Стоп, кредит. Як поставити виплату боргу на паузу під час війни

Чи платять українці кредити під час воєнного стану та які кредитні канікули пропонують банки.

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Перші дні після російського вторгнення в Україну для багатьох громадян супроводжувалися ще фінансовим стресом. Як писав Фокус, низка банків тоді заблокувала можливість використання кредитного ліміту. Тим часом обов'язкові платежі за кредитами вимагали за розкладом. Проте коли пройшов перший шок, кредитні ліміти розблокували, а вимоги до позичальників пом'якшили.

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Військові канікули. Що банки пропонують позичальникам

Багато банків після початку війни запропонували клієнтам так звані кредитні канікули, тобто тимчасову зупинку платежів. Зокрема, найбільший банк країни — "ПриватБанк", за інформацією Дмитра Мусієнка, керівника дирекції роздрібного бізнесу "ПриватБанку", погодив кредитні канікули для всіх категорій клієнтів до 1 червня 2022 року та припинив облік днів прострочення. Тобто клієнтам дозволили не платити відсотки за кредитами й основну суму заборгованості.

"До кінця травня "ПриватБанк" планує запропонувати кілька програм реструктуризації, з урахуванням сегмента клієнтів, продукту, рівня впливу військових дій на фінансовий стан позичальника й інших критеріїв, — продовжує Мусієнко. — Програми реструктуризації передбачатимуть можливість відстрочення та зменшення сум щомісячних внесків за кредитом і продовження термін кредитів". Співрозмовник Фокусу зазначає, що необхідні для реструктуризації договори можна буде оформити дистанційно.

"Ощадбанк" також запровадив кредитні канікули за споживчими кредитами з березня до кінця травня 2022 р. і на цей період призупинив обов'язкові платежі та нарахування відсотків. Однак у більшості випадків кредитні канікули не означають тимчасового обнулення ставки за кредитом. Наприклад, користувачів кредиток "Монобанку" хоч і позбавили необхідності вносити обов'язковий платіж, але відсотки їм нараховують за графіком.

У такій ситуації після закінчення кредитних канікул на позичальника може чекати неприємний сюрприз у вигляді збільшення боргу. Тому, дізнавшись про можливість кредитних канікул, потрібно не розслаблятися, а докладно вивчити їхні умови.

[ + – ] Отримавши пропозицію про кредитні канікули, варто вивчити їхні умови. Можливо, банк продовжить нараховувати відсотки Фото: unsplash.com

Маємо право. Як врегульовано пільги для позичальників на час війни

Кредитні канікули деякі банки запроваджували з власної ініціативи. Але, незважаючи на позицію фінустанови, послабити умови обслуговування кредитів у воєнний час учасників ринку спонукає держава.

По-перше, 25 лютого 2022 року НБУ видав постанову №23 "Про деякі питання діяльності банків України та банківських груп", що дозволяє банкам не враховувати несплату за кредитами як прострочення протягом дії воєнного часу та 30 днів після нього.

"Заради полегшення ситуації для українських позичальників на період війни та повоєнного відновлення економіки НБУ ініціював прийняття закону №2120-IX, який змінює низку правил роботи банків і небанківських фінустанов", — продовжує Людмила Куса, молодша партнерка юридичної фірми GRACERS.

Співрозмовниця Фокусу зазначає, що на час дії воєнного стану та в тридцятиденний термін після його скасування закон звільняє споживача від відповідальності перед кредитодавцем за прострочення за кредитом, а в разі її допущення позичальник звільняється від сплати неустойки, штрафу, пені й інших платежів, передбачених договором. Зазначені зміни мають обов'язковий характер. Відповідно, будь-які нарахування штрафних санкцій банками й іншими фінустановами є незаконними.

Загроза платіжного колапсу. Як громадяни погашають борги під час війни

Опитані Фокусом експерти підтверджують, що війна негативно вплинула на здатність громадян погашати свої борги. "У "ПриватБанку", незважаючи на канікули, 50-65% клієнтів продовжують своєчасно вносити платежі за чинними кредитами", — розповідає Дмитро Мусієнко. За словами співрозмовника Фокусу, ця цифра значно змінюється залежно від регіону. Наприклад, у центральних і західних областях України близько 80% клієнтів "ПриватБанку" не користуються кредитними канікулами, але в північній і східній областях до 70% клієнтів використали можливість тимчасово не платити платежі за кредитами.

[ + – ] Рятуючись від війни, багато українців втрачають джерела доходу та не можуть платити за кредитами Фото: AP

"Якість обслуговування роздрібного портфеля знижується, і з кожним наступним місяцем війни обсяг фактичного прострочення зростає. Кількість людей, які не вносять жодних платежів за кредитами, збільшується на 5-10 процентних пунктів, і зараз у середньому на ринку повноцінно обслуговують борг лише близько 20-30 % роздрібних клієнтів", — продовжує Олексій Карчажкін, заступник голови правління "Юнекс Банку". Експерт зазначає, що де-юре, враховуючи вжиті нормативні заходи (про які йшлося вище), такі неплатежі не вважаються простроченням і не позначаються ні на кредитній історії позичальників, ні на резервуванні банків.

Поки що складно прогнозувати, скільки триватиме російська агресія. Проте фінансисти радять громадянам за можливості сплачувати хоча б відсотки за кредитом і не накопичувати борги.

"Війна закінчиться, а разом із нею завершаться й кредитні канікули, — робить висновок Олексій Карчажкін. — Упоратися з додатковим навантаженням у вигляді накопиченого боргу буде набагато складніше, у багатьох можуть початися фінансові складнощі, а кредитна історія почне псуватися. Тому доцільно все ж таки платити за кредит, якщо це не завдає шкоди здоров'ю та безпеці".

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