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Діджитал

Користувачі скаржаться на збій у роботі Приват24: у банку назвали причину (фото)

приват24
Фото: Кореспондент | Користувачі скаржаться, що не можуть зайти в застосунок Приват24

Низка користувачів повідомила в соцмережах, що не можуть авторизуватися до додатка. Наразі банк не прокоментував ситуацію зі збоєм у роботі застосунку.

Користувачі додатка Приват 24 не можуть авторизуватися до застосунку для банкінгу. Про це повідомляють користувачі в соцмережах.

Одна з юзерок під ніком "Лєннi Райдуга" поцікавилася у своїх підписників, чи вони змогли авторизуватися до додатка. Майже всі у відповідь повідомили, що не змогли.

Частина користувачів повідомила, що за годину до збою спокійно заходили та здійснювали потрібні операції.

Користувачі відзначили, що додаток не працює Fullscreen
Користувачі відзначили, що додаток не працює (фото: скріншот)

Пізніше на сайті додатка з'явилося повідомлення, що наразі проводяться "регламентні роботи з оновлення системи безпеки". В банку перепрошують у клієнтів за незручності та просять оновити сторінку додатка за деякий час.

Повідомлення від Приват24 Fullscreen
Повідомлення від Приват24 (фото:скріншот)

Нагадаємо, Фокус повідомляв про збої у роботі двох українських банків. Тоді "ПриватБанк" та Monobank попередили про проведення регламентних робіт, під час яких тимчасово не працюватимуть певні послуги.

Також ми писали, що "ПриватБанк" уночі призупинить операції з картками. Поповнення мобільного та перекази в застосунку та web-версії "Приват24" будуть тимчасово недоступні, тому громадян закликають заздалегідь провести необхідні операції.