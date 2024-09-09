Нет дохода - не будет перевода: что в Нацбанке заявили о новых лимитах на карточные операции

Банки будут стремиться, чтобы главным ориентиром для применения лимитов, установленных для p2p-переводов, был подтвержденный уровень доходов клиентов, указанный в анкете. В НБУ отметили, что это необходимо для борьбы с нелегальными схемами.

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В Национальном банке Украины собираются создать реестр "скомпрометированных платежных карт". Об этом заявил заместитель председателя НБУ Дмитрий Олейник на встрече правления Национального банка Украины с руководителями 30 крупнейших банков страны.

Он аргументирует такие шаги необходимостью борьбы с использованием незаконных схем — так называемых "дропов". Причем, как отметил Олейник, отдельные банки не мешают клиентам использовать схемы, считая рост клиентской базы важнее рисков использования банков для отмывания средств.

В НБУ говорят о необходимости банкам усилить финансовый мониторинг

"Мы советуем банкам договориться на уровне ассоциации, чтобы главным ориентиром для применения лимитов был подтвержденный уровень доходов клиентов, указанный в анкете. И чтобы лимиты были установлены одновременно по всему рынку во избежание смены клиентами одного банка на другой", — отметил Дмитрий Олейник, комментируя недавно введенный Нацбанком лимит на p2p-переводы для физлиц в размере 150 тыс грн в месяц.

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По его словам, в течение следующего месяца начнется создание реестра "скомпрометированных" карт, а после этого — реестра "неблагонадежных" торговцев.

Глава НБУ Андрей Пышный призвал не превращать рынок финансовых услуг Украины в сильно регулируемый, а также напомнил, что в Украине с 1 октября будет действовать указанный лимит на переводы с карт в сумме 150 тыс грн в месяц. Такое ограничение, подчеркнул Пышный, является временным, пока банки не усилят собственные системы финансового мониторинга.

Отметим, что Нацбанк анонсировал решение об ограничении P2P-переводов для физических лиц ранее. По словам главы НБУ Андрея Пышного, проблема "дропов" несет риски и для государственного бюджета, и для граждан. Дело в том, что лица, передавая свои данные и банковские счета третьим лицам, берут на себя ответственность за все операции на этих счетах.