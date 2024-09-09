Нет дохода - не будет перевода: что в Нацбанке заявили о новых лимитах на карточные операции
Банки будут стремиться, чтобы главным ориентиром для применения лимитов, установленных для p2p-переводов, был подтвержденный уровень доходов клиентов, указанный в анкете. В НБУ отметили, что это необходимо для борьбы с нелегальными схемами.
В Национальном банке Украины собираются создать реестр "скомпрометированных платежных карт". Об этом заявил заместитель председателя НБУ Дмитрий Олейник на встрече правления Национального банка Украины с руководителями 30 крупнейших банков страны.
Он аргументирует такие шаги необходимостью борьбы с использованием незаконных схем — так называемых "дропов". Причем, как отметил Олейник, отдельные банки не мешают клиентам использовать схемы, считая рост клиентской базы важнее рисков использования банков для отмывания средств.
"Мы советуем банкам договориться на уровне ассоциации, чтобы главным ориентиром для применения лимитов был подтвержденный уровень доходов клиентов, указанный в анкете. И чтобы лимиты были установлены одновременно по всему рынку во избежание смены клиентами одного банка на другой", — отметил Дмитрий Олейник, комментируя недавно введенный Нацбанком лимит на p2p-переводы для физлиц в размере 150 тыс грн в месяц.
По его словам, в течение следующего месяца начнется создание реестра "скомпрометированных" карт, а после этого — реестра "неблагонадежных" торговцев.
Глава НБУ Андрей Пышный призвал не превращать рынок финансовых услуг Украины в сильно регулируемый, а также напомнил, что в Украине с 1 октября будет действовать указанный лимит на переводы с карт в сумме 150 тыс грн в месяц. Такое ограничение, подчеркнул Пышный, является временным, пока банки не усилят собственные системы финансового мониторинга.
Отметим, что Нацбанк анонсировал решение об ограничении P2P-переводов для физических лиц ранее. По словам главы НБУ Андрея Пышного, проблема "дропов" несет риски и для государственного бюджета, и для граждан. Дело в том, что лица, передавая свои данные и банковские счета третьим лицам, берут на себя ответственность за все операции на этих счетах.