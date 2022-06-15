Відсотки воєнного часу. Які кредити банки видають українцям під час війни

Банки обережно починають кредитувати за споживчими програмами фізосіб. Проте вигідні умови, схоже, залишилися в довоєнному минулому. Де взяти кредит в Україні та якими будуть виплати із новими відсотками воєнного часу.

З початком агресії РФ у лютому 2022 року банки терміново зупиняли свої кредитні програми. Першими зникли з радарів довгострокові іпотечні та автомобільні позики. Припинилася і видача кредитів готівкою.

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З кредитними картками історія була складнішою — там банки індивідуально вирішували, що робити з тією чи іншою програмою, хтось просто прибирав ліміт з картки клієнта, а хтось зменшував ліміт у рази — наприклад, із 75 тис. грн до 8 тис. грн. Раніше Фокус писав, як банки відреагували на воєнний стан.

Але минуло чотири місяці героїчної боротьби українців як на військовому фронті, так і на гуманітарному та на економічному. Поступово банки починають виходити із кредитного анабіозу, дозволяючи клієнтам оформляти нові кредитні картки, а також пропонуючи розстрочки на товари в магазинах. Активізація кредитування в Україні повільна, але відбувається.

"Банки частково і дуже обережно у травні відновили кредитування за класичними та найменш ризиковими банківськими продуктами, таким як ліміти та овердрафти за картками. Деякі банки намагалися відновлювати програми розстрочки. Але масового відновлення кредитування роздрібних клієнтів ще не відбулося. Зараз же, за значної невизначеності щодо вартості фондування після підвищення облікової ставки, прогнозувати подальше поновлення кредитування дуже складно", — розповів Фокусу заступник голови правління Юнекс Банку Олексій Карчажкін.

Де гроші: які банки в червні 2022 року видають кредити готівкою

У червні 2022 року найскладніше знайти беззаставний кредит готівкою в банках — на сайтах більшості фінустанова красується напис — "Кредити не видаються". Про це, зокрема, повідомляється на сайтах Альфа-Банку та Кредобанку.

Багато банків поки не наважуються відновлювати видачу нових кредитів, що частково пов'язано з рекомендаціями НБУ, який зазначає, що зараз для банків кредитний ризик є одним із найістотніших.

"Вплив бойових дій та економічного спаду на якість кредитів розтягнеться в часі. Тому остаточні обсяги втрат від погіршення обслуговування позик можна визначити тільки з часом. Теперішня ситуація вимагає від банків ретельної оцінки фінансового стану боржників, виваженого використання інструментів кредитних канікул і своєчасної реструктуризації боргів клієнтів, які цього потребують. Водночас фінустанови повинні зберігати консервативні підходи до оцінки ризиків і показувати справжній стан кредитного портфеля у звітності", — зазначають експерти Нацбанку в травневому "Огляді банківського сектора".

Тобто, щоб банкам не нарощувати портфель проблемних боргів, їм пропонують обережно підходити до питань видачі нових кредитів.

[ + – ] Для отримання кредиту готівкою необхідний паспорт, код ІПН та стабільне працевлаштування Фото: НБУ

Фокусу вдалося в червні 2022 року знайти кілька пропозицій кредиту готівкою. Зокрема Ідея Банк пропонує клієнтам кредит на суму до 50 тис. грн, а максимальний термін — три роки. Відсоткова ставка за кредитом — 79,9% річних, але в паспорті товару зазначено, що справжня ставка — понад 116% річних.

Кредит готівкою можна отримати у сумі 30-50 тис. грн, а за наявності високого офіційного доходу — 100-200 тис. грн.

Заявляє про те, що кредитує за програмою кеш-кредитування, також Ощадбанк, де пропонують готівку в сумі до 250 тис. грн терміном до п'яти років, а ставка становить 29-56% річних, у детальних умовах уточнюється — реальна ставка становитиме від 38,2% до 81,59% річних. В Ощадбанку Фокусу повідомили, що відновили видачу кредитів готівкою у травні 2022 року. "Умови кеш-кредитування не переглядалися. На сьогодні є можливість зменшити відсоткову ставку за умови підтвердження цільового використання коштів", — зазначили у пресслужбі Ощадбанку. Фактично йдеться про те, що якщо клієнт протягом місяця після отримання кредиту надасть банку документи, що кошти кредиту пішли на покупку товарів, автомобіля, обладнання для авто, на покупку вікон, дверей, теплового котла або сонячних панелей, або на медичні послуги, то з 31-го календарного дня ставка становитиме 40% річних, а не 56%.

Ще один банк, який відновив видачу кредитів готівкою, — Райффайзен Банк. Там готові розглянути заявку до 1 млн грн. Щоправда, звичайно ж, підсумкове рішення за сумою позики ухвалять, виходячи з кредитної історії та підтвердженого рівня доходів клієнта. Кредит можливий терміном до 6 років, ставка — 32,9% — 54,9% річних, а реальна відсоткова ставка — 64,74% річних.

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Клієнтам, які готові вирушити за кредитом готівкою, важливо взяти з собою паспорт, код ІПН, а також довідку про доходи за останні 6 місяців. Також не варто забувати про те, що під час отримання кредиту готівкою, як правило, банк страхує життя позичальника, а це означає, що до платежів за кредитом увійде ще й страховка. Зазвичай страховий платіж становить близько 8-12% від суми кредиту. Тобто, припустимо, якщо сума кредиту — 50 тис. грн, то крім тіла кредиту та відсотків додасться також 4,5-5,5 тис. грн — платіж за страхування життя.

Не тільки кеш: де можна отримати кредит на покупку товарів в Україні

У червні 2022 року все більше банків починає пропонувати кредити на купівлю товарів у магазинах. Вже з'явилися столики з кредитними консультантами в Comfy, "Ельдорадо", "Золотий вік" та інших мережах.

Придбати техніку та електроніку, ювелірні вироби, котли та будматеріали у кредит пропонують Ощадбанк, А-Банк, Глобус Банк, ОТП Банк, Альфа-Банк, а також ПриватБанк, проєкт Універсал Банку — monobank.

Найчастіше програми кредитування купівлі товарів банки називають "Оплата частинами". У паспорті такого продукту зазвичай зазначені мінімальні відсотки, наприклад, 0,001% або 0,12% річних. Проте, варто уважно вивчати всі умови. Адже іноді йдеться про оплату покупки на виплату, за якою платежі йдуть з кредитної картки. Це означає, що клієнт платить мінімальний відсоток лише тоді, коли платіж припадає на грейс-період — час, що в умовах картки позначено як пільговий. Наприклад, за деякими кредитними картками такий період — 25 днів, за іншими — 48 або 56 днів з моменту здійснення розрахунків кредиткою.

[ + – ] Виплата – це кредит, а не благодійна допомога на покупку товарів чи оплату послуг Фото: Pexels

Заощадити на комісіях та відсотках з виплатою можна лише в тому разі, якщо платіж іде не кредитними грошима, а своїми власними. Наприклад, якщо розраховуватись карткою ПриватБанку "Універсальна" з кредитним лімітом, де немає власних грошей клієнта, то відсоткова ставка за користування банківськими грошима — 48% річних. Але якщо на карті в момент списання за виплатою є понад ліміт власних грошей, то в такому разі під час списання платежу розстрочки буде лише мінімальна комісія 0,01% на місяць від загальної суми кредиту на товар.

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Ставки за кредитними картками банки можуть змінювати, хоча останні пів року жодних змін й не було. Але після підвищення НБУ облікової ставки до 25% річних у банках кажуть, що підвищення ставок за кредитами для фізосіб є цілком очікуваним.

"Поки ми не змінювали умови щодо чинних програм для нових клієнтів — вони залишилися такими ж, як і до війни. Проте різке підвищення облікової ставки й, як наслідок, вартості фондування, напевно, призведе до необхідності збільшення ставок за кредитами, зокрема, беззаставним, а також комісій.Наразі складно судити про конкретні цифри, оскільки ринок ще не "переварив" збільшення облікової ставки", — зазначив Олексій Карчажкін.

Канікули по-новому: чи пропонують банки кредитні канікули за беззаставними позиками

Банки переглядають умови кредитних канікул для клієнтів-фізосіб, і за деякими кредитними продуктами канікули в червні вже не діють. Наприклад, у банку "Південний" клієнтам повідомили, що за кредитами готівкою та іншими без застави з 1 червня діє звичайний режим оплати. За кредитними картками цього банку з початку червня встановлюється стандартний режим обслуговування кредитного боргу відповідно до умов договору, зокрема погашення відсотків — з 30 червня, а погашення обов'язкового мінімального платежу (7%) — з 25 липня.

У ПриватБанку поінформували, що пільгові умови обслуговування зі ставкою 1,7% на місяць діятимуть до кінця серпня, якщо клієнт вчасно вносить обов'язковий щомісячний платіж у розмірі 5% суми заборгованості. Інакше відсотки нараховуватимуть за стандартними ставками 3,4-3,5% (на місяць).

У червні кредитні канікули банки вже скасували, але за деякими кредитами залишили пільгові відсотки та мінімальний обов'язковий платіж

В ОТП Банку дію кредитних канікул припинено з 1 травня 2022 року, а для кредитних карток — з 1 червня 2022 року.

"У зв'язку із закінченням періоду кредитних канікул, що діяли за ініціативою банку (без укладання додаткових договорів у кредитний договір), ОТП Банк повертає стандартні умови кредитного договору за всіма споживчими кредитами фізичних осіб, зокрема кредитами готівкою, іпотечними та на купівлю авто з 1 травень 2022 року", — зазначили в банку. Там уточнили, що тепер платежі, не сплачені протягом дії кредитних канікул, перенесені на кінець графіка платежів, чергові планові платежі за кредитами підлягають оплаті, згідно з встановленим графіком, інакше їх визнають простроченими, а штрафи, пені та підвищена процентна ставка не застосовуватимуть.

"Під час дії воєнного стану, якщо у вас немає можливості платити плановий платіж у повному обсязі, ви можете оформити заявку про проведення банком реструктуризації кредиту", — повідомили в ОТП Банку.

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У пресслужбі Ощадбанку Фокусу пояснили, що кредитні канікули зі споживчих кредитів закінчилися 31 травня.

"За кредитними картками з 1 червня діють оновлені пільгові умови: відсоткову ставку знижено вдвічі від зазначеної у договорі; обов'язковий платіж за тілом кредиту — 2% від суми використаних коштів замість 5%, зазначених у договорі комплексного банківського обслуговування", — зазначили в Ощадбанку.