Немає доходу — не буде переказу: що в Нацбанку заявили про нові ліміти на карткові операції
Банки прагнутимуть, щоб головним орієнтиром для застосування лімітів, встановлених для p2p-переказів, був підтверджений рівень доходів клієнтів, зазначений в анкеті. У НБУ зазначили, що це необхідно для боротьби з нелегальними схемами.
У Національному банку України збираються створити реєстр "скомпрометованих платіжних карт". Про це заявив заступник голови НБУ Дмитро Олійник на зустрічі правління Національного банку України з керівниками 30 найбільших банків країни.
Він аргументує такі кроки необхідністю боротьби з використанням незаконних схем — так званих "дропів". Причому, як зазначив Олійник, окремі банки не заважають клієнтам використовувати схеми, вважаючи зростання клієнтської бази важливішим за ризики використання банків для відмивання коштів.
"Ми радимо банкам домовитися на рівні асоціації, щоб головним орієнтиром для застосування лімітів був підтверджений рівень доходів клієнтів, зазначений в анкеті. І щоб ліміти були встановлені одночасно по всьому ринку, щоб уникнути зміни клієнтами одного банку на інший", — зазначив Дмитро Олійник, коментуючи нещодавно введений Нацбанком ліміт на p2p-перекази для фізосіб у розмірі 150 тис. грн на місяць.
За його словами, протягом наступного місяця розпочнеться створення реєстру "скомпрометованих" карт, а після цього — реєстру "неблагонадійних" торговців.
Голова НБУ Андрій Пишний закликав не перетворювати ринок фінансових послуг України на сильно регульований, а також нагадав, що в Україні з 1 жовтня діятиме зазначений ліміт на перекази з карток у сумі 150 тис грн на місяць. Таке обмеження, наголосив Пишний, є тимчасовим, поки банки не посилять власні системи фінансового моніторингу.
Зазначимо, що Нацбанк анонсував рішення про обмеження P2P-переказів для фізичних осіб раніше. За словами голови НБУ Андрія Пишного, проблема "дропів" несе ризики і для державного бюджету, і для громадян. Річ у тім, що особи, передаючи свої дані та банківські рахунки третім особам, беруть на себе відповідальність за всі операції на цих рахунках.