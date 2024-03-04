Ліміти на готівку: як працюють банкомати "ПриватБанку" та "Ощадбанку" в умовах війни

Деякі українські банки встановили обмежену кількість операцій зі зняття готівки картками інших банків у власних банкоматах. Наприклад, "Приватбанк" дозволяє такі операції двічі на добу.

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Державні банки та комерційні банки України встановили ліміти зняття готівки у банкоматах. "Ощадбанк" дає можливість зняти до 50 тис. грн, а "Приватбанк" — 20 тис. грн з можливістю повторного підходу. Про банківські ліміти на зняття готівки розповіли на порталі Національного банку України (НБУ).

У лютому 2022 року в НБУ підготували документ, в якому ідеться про умови зняття готівки у банкоматах 14 українських банків. При цьому вказується, що гроші можна отримати "для всіх карток будь-якого банку".

Зняття готівки — деталі

НБУ, створюючи документ, використав рішення, прийняті банківськими установками у перші тижні вторгнення. В цілому ідеться про так званий "банківський роумінг": найбільші банки України дозволили знімати гроші у своїх банкоматах власникам чужих карток.

Ліміти на зняття готівки:

"ПриватБанк" — 20 тис. грн за один підхід до банкомата з карткою чужого банку. Операцію можна повторити через три години; "Ощадбанк" — 50 тис. грн на добу; "Укрексімбанк" — 25 тис. грн за один підхід до банкомата, кількість таких підходів необмежена; "Райффайзен Банк" — до 20 тис. на добу; "Укргазбанк" — до 5 тис. грн за один підхід, дозволено чотири підходи — тобто максимум 20 тис. грн на добу; "Сенс Банк" — до 20 тис. грн на добу; "ПУМБ" — до 20 тис. грн на добу; "Укрсиббанк — до 20 тис. грн на добу; "ОТП Банк" — до 5 тис. грн за один підхід, кількість таких підходів необмежена; "Універсал банк" — до 20 тис. грн на добу; "Південний" — до 10 тис. грн за один підхід, дозволено два підходи — тобто максимум 20 тис. грн на добу; "Кредобанк" — 10 тис. грн за один підхід до банкомата з карткою чужого банку. Операцію можна повторити через 1,5 години; "Таскомбанк" — до 10 тис. грн на добу; "А-Банк" — не має банкоматів.

Ліміти на зняття готівки в банкоматі Фото: НБУ

"ПриватБанк" — особливості переказів коштів

На порталі АТ КБ "ПриватБанк" можна дізнатись про особливості переказу коштів. Наприклад, при переказах між картками фізичних осіб — максимальна сума 29 999 грн за одну транзакцію.

Для відправника:

перекази в межах України — дозволено до 200 транзакцій (переказів) на місяць, загальна сума — до 1 млн грн;

перекази за межі України — до 20 транзакцій (переказів) на місяць, загальна сума — до 100 тис. грн.

Для отримувача:

перекази в межах України — дозволено до 350 транзакцій (переказів) на місяць, загальна сума — до 1 млн грн;

перекази з-за меж України — до 50 транзакцій (переказів) на місяць, загальна сума — до 399 999 грн.

"Ощадбанк" — особливості переказів коштів

На порталі "Ощадбанку" описані особливості операцій з власними коштами:

отримати готівку можна у відділеннях та у банкоматах "Ощадбанку";

також можна отримати готівку у касі — максимальна сума до 100 тис. грн (крім випадків, коли ідеться про гроші, які потім підуть на виплату заробітної плати працівникам або для соціальних виплат).

Зазначимо, 15 лютого у "ПриватБанку" розповіли про нову послугу для українців, які бажають переказати гроші з Польщі в Україну. Раніше громадяни мали конвертувати злоті у гривні і лише потім здійснювати транзакцію. Однак тепер конвертація не потрібна — правила переказу значно спростились, раніше писав Фокус.

Нагадуємо, в українських банках передбачена можливість збирати кошти для ЗСУ. Для зокрема, у "ПриватБанку" створили інструмент "Конверт".