Експерти: українці все гірше платять за кредитами з кожним місяцем війни

За різними оцінками, заборгованість обслуговують від 20 до 65% клієнтів банків.

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Під час війни, яка триває в Україні понад два місяці, багато громадян зіткнулися з втратою чи зниженням доходів, що негативно вплинуло на здатність погашати борги. Багато банків пішли на зустріч клієнтам і після початку російського вторгнення запропонували кредитні канікули — можливість поставити обов'язкові платежі за кредитами на паузу. Про їхні умови Фокус докладно писав в одній із недавніх публікацій.

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Стоп, кредит. Як поставити виплату боргу на паузу під час війни

"У "ПриватБанку", незважаючи на канікули, 50-65% клієнтів продовжують своєчасно вносити платежі за чинними кредитами", — зазначив у коментарі Фокусу Дмитро Мусієнко, керівник дирекції роздрібного бізнесу "ПриватБанку". За словами експерта, показник залежить від регіону — якщо в центральних і західних областях України близько 80% клієнтів "ПриватБанку" не користуються кредитними канікулами, то в північній і східній частині країни до 70% клієнтів скористалися можливістю призупинити виплату позик.

"Якість обслуговування роздрібного портфеля падає, і з кожним наступним місяцем війни обсяг фактичного прострочення зростає", — продовжує Олексій Карчажкін, заступник голови правління "Юнекс Банку".

Як зазначає Карчажкін, завдяки вжитим нормативним заходам, про які докладно раніше писав Фокус, такі неплатежі не вважаються простроченою заборгованістю та не позначаються ні на кредитній історії позичальників, ні на резервуванні банків.

Тим не менш, фінансисти радять позичальникам за можливості продовжувати платити за кредитами. Адже, як правило, кредитні канікули не зупиняють нарахування відсотків, хоч і дозволяють без штрафних санкцій не вносити обов'язкові платежі. Тобто після закінчення кредитних канікул для позичальника може стати неприємною несподіванкою помітне збільшення боргу.