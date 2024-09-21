Два украинских банка временно не будут работать: что известно (фото)

Государственный "ПриватБанк" и Monobank предупредили о проведении регламентных работ, во время которых временно не будут работать определенные услуги.

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В ночь на 22 сентября 2024 года временно не будут работать приложения "Приват24" и Monobank. Об этом банки сообщили пользователям накануне.

"Приват24"

В сообщении "Приватбанка" отметили, что плановые ремонтные работы систем и сервисов будут проходить с 1:00 до 2:00 22 сентября. Во время проведения работ временно приостановят проведение некоторых платежей в приложении "Приват24".

"Приносим извинения за временные неудобства", — подчеркнули представители украинского банка.

Monobank

Клиентов Monobank предупредили о технических работах, которые продлятся с 00:00 до 05:30. Во время этого периода не будут открываться новые карты и счета, не будут оформляться депозиты и рассрочки, а также не будут работать международные платежи и платежи в другие банки по реквизитам.

Напомним, как увеличить лимит переводов на карты для граждан.

Также Фокус писал о том, как работают банкоматы "ПриватБанка" и "Ощадбанка" в условиях войны.