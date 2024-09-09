Немає доходу — не буде переказу: що в Нацбанку заявили про нові ліміти на карткові операції

Банки прагнутимуть, щоб головним орієнтиром для застосування лімітів, встановлених для p2p-переказів, був підтверджений рівень доходів клієнтів, зазначений в анкеті. У НБУ зазначили, що це необхідно для боротьби з нелегальними схемами.

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У Національному банку України збираються створити реєстр "скомпрометованих платіжних карт". Про це заявив заступник голови НБУ Дмитро Олійник на зустрічі правління Національного банку України з керівниками 30 найбільших банків країни.

Він аргументує такі кроки необхідністю боротьби з використанням незаконних схем — так званих "дропів". Причому, як зазначив Олійник, окремі банки не заважають клієнтам використовувати схеми, вважаючи зростання клієнтської бази важливішим за ризики використання банків для відмивання коштів.

У НБУ говорять про необхідність банкам посилити фінансовий моніторинг

"Ми радимо банкам домовитися на рівні асоціації, щоб головним орієнтиром для застосування лімітів був підтверджений рівень доходів клієнтів, зазначений в анкеті. І щоб ліміти були встановлені одночасно по всьому ринку, щоб уникнути зміни клієнтами одного банку на інший", — зазначив Дмитро Олійник, коментуючи нещодавно введений Нацбанком ліміт на p2p-перекази для фізосіб у розмірі 150 тис. грн на місяць.

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За його словами, протягом наступного місяця розпочнеться створення реєстру "скомпрометованих" карт, а після цього — реєстру "неблагонадійних" торговців.

Голова НБУ Андрій Пишний закликав не перетворювати ринок фінансових послуг України на сильно регульований, а також нагадав, що в Україні з 1 жовтня діятиме зазначений ліміт на перекази з карток у сумі 150 тис грн на місяць. Таке обмеження, наголосив Пишний, є тимчасовим, поки банки не посилять власні системи фінансового моніторингу.

Зазначимо, що Нацбанк анонсував рішення про обмеження P2P-переказів для фізичних осіб раніше. За словами голови НБУ Андрія Пишного, проблема "дропів" несе ризики і для державного бюджету, і для громадян. Річ у тім, що особи, передаючи свої дані та банківські рахунки третім особам, беруть на себе відповідальність за всі операції на цих рахунках.