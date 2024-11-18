Пользователи жалуются на сбой в работе Приват24: в банке назвали причину (фото)

Ряд пользователей сообщили в соцсетях, что не могут авторизоваться в приложение. Пока банк не прокомментировал ситуацию со сбоем в работе приложения.

Пользователи приложения Приват 24 не могут авторизоваться в приложение для банкинга. Об этом сообщают пользователи в соцсетях.

Одна из юзеров под ником "Ленни Радуга" поинтересовалась у своих подписчиков, смогли ли они авторизоваться в приложение. Почти все в ответ сообщили, что не смогли.

Часть пользователей сообщила, что за час до сбоя спокойно заходили и осуществляли нужные операции.

Пользователи отметили, что приложение не работает (фото: скриншот)

Позже на сайте приложения появилось сообщение, что сейчас проводятся "регламентные работы по обновлению системы безопасности". В банке извиняются у клиентов за неудобства и просят обновить страницу приложения через некоторое время.

Сообщение от Приват24 (фото: скриншот)

Напомним, Фокус сообщал о сбоях в работе двух украинских банков. Тогда "ПриватБанк" и Monobank предупредили о проведении регламентных работ, во время которых временно не будут работать определенные услуги.

Также мы писали, что "ПриватБанк" ночью приостановит операции с картами. Пополнение мобильного и переводы в приложении и web-версии "Приват24" будут временно недоступны, поэтому граждан призывают заранее провести необходимые операции.