Віртуальна карта. Чому українцям, які виїхали з країни, не отримати пластикову платіжну картку

Українці, яких війна змусила залишити країну, зіштовхнулися з проблемою: як отримати нову платіжну картку, якщо термін дії старої закінчився? Фокус дізнався, як банки вирішують це питання та які варіанти доступні тим, хто хоче оформити платіжну картку в українському банку, перебуваючи за кордоном.

Киянка Руслана Тимчук у березні виїхала в Данію, а зараз опинилася в непростій ситуації. "Я продовжую працювати віддалено, а український роботодавець переказує зарплату на мою картку, оформлену в українському банку. Термін дії картки закінчується в липні. У кол-центрі банку сказали, що нову картку видають лише особисто власнику у відділенні, але я поки що не планувала їхати в Україну", — розповіла Руслана. За її словами, у банку готові продовжити термін дії картки до вересня, але надалі рекомендують приїхати й отримати нову картку у відділенні банку.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Фокус з'ясував, які умови оформлення платіжних карток у банках України під час війни та як зараз клієнти банків проходять процедуру ідентифікації в межах правил фінансового моніторингу.

Термін дії картки закінчився: як банки намагаються допомогти клієнтам

У банках кажуть, що одним із перших рішень воєнного часу стало продовження терміну дії випущених карток. Деякі банки продовжили термін дії карток на 2-3 місяці, інші — на шість місяців чи навіть до кінця 2022 року.

"ПриватБанк" ще на початку березня оголосив, що продовжив усі карти, у яких закінчується термін дії, на 180 днів.

"Кредобанк" продовжив термін дії до 30 вересня включно.

В "Укрсиббанку" клієнтам продовжили термін дії карток до 31 серпня.

"Відповідно, ці картки залишаються чинними, а клієнти, які тимчасово не мають можливості отримати у відділенні свою картку, перевипущену на новий термін, можуть продовжувати користуватися старими картками до 30 вересня поточного року", — зазначає Адам Ожеховський, директор виконавчого напряму роздрібного бізнесу "Кредобанку".

Важливо

Фрідман, Гудбай. Підконтрольний росіянам "Альфа-Банк" може перейти у власність України

У "Креді Агріколь Банку" та у банку "Південний" Фокусу підтвердили, що також автоматично продовжили термін дії карток. Але, щоправда, з такими пролонгованими картами можуть бути складнощі.

"Операції з продовженими картками будуть успішними, якщо банки-еквайри приймають пролонговані картки, тобто необхідно виконати спробу оплати. Успіх здійснення операції зростає, якщо розраховуватися безконтактно: карткою, мобільним пристроєм або знімаючи готівку в безконтактному банкоматі (оснащеному NFC) за допомогою мобільного пристрою, якщо карти додані до гаманців Apple Pay або Google Pay", — розповів Фокусу директор департаменту роздрібного бізнесу банку "Південний" Ігор Фомічов.

Банки продовжують термін дії карт клієнтам, але користуватися продовженими картами все ж таки краще через Google Pay або Apple Pay

Анна Семенова, керівниця відділу дебетних карток ПУМБ, зазначає, що ПУМБ автоматично продовжив дію всіх карток, у яких закінчується термін дії, до кінця 2022 року.

"Єдиний момент — після закінчення терміну, вказаного на пластиці, можуть не проходити операції, що вимагають введення терміну дії картки. Наприклад, при розрахунках в інтернеті", — каже Анна Семенова. На її думку, щоб успішно проводити платежі в інтернеті, краще відкрити додаткову віртуальну картку.

Без пластику: як оформити віртуальну картку в банках України

Банки можуть оформити нову платіжну картку, проте одержувати її пропонують у відділенні. Як варіант доступна адресна кур'єрська доставка по Україні.

Замовити нову картку можна через кол-центр банку безпосередньо у відділенні, а також через онлайн-банкінг.

"Клієнт може замовити перевипуск картки дистанційно через "Довідковий центр" або залишивши заявку через соціальні мережі. Отримання картки можливе лише у відділенні банку", — наголосили в пресслужбі "ОТП Банку".

Але якщо клієнт банку залишив країну, одержати пластикову картку він уже не зможе, для цього доведеться повертатися в Україну. Щоб продовжувати користуватись послугами банку, можна оформити віртуальну картку.

Важливо

Відсотки воєнного часу. Які кредити банки видають українцям під час війни

"У разі неможливості отримання перевипущеної картки клієнт може самостійно в додатку відкрити окремий рахунок із випуском цифрової картки та використовувати її для здійснення операцій у торговельній мережі та в інтернеті", — розповіли Фокусу в пресслужбі "Ощадбанку".

У більшості інтернет-сервісів великих банків є можливість подати заявку на оформлення віртуальної картки. Її функціонал практично не відрізняється від пластику, однак для її використання з метою здійснення покупок у магазинах або для оплати послуг через платіжні термінали банки рекомендують додати картку до Google Pay або Apple Pay.

"Віртуальну картку від ПУМБ можна прив'язати до сервісів платежів Google/Apple Pay і розраховуватися смартфоном за підтримки телефону NFC-технології", — каже Анна Семенова.

[ + – ] Віртуальна карта має ті ж функції, що і звичайний пластик Фото: Pexels

Мар'ян Хомін, начальник Департаменту маркетингу "Укрсиббанку", пояснює: віртуальна картка — це персоніфікована електронна платіжна картка, що відкривається до активного карткового рахунку клієнта.

"Оформляється миттєво через додаток. Випуск віртуальної картки здійснюється без фізичного друку пластикової картки", — каже Хомін.

У "Кредобанку" зазначають, що віртуальну цифрову картку можна випустити як до нового, так і чинного рахунку в гривні, доларах США, євро чи польських злотих.

"Новий рахунок для віртуальної картки відкривається автоматично, а реквізити рахунку та картки будуть відразу доступні в онлайн-банкінгу. Після відкриття карткою можна відразу оплачувати товари та послуги в мережі інтернет, а також додати її в гаманці Apple Pay і Google Pay через мобільний додаток та розраховуватися в торгово-сервісній мережі і переводити в готівку в банкоматах, обладнаних безконтактними NFC-рідерами", — пояснив Артем Ожеховський. За його словами, поповнювати віртуальну картку можна, як і звичайну картку, — через онлайн-банкінг, переказом із картки на картку, переказом за реквізитами або SWIFT-платежем (для валютних карток).

Варто, втім, пам'ятати, що віртуальну картку оформляють зазвичай уже після того, як було оформлено будь-яку іншу картку (дебетну чи кредитну) та отримано доступ до інтернет-сервісу банку.

Поповнювати віртуальну картку можна, як і звичайну картку, — через онлайн-банкінг, переказом із картки на картку, переказом за реквізитами.

Новим клієнтам банки дистанційно картки, як правило, банки не оформлюють. Щоправда, це не стосується проєкту "Універсал Банку" monobank — у випадку із зазначеним банком через сайт можна надіслати заявку та потім отримати картку в конверті у Києві чи інших містах через послуги поштового оператора, а потім активувати картку та підключити онлайн-банкінг.

Пройти перевірку: як банки дотримуються правил фінмоніторингу під час війни

Важливим є питання проходження банківськими клієнтами процедури ідентифікації в період воєнного стану в Україні. Загалом порядок ідентифікації затверджено Законом "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення".

"Цей процес є складовою фінансового моніторингу, який здійснюється банками як під час відкриття рахунків, так і під час безпосереднього обслуговування клієнтів. Зазвичай банки так перевіряють актуальність ваших даних, дійсність документів, наданих вами при відкритті банківського рахунку (або при проходженні аналогічних перевірок)", — зазначає юристка Тетяна Ященко, партнерка Expatro.

Важливо

Навіть у воєнний час. Як і чому банки можуть заморозити гроші на вашому рахунку

На час війни правила змінилися, тепер банки можуть ідентифікувати клієнта дистанційно.

За словами Тетяни Ященко, НБУ ухвалив окрему постанову, яка передбачає особливості фінансового моніторингу під час воєнного стану. Зокрема такі заходи щодо резидентів України можуть включати:

дистанційні системи обслуговування

електронну пошту із застосуванням кваліфікованого електронного підпису

інші дистанційні канали зв'язку всередині технічних можливостей банку.

У багатьох банках зазначають, що пропонують клієнтам пройти процедуру ідентифікації дистанційно.

[ + – ] Банки часто пропонують пройти ідентифікацію дистанційно через онлайн-банкінг або додаток "Дія" Фото: Pexels

"Це обов'язкова процедура, яка проходить кожні 1, 3 або 5 років залежно від профайлу клієнта. Для клієнтів із низьким рівнем ризику банк спростив процес актуалізації ідентифікаційних даних і пропонує робити це дистанційно через мобільний додаток СА+. Зробити це можна в будь-якій точці світу, потрібен лише доступ до інтернету й встановлений додаток", — розповів Дмитро Коваленко, директор із маркетингу та продуктів "Креді Агріколь Банку".

В "Укрсиббанку" та ПУМБ повідомили, що можуть проводити ідентифікацію клієнтів через програму "Дія" або через систему онлайн-банкінгу. У "Кредобанку" та "ПриватБанку" також можлива ідентифікація через інтернет-банкінг. А ось в "Ощадбанку" для ідентифікації доведеться йти у відділення — можливості пройти процедуру дистанційно в цьому банку ще немає.