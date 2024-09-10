Обмеження переказів на картки для громадян: у ПриватБанку розповіли, як збільшити ліміт

Якщо людині не вистачить для p2p-переказів місячного ліміту в розмірі 150 тисяч гривень — вона зможе його підвищити, звернувшись до банку.

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В Україні для реалізації з 1 жовтня ліміту переказів з картки на картку в сумі 150 тис. грн на місяць банки вже впровадили необхідні коригування. Причому, як зазначають у банках, вийти за межі встановленого ліміту можливо. Наприклад, у ПриватБанку передбачено кілька варіантів збільшення ліміту за умови надання певних документів. Про це повідомила керівник департаменту грошових переказів ПриватБанку Марія Страшко в коментарі виданню "Мінфін".

За її словами, якщо клієнту банку не буде достатньо місячного ліміту в 150 тис. грн для p2p-переказів, він зможе збільшити його двома способами:

подати заявку в Приват24 безпосередньо через мобільний застосунок — процедура міститиме завантаження необхідних документів, що підтверджують походження коштів;

звернутися до служби підтримки або до відділення ПриватБанку та отримати допомогу фахівців і додаткову інформацію.

У тих, хто має офіційні доходи понад 150 тис. грн і хоче збільшити ліміт, ПриватБанк може запросити такі підтверджувальні документи:

довідка про доходи з місця роботи або виписка з рахунку за останні 6-12 місяців; податкова декларація про доходи; договори цивільно-правового характеру, що підтверджують доходи від надання послуг або виконання робіт; довідка з Пенсійного фонду або інші документи про соціальні виплати; виписки з рахунків або договори оренди нерухомості для підтвердження легальності джерел доходів.

Марія Страшко зазначила, що клієнти будуть заздалегідь повідомлятися при досягненні 50% їхнього ліміту, а також отримають рекомендації щодо його управління. Надалі планується централізовано підвищувати ліміти для окремих сегментів клієнтів з підтвердженими доходами, що дасть змогу автоматично уникати обмежень, спираючись на офіційні дані про доходи.

Зазначимо, що раніше Нацбанк анонсував рішення про обмеження P2P-переказів для фізичних осіб раніше. За словами голови НБУ Андрія Пишного, проблема "дропів" несе ризики і для державного бюджету, і для громадян. Річ у тім, що особи, передаючи свої дані та банківські рахунки третім особам, беруть на себе відповідальність за всі операції на цих рахунках.

Нагадаємо, з 1 жовтня 2024 року Національний банк України тимчасово на пів року встановлює ліміт у 150 000 грн на місяць для переказів фізичних осіб "з картки на картку" (також відомі як P2P, C2С). Ліміт діє тільки на вихідні перекази за всіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.