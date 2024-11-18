Користувачі скаржаться на збій у роботі Приват24: у банку назвали причину (фото)

Низка користувачів повідомила в соцмережах, що не можуть авторизуватися до додатка. Наразі банк не прокоментував ситуацію зі збоєм у роботі застосунку.

Користувачі додатка Приват 24 не можуть авторизуватися до застосунку для банкінгу. Про це повідомляють користувачі в соцмережах.

Одна з юзерок під ніком "Лєннi Райдуга" поцікавилася у своїх підписників, чи вони змогли авторизуватися до додатка. Майже всі у відповідь повідомили, що не змогли.

Частина користувачів повідомила, що за годину до збою спокійно заходили та здійснювали потрібні операції.

Користувачі відзначили, що додаток не працює (фото: скріншот)

Пізніше на сайті додатка з'явилося повідомлення, що наразі проводяться "регламентні роботи з оновлення системи безпеки". В банку перепрошують у клієнтів за незручності та просять оновити сторінку додатка за деякий час.

Повідомлення від Приват24 (фото:скріншот)

Нагадаємо, Фокус повідомляв про збої у роботі двох українських банків. Тоді "ПриватБанк" та Monobank попередили про проведення регламентних робіт, під час яких тимчасово не працюватимуть певні послуги.

Також ми писали, що "ПриватБанк" уночі призупинить операції з картками. Поповнення мобільного та перекази в застосунку та web-версії "Приват24" будуть тимчасово недоступні, тому громадян закликають заздалегідь провести необхідні операції.