднимал? Думаю, именно потому, что ждал тех самых "локальных хаев", максимального значения "рыночного ĸурса".

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