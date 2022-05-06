Стоп, кредит. Как поставить выплату долга на паузу во время войны

Платят ли украинцы кредиты во время военного положения и какие кредитные каникулы предлагают банки.

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Первые дни после российского вторжения в Украину для многих граждан сопровождались еще и финансовым стрессом. Как писал Фокус, ряд банков тогда заблокировал возможность использования кредитного лимита. Между тем, обязательные платежи по кредитам требовали по расписанию. Однако, когда прошел первый шок, кредитные лимиты разблокировали, а требования к заемщикам смягчили.

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Военные каникулы. Что банки предлагают заемщикам

Многие банки после начала войны предложили клиентам так называемые кредитные каникулы, то есть, временную остановку платежей. В частности, крупнейший банк страны – ПриватБанк, по информации Дмитрия Мусиенко, руководителя дирекции розничного бизнеса ПриватБанка, согласовал кредитные каникулы для всех категорий клиентов до 1 июня 2022 года и прекратил учет дней просрочки. То есть, клиентам разрешили не платить проценты по кредитам и основную сумму задолженности.

"До конца мая ПриватБанк планирует предложить несколько программ реструктуризации, с учетом сегмента клиентов, продукта, уровня влияния военных действий на финансовое состояние заемщика и других критериев, – продолжает Мусиенко. – Программы реструктуризации будут предусматривать возможность отсрочки и уменьшения сумм ежемесячных взносов по кредиту и продление срока кредитов". Собеседник Фокуса отмечает, что необходимые для реструктуризации договоры можно будет оформить дистанционно.

Сбербанк также ввел кредитные каникулы по потребительским кредитам с марта по конец мая 2022 г. и на этот период приостановил обязательные платежи и начисление процентов. Однако в большинстве случаев кредитные каникулы не означают временное обнуление ставки по кредиту. К примеру, пользователей кредиток Монобанка хоть и избавили от необходимости вносить обязательный платеж, но проценты им начисляют по графику.

В такой ситуации по окончании кредитных каникул заемщика может ждать неприятный сюрприз в виде увеличения долга. Поэтому, узнав о возможности кредитных каникул, нужно не расслабляться, а подробно изучить их условия.

[ + – ] Получив предложение о кредитных каникулах, стоит изучить их условия. Возможно, банк продолжит начислять проценты Фото: unsplash.com

Имеем право. Как урегулированы льготы для заемщиков на время войны

Кредитные каникулы некоторые банки вводили по собственной инициативе. Но, несмотря на позицию финучреждения, ослабить условия обслуживания кредитов в военное время участников рынка побуждает государство.

Во-первых, 25 февраля 2022 года НБУ издал постановление №23 "О некоторых вопросах деятельности банков Украины и банковских групп", позволяющее банкам не учитывать неуплату по кредитам как просрочку в течение действия военного времени и 30 дней после него.

"Ради облегчения ситуации для украинских заемщиков на период войны и послевоенного восстановления экономики, НБУ инициировал принятие закона №2120-IX, который изменяет ряд правил работы банков и небанковских финучреждений", – продолжает Людмила Куса, младший партнер юридической фирмы GRACERS.

Собеседница Фокуса отмечает, что на время действия военного положения и в тридцатидневный срок после его отмены закон освобождает потребителя от ответственности перед кредитодателем за просрочку по кредиту, а в случае ее допущения заемщик освобождается от уплаты неустойки, штрафа, пени. и других платежей, предусмотренных договором. Указанные изменения носят обязательный характер. Соответственно, любые начисления штрафных санкций банками и другими финучреждениями незаконны.

Угроза платежного коллапса. Как граждане погашают долги во время войны

Опрошенные Фокусом эксперты подтверждают, что война оказала негативное влияние на способность граждан погашать свои долги. "В ПриватБанке, несмотря на каникулы, 50-65% клиентов продолжают своевременно вносить платежи по действующим кредитам", — рассказывает Дмитрий Мусиенко. По словам собеседника Фокуса, эта цифра значительно меняется в зависимости от региона. Например в центральных и западных областях Украины около 80% клиентов ПриватБанка не пользуются кредитными каникулами, но в северной и восточной областях до 70% клиентов использовали возможность временно не платить платежи по кредитам.

[ + – ] Спасаясь от войны, многие украинцы теряют источники дохода и не могут платить по кредитам Фото: AP

"Качество обслуживания розничного портфеля падает и с каждым следующим месяцем войны объем фактической просрочки растет. Количество людей, не вносящих никаких платежей по кредитам, увеличивается на 5-10 процентных пунктов и сейчас в среднем по рынку полноценно обслуживают долг только около 20-30 % розничных клиентов", – продолжает Алексей Карчажкин, заместитель председателя правления Юнекс Банка. Эксперт отмечает, что де-юре, учитывая принятые нормативные меры (о которых шла речь выше), такие неплатежи не считаются просрочкой и не отражаются ни на кредитной истории заемщиков, ни на резервировании банков.

Пока сложно прогнозировать, сколько продлиться российская агрессия. Однако, финансисты советуют гражданам, по возможности, оплачивать хотя бы проценты по кредиту и не накапливать долги.

"Война закончится, а вместе с ней завершатся и кредитные каникулы, — заключает Алексей Карчажкин. — Справиться с дополнительной нагрузкой в виде накопленного долга будет гораздо сложнее, у многих могут начаться финансовые сложности, а кредитная история начнет портиться. Поэтому целесообразно все же платить по кредитам, если это не несет вреда здоровью и безопасности".

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