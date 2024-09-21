Два українські банки тимчасово не працюватимуть: що відомо (фото)

Державний "ПриватБанк" та Monobank попередили про проведення регламентних робіт, під час яких тимчасово не працюватимуть певні послуги.

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У ніч на 22 вересня 2024 тимчасово не працюватимуть застосунки "Приват24" та Monobank. Про це банки повідомили користувачам напередодні.

"Приват24"

У повідомленні "Приватбанку" зазначили, що планові ремонтні роботи систем та сервісів проходитимуть з 1:00 до 2:00 22 вересня. Під час проведення робіт тимчасово призупинять проведення деяких платежів у застосунку "Приват24".

"Перепрошуємо за тимчасові незручності", — наголосили представники українського банку.

Monobank

Клієнтів Monobank попередили про технічні роботи, які триватимуть з 00:00 до 05:30. Під час цього періоду не відкриватимуться нові картки та рахунки, не оформлюватимуться депозити та розстрочки, а також не працюватимуть міжнародні платежі та платежі в інші банки за реквізитами.

Нагадаємо, як збільшити ліміт переказів на картки для громадян.

Також Фокус писав про те, як працюють банкомати "ПриватБанку" та "Ощадбанку" в умовах війни.