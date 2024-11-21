Жінка обурилась діями банку, який "загубив" гроші з банкомату: яка реакція фінустанови

Громадянка втратила гроші під час переказу коштів з банкомата одного банку на рахунок в іншому. Гроші до рахунку не дійшли і вона чекатиме понад місяць, щоб розв'язати питання.

Щоб повернути гроші, які загубились на шляху з одного банку в інший, громадянам доводиться чекати до чотирьох місяців. При цьому вони не мають можливості платити за комунальні послуги та задовольнити інші життєві потреби. Про те, як діють банки та що очікує клієнта при негараздах в банкоматі, розповіло видання "Обоз" на основі звернення українки на порталі "Мінфін".

Користувачка "Мінфін" з ніком "Ірина Федорчук" 19 листопада о 12:40 написала, що 11 днів тому, 8 листопада, втратила гроші у банкоматі. З її допису випливає, що вона намагалась переказати кошти через банкомат "Ощадбанку" на рахунок в "ПриватБанку". У якийсь момент банкомат показав, що гроші начебто списались, але за призначенням не прийшли. Громадянка відразу сформувала заявку на повернення коштів і отримала відповіді від обох банківських установ. У "Ощадбанку" їй повідомили, що вони до інциденту "відношення не мають". Надійшла відповідь від "ПриватБанку": запропонували зачекати і звернутись до іншої установи, щоб прискорити процес. Жінка ж зауважила, що залишилась зовсім без грошей, поки банки не можуть розв'язати її проблему.

"Сума не маленька, вже понад тиждень я залишаюсь без зарплатні не маючи змоги навіть оплатити комунальні, не кажучи вже про інші потреби", — написала вона.

Банкомати в Україні - скарга громадянки на втрату грошей Фото: Скриншот Банкомати в Україні - проблема з тривалістю повернення грошей Фото: Скриншот

Під зверненням громадянки вже за дві години з'явилась відповідь "ПриватБанку". Їй пояснили, що слід зачекати від 45 до 120 днів. Причина такого тривалого очікування — особливості функціонування платіжної системи, роботу якої прискорити неможливо.

"Обробка заявки в такий термін є неприйнятною, адже ви залишили мене без коштів взагалі!" — наголосила жінка, яка 11 днів не мала доступу до втрачених грошей, і їй чекати повернення ще мінімуму 34 дні.

Банк також зауважив, що як тільки надійдуть якісь дані щодо втрачених коштів, вони відразу надішлють СМС-повідомлення, або на порталі за реквізитами звернення.

Банкомати в Україні - відповідь банку на звернення Фото: Скриншот

Банкомати в Україні — деталі переведення коштів

Зазначимо, у вересня 2024 року Фокус писав про рішення Національного банку щодо переведень грошей між рахунками українців. Починаючи з 1 жовтня запровадили нові ліміти на перекази "з картки на картку" (P2P, C2С). Ліміт — переведення максимум 150 тис. грн протягом місяця. При цьому обмеження стосуються усіх рахунків, відкритих у певній фінустанові. Також передбачено виключення — для волонтерів, для юридичних осіб, для розрахунків через IBAN.

Нагадуємо, у березні Нацбанк нагадав українцям про обмеження на зняття готівки у банкоматах, які запровадили на початку повномасштабної війни.