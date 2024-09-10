Ограничения переводов на карты для граждан: в ПриватБанке рассказали, как увеличить лимит

Если человеку не хватит для p2p-переводов месячного лимита в размере 150 тысяч гривен — он сможет его повысить, обратившись в банк.

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В Украине для реализации с 1 октября лимита переводов с карты на карту в сумме 150 тыс. грн в месяц банки уже внедрили необходимые корректировки. Причем, как отмечают в банках, выйти за пределы установленного лимита возможно. Например, в ПриватБанке предусмотрено несколько вариантов увеличения лимита при условии предоставления определенных документов. Об этом сообщила руководитель департамента денежных переводов ПриватБанка Мария Страшко в комментарии изданию "Минфин".

По ее словам, если клиенту банка не будет достаточно месячного лимита в 150 тыс. грн для p2p-переводов, он сможет увеличить его двумя способами:

подать заявку в Приват24 непосредственно через мобильное приложение — процедура будет включать в себя загрузку необходимых документов, подтверждающих происхождение средств;

обратиться в службу поддержки или в отделение ПриватБанка и получить помощь специалистов и дополнительную информацию.

У тех, кто имеет официальные доходы свыше 150 тыс. грн и хочет увеличить лимит, ПриватБанк может запросить следующие подтверждающие документы:

справка о доходах с места работы или выписка из счета за последние 6-12 месяцев; налоговая декларация о доходах; договоры гражданско-правового характера, подтверждающие доходы от предоставления услуг или выполнения работ; справка из Пенсионного фонда или другие документы о социальных выплатах; выписки из счетов или договоры аренды недвижимости для подтверждения легальности источников доходов.

Мария Страшко отметила, что клиенты будут заранее уведомляться при достижении 50% их лимита, а также получат рекомендации по его управлению. В дальнейшем планируется централизованно повышать лимиты для отдельных сегментов клиентов с подтвержденными доходами, что позволит автоматически избегать ограничений, опираясь на официальные данные о доходах.

Отметим, что ранее Нацбанк анонсировал решение об ограничении P2P-переводов для физических лиц ранее. По словам главы НБУ Андрея Пышного, проблема "дропов" несет риски и для государственного бюджета, и для граждан. Дело в том, что лица, передавая свои данные и банковские счета третьим лицам, берут на себя ответственность за все операции на этих счетах.

Напомним, с 1 октября 2024 года Национальный банк Украины временно на пол года устанавливает лимит в 150 000 грн в месяц для переводов физических лиц "с карты на карту" (также известны как P2P, C2С). Лимит действует только на исходящие переводы по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц.