Рада може "пробачити" українцям борги за позиками: кому спишуть кредити за новим законом

Держава, у разі ухвалення законопроєкту, може списати або заморозити заборгованість за кредитне житло та транспорт, яке було знищено внаслідок вторгнення ЗС РФ.

До Верховної Ради внесли законопроєкт №7441-1, який передбачає списання чи заморожування боргів за кредитами, виданими для покупки нерухомості чи транспорту. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив нардеп від "Слуги народу", голова комітету парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Ідеться про кредитне житло чи транспорт, яке було знищено чи пошкоджено внаслідок повномасштабного вторгнення ЗС РФ.

За його словами, через масштабні бойові дії багато українців втратили свою нерухомість та інше дороге майно. Деяка частина населення придбала житло чи транспорт у кредит, і в них залишається заборгованість перед кредиторами.

"Виникла ситуація, коли житло або автомобіль зруйновані, а борг залишився. З метою підтримки позичальників, майно яких було знищено або зазнало пошкоджень унаслідок збройної агресії РФ проти України, 14 червня було внесено законопроєкт № 7441-1. Цим законопроєктом запропоновано конкретний механізм полегшення становища позичальників, які втратили кредитне нерухоме житлове майно або автомобіль", — продовжив Гетманцев у своєму Telegram-каналі.

Глава податкового комітету Ради зазначив, що в разі затвердження законопроєкту №7441-1 заборгованість за кредитами буде або заморожена до моменту отримання передбачених законодавством компенсацій, або списана за умови, що зруйноване житло чи транспорт були єдиними в позичальника.

Гетманцев додав, що внесений до парламенту документ також передбачає механізм офіційного оцінювання пошкоджень майна залежно від його місцезнаходження.

Варто зазначити, що текст законопроєкту №7441-1 щодо можливого списання кредитів на сайті Верховної Ради ще не опубліковано.

[ + – ] У Раду внесли законопроєкт про списання або заморожування боргів із кредитного житла та транспорту

Раніше Фокус у своїй статті детально розповідав, що треба робити українцям, якщо майно знищило війну, а борг перед кредиторами залишився.

В іншому матеріалі Фокус пояснював, як поставити виплату боргу на паузу та скористатися кредитними канікулами під час війни з Росією.

Також повідомлялося, що українці з кожним місяцем війни гірше погашають заборгованість за виданими кредитами.