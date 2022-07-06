Платити карткою: навіщо банки продовжують термін дії платіжних карток

У банках пояснюють, що готові продовжити завершений термін дії платіжної картки на кілька місяців або навіть до кінця 2022 року. Тим, хто не може отримати пластик у відділенні, радять оформити цифрову картку в інтернет-банкінгу.

Одним із перших рішень воєнного часу в багатьох банках стало продовження терміну дії випущених платіжних карток. Деякі банки продовжили термін дії карток на 2-3 місяці, інші — до кінця 2022 року. Про це йдеться в новій статті Фокусу "Віртуальна карта. Чому українцям, які виїхали з країни, не отримати пластикову платіжну картку".

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ПриватБанк ще на початку березня оголосив, що продовжив усі карти, термін яких закінчується, на 180 днів.

Кредобанк продовжив термін дії до 30 вересня включно.

В Укрсиббанку продовжили термін дії карток до 31 серпня.

Ощадбанк поки продовжив карти до 1 серпня, але розглядає варіант продовження їхнього терміну ще на три місяці.

"Відповідно, ці картки залишаються чинними, а клієнти, які тимчасово не мають можливості отримати у відділенні свою картку, перевипущену на новий термін, можуть продовжувати користуватися "старими" картками до 30 вересня цього року", — зазначив Адам Ожеховський, директор виконавчого напряму роздрібного бізнесу Кредобанк.

Навіть якщо банк продовжив термін дії вашої картки, все одно надійніше використовувати для оплати в торговельній мережі смартфон і програму Google Pay або Apple Pay

"Для зручності клієнтів банк "Південний" продовжує термін дії карток, що закінчується, починаючи з лютого 2022 року (включно) і пізніше. Проте операції з продовженими картками будуть успішними, якщо банки-еквайри приймають пролонговані картки, тобто необхідно виконати спробу оплати. Достовірність успішного здійснення операції зростає, якщо розраховуватися безконтактно: карткою, мобільним пристроєм або знімаючи готівку в безконтактному банкоматі (оснащеному NFC) за допомогою мобільного пристрою, якщо картки додані в гаманці Apple Pay або Google Pay", — розповів Фокусу директор департаменту роздрібного бізнесу банку "Південний" Ігор Фомічов.

Анна Семенова, керівниця відділу дебетних карток ПУМБ, повідомила, що банк автоматично продовжив дію всіх карток, термін дії яких спливає, до кінця 2022 року. "Єдиний момент — після закінчення терміну, вказаного на пластиці, можуть не проходити операції, що вимагають введення терміну дії картки. Наприклад, під час розрахунках в інтернеті", — каже Анна Семенова. На її думку, щоб успішно проводити платежі в інтернеті, варто відкрити додаткову віртуальну карту.

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Віртуальна карта. Чому українцям, які виїхали з країни, не отримати пластикову платіжну картку

У більшості інтернет-сервісів великих банків є можливість подати заявку на оформлення віртуальної картки. Її функціонал практично не відрізняється від пластику, проте для її використання з метою здійснення покупок у магазинах або для оплати послуг через платіжні термінали банки рекомендують додати картку до гаманця Google Pay або Apple Pay.

Докладно про те, що таке віртуальна карта і як її використовувати, — в новій статті Фокусу.

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Як раніше повідомляв Фокус, Нацбанк зменшив щомісячний ліміт на зняття готівки з гривневих рахунків за кордоном до 50 тис. грн.

Нагадаємо, Національний банк України з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким банки можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам.